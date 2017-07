Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

Le fil infos

17h34: Nemanja Matic se rapproche de Manchester United, selon la Gazzetta dello Sports. Le milieu de terrain serbe était déjà annoncé à Old Trafford. Cette fois, les Mancuniens auraient un concurrent en moins pour recruter le Blue: la Juventus, qui aurait laissé tomber la piste, selon le quotidien aux pages roses.

17h12: Chelsea devra repasser pour Antonio Candreva. Alors que les Blues avaient formulé une offre de 25 millions d'euros à l'Inter, le club italien a gentiment éconduit les Londoniens, indique La Republicca. Mais le deal ne serait pas mort pour autant pour l'ailier de 30 ans.

16h37: Le PSG serait prêt à tout pour Neymar, mais également pour Alexis Sanchez. Pour recruter le Chilien, les Parisiens seraient enclins à céder un montant conséquent, agrémenté d'un joueur. Celui-ci pourrait être Blaise Matuidi ou Lucas Moura, selon France Football.

16h03: Alvaro Negredo pourrait bien être la prochaine star du championnat de Turquie. L'attaquant espagnol, passé par Valence, Manchester City et Middlesbrough, serait prêt à signer à Besiktas. C'est en tout cas ce qu'annonce AS.

15h28: La Juventus continue de se renforcer après avoir perdu Dani Alvès (PSG) et Leonardo Bonucci (AC Milan). Cette fois, c'est Emre Can qui serit dans le viseur de la Vieille Dame. Le milieu défensif de Liverpool coûterait entre 30 et 35 millions d'euros, selon Tuttosport. L'Allemand de 23 ans est sous contrat jusque 2018.

15h26: Toujours en Italie, l'Inter Milan serait sur la piste d'Angel Di Maria, selon Tuttosport. L'Argentin, actif au PSG, pourrait partir, surtout si Neymar vient garnir les ailes parisiennes. Angelito serait même la piorité intériste, si l'on en croit nos confrères italiens.

12h55: Le FC Barcelone est persuadé que son attaquant-vedette brésilien Neymar, donné partant vers le Paris Saint-Germain, restera "blaugrana" la saison prochaine, rapportent dimanche des médias espagnols. (Plus de détails ici)

12h51: Annoncé par certains comme "le meilleur back droit du Brésil" à son arrivée à Anderlecht en janvier 2016, Rafael Galhardo n'est jamais parvenu à convaincre chez les Mauves. Le joueur de 25 ans, qui avait résilié son contrat il y a quelques jours, s'est accordé avec Cruzeiro pour poursuivre sa carrière, a annoncé le club de Belo Horizonte sur son site internet. Galhardo, transféré de Santos pour 1 millions d'euros à l'époque, n'a joué qu'un match lors des six mois passés à Anderlecht qui l'a prêté en juillet 2016 pour une saison à l'Atletico Paranaense au Brésil.

11h11: La rumeur enfle depuis plusieurs jours et différents médias annoncent déjà l'arrivée de Carlos Bacca à l'OM cette semaine. Selon Andres Aguila, journaliste à ESPN, le montant du transfert de l'ancien Brugeois vers La Canebière serait estimé à 15 millions d'euros.

10h46: 89 millions d'euros! Selon le Sunday Mirror, c'est l'offre que préparerait le Barça pour s'attacher les services de Philippe Coutinho après le refus de la direction de Liverpool pour une proposition à 80 millions. Jürgen Klopp, le coach des Reds, reste lui confiant sur l'avenir de son médian. "Coutinho est un joueur clé pour nous. Moi, je sais qu'il se sent parfaitement bien et très à l'aise à ici", a-t-il déclaré

10h14: D'après L'Equipe, Luis Fernandez pourrait faire son retour au PSG. Après avoir entraîné l'équipe de la capitale (1994-96 et 2000-03), l'ancien milieu de terrain pourrait y occuper un poste au cœur du centre de formation et jouer le rôle de médiateur entre les jeunes joueurs et leur entourage.

10h01: Danilo file à ManCity! Le défenseur droit du Real Madrid a officialisé son transfert chez les Citizens. Il a signé pour cinq saisons à Manchester City où il devrait endosser la doublure de Walker. Les clubs n'ont pas donné le montant du transfert, mais selon la BBC, il serait de 26,5 millions de livres (29,5 millions d'euros).





Les infos du matin

Caenepeel à Rotterdam

Le Belge Jinty Caenepeel (attaquant de 21 ans) a signé un contrat de trois saisons avec l’Excelsior Rotterdam.





Zinédine Zidane a reconnu qu’il manquait dans son effectif un attaquant, relançant les rumeurs autour du Monégasque Kylian Mbappé.





L’attaquant autrichien de Stoke City Marko Arnautovic a signé pour cinq ans au club rival de West Ham, pour un montant - bonus compris - de 25 millions de livres (28 millions €).