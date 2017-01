Le fil infos

Mercato Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !

Les infos du matin

- Ruben va devenir le cinquième Espagnol à porter la vareuse du Sporting d'Anderlecht et compte bien laisser sa trace au Parc Astrid. Le troisième gardien du Deportivo La Corogne est arrivé hier à l'aéroport de Bruxelles en vue de son prêt chez les Mauves.



- Il y a fort à parier qu'il ne fréquentera pas Stéphane Badji. En manque de temps de jeu, le médian sénégalais souhaite aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Des clubs turcs seraient intéressés mais il devrait s'engager pour six mois avec le club espagnol de Grenade où évolue Mehdi Carcela.

- Malgré les difficultés au poste de gardien de but, le Standard devrait terminer la saison avec le duo Guillaume Hubert, Jean-François Gillet. Ce dernier qui va reprendre place entre les perches ce jeudi à Eupen.

- Présenté hier à la presse, Razvan Marin a énoncé ses premiers mots en tant que joueur du Standard.

- Priorité au match de ce soir face à Zulte Waregem pour Mircea Rednic. Le tacticien roumain de Mouscron n'a pas souhaité commenter les éventuelles arrivées de Julien Gorius et Adnan Aganovic. On en saura donc plus demain mercredi, jour prévu pour annoncer leurs venues ou non.

- Un Népalais en test à Waasland-Beveren. Comme le révèle le Nieuwsblad ce mardi, Bimal Gharti Magar s'est entraîné avec l'équipe de Cedomir Janevski. Ce n'est pas le premier passage en Belgique de l'attaquant de 19 ans puisqu'il est déjà passé par les écoles de jeunes de Genk, Anderlecht et Bruges. Il est sans club depuis février dernier.

- Vendu l'été dernier au Legia Varsovie, Steeven Langil revient déjà à Waasland-Beveren, sous forme de prêt jusqu'en fin de saison. Cette transaction abonde avec la volonté de Cedomir Janveski de renforcer sa division offensive en vue de la course au maintien. Avec le club polonais, Langil n'a joué que douze matches cette saison, inscrivant un seul but.

- Invité de la première du Grand Debrief de DH.be, en partenariat avec Proximus 11 ne s'est pas montré intéressé par un départ en Chine. Outre le fait qu'il y ait peu d'intérêt pour les gardiens, le portier de Chelsea "

- Southampton prolonge jusqu'en 2020 un jeune attaquant. Josh Sims a renouvelé son contrat avec les Saints a annoncé le club anglais ce lundi. Ce joueur de 19 ans qui peut évoluer sur les deux flancs de la ligne offensive est actuellement versé dans le noyau des U21.

- En pleines négociations hier soir avec le Deportivo La Corogne, Davy Roef doit, sauf grande surprise, signer son prêt en Espagne ce mardi.

- Ruben Pardo prolonge avec la Real Sociedad. Le club basque a annoncé la nouvelle hier en fin de soirée. Malgré un faible temps de jeu cette saison, le milieu de terrain est désormais lié avec la Sociedad jusqu'en juin 2020.

- Gerard Deulofeu a signé en faveur de l'AC Milan. Il est prêté au club lombard par Everton.

- Wolfsburg perd son ailier. Après une année passée en Allemagne, pendant laquelle il n'a joué que dix-sept matches, le Brésilien de 26 ans retourne au pays. Il s'est engagé pour cinq ans avec Santos, l'ancien club de Neymar.

- Le média allemand Kicker révèle que l'avenir de Medhi Benatia au Bayern Munich s'inscrit en pointillés. Actuellement prêté à la Juventus où il joue peu, l'international marocain de 29 ans pourrait voir son contrat être rompu dans quelques mois par les multiples champions d'Allemagne. Lié jusqu'en juin 2019 au club bavarois, Benatia pourrait trouver une issue heureuse auprès de la Vieille Dame puisque les dirigeants turinois seraient intéressés de s'attacher ses services de manière définitive.

- Quinzième de Ligue 1, mais avec le même nombre de points que le premier relégable, Dijon cède définitivement son milieu défensif Johan Gastien à Brest en Ligue 2. La durée du bail du joueur de 28 ans est de deux ans et demi.

- Montpellier enregistre l'arrivée de l'international tchèque Lukas Pokorny. Âgé de 23 ans, il a signé pour trois ans et demi avec les champions de France 2011-2012. Il s'agit de la première expérience en dehors de République tchèque pour ce joueur qui évoluait jusqu'ici au Slovan Liberec.

- Le FC Porto a annoncé la signature de Tiquinho Soares. L'attaquant lusitano-brésilien quitte donc le Vitoria Guimaraes, où il évoluait depuis l'été dernier. Il a signé pour quatre ans et demi avec l'emblématique club portugais et il sera un concurrent supplémentaire pour Laurent Depoitre, déjà en manque de temps de jeu...