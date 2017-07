A un an de la Coupe du monde, les choix portés par les joueurs seront cruciaux, pour se faire remarquer ou se relancer. En Belgique, les grands n'ont pas attendu longtemps avant de signer quelques jolis coups. A l'étranger, on suivra de près la situation de Neymar, Alexis Sanchez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Pour ne rien manquer, notre journal du mercato est indispensable.





Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Les dernières semaines du mercato s'annoncent calmes au Sporting d'Anderlecht. Hormis un écrémage des joueurs excédentaires et sans départ de dernière minute, seul un arrière gauche devrait venir renforcer le noyau de René Weiler. Un nom circule, Ali Adnan de l'Udinese, mais il ne représente pas une priorité à l'heure actuelle.

- Le flop du RSCA Rafael Galhardo doit passer ses tests médicaux en vue d'un engagement avec le club brésilien de Cruzeiro.

- Mircea Rednic se livre dans nos colonnes ce lundi. Le coach du Royal Excel Mouscron insiste sur la griffe qu'il a apportée au noyau hurlu. "J'ai choisi tous les nouveaux joueurs" indique-t-il, ce qui était la condition sine qua non pour qu'il reste en poste au Canonnier. Plus d'informations ici.

- Filip Markovic et Dino Arslanagic ne feront pas de vieux os à l'Excel. Et ces deux départs ne devraient pas être les seuls mouvements au Canonnier, qui s'apprête à voir débarquer de nouveaux visages pour renforcer un noyau loin d'être complet. Plus d'informations ici. Concernant le défenseur de 24 ans, Het Laatste Nieuws indique que l'Antwerp tient la corde avec une offre de 400.000 euros, dont une grande partie devrait terminer dans les caisses du Standard, qui avait inclus un important pourcentage à la revente dans le transfert d'Arslanagic en janvier dernier.

- Un nouveau renfort attendu dans les prochaines heures à La Gantoise. L'Equipe révèle que les Buffalos ont payé un million d'euros pour s'attacher les services de Dylan Bronn. Le défenseur de 22 ans des Chamois de Niort (Ligue 2) va signer jusqu'en juin 2021 à la Ghelamco Arena.

- D'après nos confrères néerlandophones du Laatste Nieuws et du Nieuwsblad, Siebe Horemans fait partie des plans de Hein Vanhaezebrouck cette saison. Annoncé pour être de nouveau prêté à OHL, le jeune défenseur de 19 ans a visiblement donné satisfaction à l'entraîneur de La Gantoise qui a mis son veto quant à un nouveau départ.

- Het Nieuwsblad fait le point sur le mercato du Club de Bruges. Luis Sinisterra, attaquant colombien de 18 ans, va débarquer en provenance d'Once Caldas (Venezuela) avant d'être prêté. Dans l'autre sens, Tomas Pina est dans les petits papiers de Levante et Eibar. Les deux clubs ibériques souhaitent louer le milieu espagnol qui a eu du mal à percer en Venise du nord depuis son arrivée il y a un an.

© D.R. - José Mourinho a démenti tout départ de David De Gea. Régulièrement cité au Real Madrid, que les Mancuniens ont battu cette nuit en tournoi de préparation, le portier espagnol "ne partira pas cette saison" insiste The Special One.

© D.R. - Pour Gerard Piqué, la saga Neymar au Paris Saint-Germain est close. Le défenseur espagnol a tweeté dimanche soir une photo en compagnie de l'attaquant brésilien avec la mention "Il reste". Ce qui tendrait à corroborer les bruits selon lesquels l'ancien joueur de Santos s'est entretenu pendant près d'une heure avec Lionel Messi et Luis Suarez qui cherchent à le convaincre de rester au Camp Nou. Tous les détails ici.

© D.R.

- En plus de se montrer conquérant dans le sens des arrivées, l'AC Milan ne souhaite pas se déforcer avec des départs. Malgré un vif intérêt de Fenerbahçe pour, les dirigeants lombards ont, selon, refusé deux offres du club stambouliote pour l'attaquant français.

© D.R. - Wolfsburg refroidi par les exigeances de Suso. Le club allemand, qui est parvenu de toute justesse à se maintenir en Bundesliga la saison dernière, souhaitait s'attacher les services de l'ailier du Milan AC, mais il apparaît, selon Kicker, que les négociations ont tourné court suite aux exigences de l'Espagnol de 23 ans.

© D.R. - Brendan Rodgers compte sur sa pépite Moussa Dembélé. Le coach du Celtic Glasgow souhaite voir l'international espoir français rester jusqu'à la fin août, et les barrages de la Champions League, pour éventuellement le laisser partir à l'Olympique de Marseille contre un montant minimum de 22,5 millions d'euros. Selon Sky Sports, les Phocéens auraient entamé les discussions pour s'attacher les services de l'attaquant formé au... Paris Saint-Germain.

- Assez calme durant ce mercato, le PSG va signer Juan Foyth annonce L'Equipe. Ce jeune défenseur central argentin devrait s'engager prochainement avec le club francilien, qui débourserait neuf millions et demi d'euros pour le joueur de 19 ans actif à l'Estudiantes.

- Oumar Pouye ne reverra pas la Ligue 1. Promu avec Strasbourg dans l'élite française, l'attaquant franco-sénégalais va finalement débarquer à Créteil en National.