Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

Le fil infos

11h11: La rumeur enfle depuis plusieurs jours et différents médias annoncent déjà l'arrivée de Carlos Bacca à l'OM cette semaine. Selon Andres Aguila, journaliste à ESPN, le montant du transfert de l'ancien Brugeois vers La Canebière serait estimé à 15 millions d'euros.

10h46: 89 millions d'euros! Selon le Sunday Mirror, c'est l'offre que préparerait le Barça pour s'attacher les services de Philippe Coutinho après le refus de la direction de Liverpool pour une proposition à 80 millions. Jürgen Klopp, le coach des Reds, reste lui confiant sur l'avenir de son médian. "Coutinho est un joueur clé pour nous. Moi, je sais qu'il se sent parfaitement bien et très à l'aise à ici", a-t-il déclaré

10h14: D'après L'Equipe, Luis Fernandez pourrait faire son retour au PSG. Après avoir entraîné l'équipe de la capitale (1994-96 et 2000-03), l'ancien milieu de terrain pourrait y occuper un poste au cœur du centre de formation et jouer le rôle de médiateur entre les jeunes joueurs et leur entourage.

10h01: Danilo file à ManCity! Le défenseur droit du Real Madrid a officialisé son transfert chez les Citizens. Il a signé pour cinq saisons à Manchester City où il devrait endosser la doublure de Walker.





Les infos du matin

Caenepeel à Rotterdam

Le Belge Jinty Caenepeel (attaquant de 21 ans) a signé un contrat de trois saisons avec l’Excelsior Rotterdam.





Zinédine Zidane a reconnu qu’il manquait dans son effectif un attaquant, relançant les rumeurs autour du Monégasque Kylian Mbappé.





L’attaquant autrichien de Stoke City Marko Arnautovic a signé pour cinq ans au club rival de West Ham, pour un montant - bonus compris - de 25 millions de livres (28 millions €).