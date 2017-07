Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

Le fil infos

18h39: qu'on se le dise, Stefan De Vrij n'est pas à vendre ! Le défenseur central de la Lazio restera à Rome, comme l'a confirmé Claudio Lotito, le président laziale. Le Néerlandais de 25 ans avait séduit l'OM, mais "n'est pas à vendre", selon le Signore.

18h14: comme souvent, le Sun annonce du lourd. Le tabloïd affirme que le Barça serait sur le point de réaliser un énorme coup en recrutant un attaquant de classe mondiale. Plusieurs noms circulent: Coutinho (voir plus bas), Thomas Müller, auteur d'une saison 2016-2017 compliquée avec le Bayern, Ousmane Dembélé, qui a cartonné avec le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé, ainsi que Paulo Dybala et Marco Asensio. Détail piquant, ce dernier joue... au Real ! Quant à l'Argentin, il serait en pole pour remplacer Neymar si celui-ci devait finalement rejoindre Paris, selon la Gazzetta dello Sport.

17h54: Everton a perdu Lukaku et ne compte pas se séparer de Ross Barkley, explique Sky Sports. Nos confrères britanniques annoncent que les Toffees n'ont discuté avec aucun club pour revendre leur milieu de terrain, sous contrat jusque 2018. Le jeune international serait pisté par Tottenham et Manchester United.

17h21: Manchester City souhaite revendre Wilfried Bony, qui ne s'est jamais imposé à l'Eithad Stadium. L'Ivoirien pourrait débouler à Marseille, qui continue son recrutement séduisant. L'Ivoirien de 28 ans coûte 15 millions d'euros, selon RMC.

16h42: le latéral droit du Real Madrid Danilo devrait bientôt rejoindre Manchester City d'après Marca. Il aurait déjà dit au revoir à ses équipiers, indique même le quotidien espagnol. Pour le remplacer, la solution serait... Lucas Vazquez, qui s'entraînerait dans un nouveau rôle.

16h17: Matteo Darmian parti pour rester ? Le latéral italien souhaite rester à Manchester United, comme il l'a lui-même expliqué. Il était cité dans plusieurs clubs de la Botte.

15h34: toujours à Chelsea, la direction sera prête à consentir à un bel effort pour arracher Fernando Llorente à Swansea. Le grand attaquant espagnol a réalisé une belle saison personnelle au pays de Galles, avec 15 buts inscrits durant l'année.

15h05: Max Kruse affole le mercato en Allemagne. L'attaquant du Werder Brême serait sur les tablettes de Chelsea et Liverpool. Alors que le Werder avait dans un premier temps mis son veto, il semblerait que le club allemand soit finalement enclin à vendre son buteur de 29 ans.

14h59: le gardien de but irlandais Darren Randolph rejoint Middlesbrough. Âgé de 30 ans, le portier international signe pour quatre ans et un montant de 5,5 millions d'euros. Il jouait précédemment sous le maillot de West Ham.

14h37: finalement, Neymar pourrait rester ! Annoncé avec (très) grande insistance au PSG, l'ailier brésilien devrait finalement rester à Barcelone. C'est en tout cas ce qu'annonce la radio catalane RAC, qui explique que l'Auriverde aurait 80% de chance de rester au Barça. Ce matin, Sky Sports annonçait que l'attaquant avait 90% de partir... Vous suivez toujours ?

13h01: La Gazzetta dello Sport affirme que l'Inter Milan veut s'offrir Arturo Vidal. Le Chilien de 30 ans est pourtant l'un des éléments-clés de Carlo Ancelotti au Bayern et dispose d'un contrat jusque 2019. L'Inter dispose comme son rival du Milan AC d'une grosse manne financière venue de Chine.

12h29: on l'a beaucoup évoqué avant de le mettre en veilleuse, mais un départ de Philippe Coutinho au Barça n'est toujours pas à exclure ! El Mundo Deportivo et The Times relancent la piste du Brésilien, qui pourrait atterrir au Camp Nou contre 72 millions d'euros. Un Neymar = trois Coutinho ? Une paille !

12h12: selon Bild, la Juventus serait déjà sur une piste sérieuse pour pallier le départ de Leonardo Bonucci au Milan AC. La Vieille Dame s'apprêterait à faire une offre pour s'offrir le défenseur allemand Mats Hummels, lui aussi au Bayern Munich. L'Allemand de 28 ans était arrivé il y a un an en Bavière et son prix avoisinerait les 50 millions d'euros !

11h38: alors que tout le monde a les yeux rivés sur Neymar, le PSG souhaiterait également se débarrasser de Jesé, recruter l'été dernier à prix d'or (25 millions de biftons !) et surtout flop retentissant. Pas de chance, le Corriere dello Sport et El Mundo Deportivo annoncent de concert que la Fiorentina, qui était intéressée par l'avant-centre espagnol, se serait retirée du game. Les Florentins souhaiteraient plutôt engager le Niçois Valentin Eysseric, moins cher.

11h07: mais où jouera Pierre-Emerick Aubameyang l'année prochaine ? Les avis divergent à ce sujet ! D'après Sky Sport Italia, Pierre-Emerick Aubameyang aurait choisi le Milan AC, où il a déjà évolué à la fin des années 2010, et ce dès cet été. Mais de son côté, le quotidien allemand Bild annonce qu'il pourrait partir en Chine... et devenir le coéquipier d'Axel Witsel au Tianjin Quanjian ! Toutefois, un deal avec le club chinois n'interviendrait qu'en janvier, moyennant une somme de 70 millions d'euros et un salaire de 20 millions d'euros annuel pour le joueur gabonais.

10h47: Neymar au PSG, acte 125. Sky Sports indique que le joueur aurait "90% de chance de quitter le Barça" et que "seul un miracle pourrait le faire rester en Catalogne." Gros consensus entre les presses française, espagnole et britannique sur ce coup, donc...

10h24: le PSG n'a toujours pas abandonné la piste Alexis Sanchez. Le Chilien d'Arsenal a cependant un prix. Et il est très élevé: 78 millions d'euros, si l'on en croit le Daily Mirror ! Une somme qui pourrait ensuite être reversée sur le transfert de Thomas Lemar, le talentueux milieu de Monaco.

10h02: Arsenal pourrait perdre un second joueur en la personne de Kieran Gibbs. Le latéral gauche est dans le viseur de West Brom, qui serait prêt à débourser 11 millions d'euros pour l'Anglais de 27 ans, selon Sky Sports. Les Gunners en voudraient trois de plus.

10h00: Chelsea n'a pas fini son mercato, malgré les arrivées de Alvaro Morata, Tiemoué Bakayoko et Antonio Rüdiger. Cette fois, les Blues tenteraient de "piquer" Alex Oxlade-Chamberlain à Arsenal. Les négociations seraient en cours, selon Sky Sports, et tourneraient autour d'un transfert de 30 millions d'euros.

09h45: d’après L’Equipe, un accord a été trouvé entre Monaco et Manchester City pour le transfert de Benjamin Mendy. Le jeune Français coûterait 57,5 millions d'euros aux Citizens.

09h27: Marouane Fellaini a-t-il du souci à se faire ? Peut-être si l'on examine la nouvelle du Daily Mirror, qui explique que Manchester United serait sur la piste de Nemanja Matic. Le Serbe de Chelsea, qui pourrait perdre sa place au profit de Bakayoko, serait pisté par les Red Devils, qui seraient prêts à déposer 55 millions d'euros sur la table pour attirer le médian à Old Trafford.