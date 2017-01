Le fil infos

Mercato Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !

Les infos du matin

- Le Sporting d'Anderlecht et le Deportivo La Corogne échangent leur gardien réserve. Davy Roef est prêté jusqu'en fin de saison, sans option d'achat, au club espagnol. Tandis que le numéro 3 dans la hiérarchie du club galicien Ruben Ivan Martinez débarque à Saint-Guidon également sous forme de prêt. Ce dernier n'a joué que quatre rencontres cette saison, en Coupe du Roi, et a encaissé cinq buts.



- Kara ne devrait quant à lui pas prendre la direction de l'Espagne. Le Sénégalais, actuellement à la CAN pour encore au moins un tour, finira selon toute vraisemblance la saison au Sporting.

- Côté arrivées, René Weiler se dit "content" de l'effectif qu'il a à sa disposition.

- Pas de départ à l'horizon pour Ludovic Butelle. Le portier du Club de Bruges veut même prolonger son séjour dans la Venise du Nord. Son contrat arrive à expiration en juin 2018.

- Michel Preud'homme espère encore voir arriver un ailier au sein de son noyau. Et celui-ci pourrait être l'Israélien Tal Ben Haïm, parfait homonyme de l'ancien défenseur du Standard. Le joueur serait plus que favorable à un transfert selon Ynet, quotidien sportif local. Un montant de trois millions et demi d'euros est évoqué même si Jordi Cruyff, directeur sportif du club israélien, n'est pas favorable à un départ.

- A Mouscron, le mercato se déroule de manière efficace et très sereine. Les récents transferts ont montré de belles choses lors de la reprise face à Lokeren mais deux nouvelles têtes pourraient encore arriver. Julien Gorius, d'une part, qui doit se prononcer au plus tard mercredi. L'ancien médian de Genk et Malines est sans club depuis la fin décembre et la fin de son contrat en Chine. Adnan Aganovic, d'autre part, a un accord avec le club hurlu a indiqué Mircea Rednic. Une décision est là aussi attendue pour le milieu de semaine.

- Un nouveau Danois à Zulte-Waregem ? Oui selon le Laatste Nieuws. Nos confrères néerlandophones indiquent dans leur édition du jour que le club flandrien aurait un accord avec les Suédois de Göteborg pour transférer Jakob Ankersen. Milieu de terrain de 26 ans, il a rejoint la Suède en février 2015 et sa valeur actuelle est estimée à un million et demi d'euros. Cette saison, il a participé à sept rencontres, au cours desquelles il a marqué un but et donné deux assists. HLN croit savoir qu'un contrat portant sur plusieurs années l'attend mais le joueur ne sait pas s'il veut rejoindre la Pro League.

- Après être entré dans la légende ce samedi, Wayne Rooney se dit heureux à Manchester United. Alors que certains l'envoient en Chine, l'international anglais a répondu aux rumeurs. "Je suis dans ce club depuis longtemps, le football est étrange et tout peut arriver, mais je suis content à Man United" a-t-il expliqué à nos confrères de Sky Sports. "Je veux jouer davantage de matches mais je suis content. Il me reste une année de contrat, avec une option pour un an supplémentaire. Nous verrons donc ce qu'il se passera par après."

- Mauro Zarate proche de s'engager à Watford. Sky Sports annonce que l'attaquant argentin de la Fiorentina devrait être prêté, avec option d'achat, au club londonien. Avec quatre buts en neuf apparitions, le joueur de 29 ans pourrait retrouver l'Angleterre un an à peine après avoir quitté West Ham.

- Ronaldinho de retour au Barça ? A en croire Mundo Deportivo, l'ancienne star du club catalan se serait vu proposer un double poste. Le Brésilien, sans club depuis septembre 2015, pourrait devenir ambassadeur du FC Barcelone, tout en étant membre de l'équipe des légendes du club blaugrana.

- L'AC Milan devrait prochainement officialiser l'arrivée de l'Espagnol Gerard Deulofeu. La Gazzetta dello Sport annonce qu'il s'agit d'une location payante de 750.000 euros, qui rentrent dans les caisses d'Everton. Arrivé en Italie, l'ancienne pépite de La Masia a indiqué aux médias italiens qu'il avait "choisi Milan parce que c'est un grand club."

- La pépite suédoise Alexander Isak s'engage avec le Borussia Dortmund. Déjà international suédois à dix-sept ans, l'attaquant a signé en faveur du club de la Rhur comme l'annonce son équipier à Solna, Dickson Etuhu sur Instagram. "La qualité réelle est reconnue très tôt. Dortmund a de jeunes joueurs incroyables. Heureux d'avoir eu la chance de jouer ensemble, deviens le joueur du top dont nous ne croyons tous capable." Il ne resterait donc plus que l'annonce des deux clubs pour entériner définitivement ce transfert.

- Marcelo Bielsa à Lille... en fin de saison ? C'est du moins ce qu'a confirmé en substance Gerard Lopez sur le plateau de Telefoot ce dimanche. En contact "régulier" avec El Loco, l'actionnaire majoritaire du LOSC indique que l'ancien tacticien de l'Olympique de Marseille "aime beaucoup [le] projet" lillois."

- Georges Leekens prochainement sur le marché ? En très mauvaise posture avec l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations, notre compatriote ne devrait pas garder la confiance des dirigeants de la fédération algérienne puisque une élimination avant les demi-finales rimera avec la fin de son contrat, sans indemnité de départ. Avec un point sur six, les Fennecs ont besoin d'un miracle pour s'extraire de la phase de poules et devront impérativement s'imposer face au solide Sénégal ce soir.

- Un ancien du Standard à l'Anzhi Makhachkala. Champion avec le club liégeois en 2008, le défenseur guadeloupéen Thomas Phibel a signé avec le club russe ce dimanche.