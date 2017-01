Le fil infos

Mercato Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !

- 15h35 : Le frère d'Antoine Griezmann alimente la rumeur voulant que l'international français rejoigne Manchester United cet été. Théo Griezmann a posté hier une vue aérienne d'Old Trafford, le stade Man United, sans y ajouter la moindre légende. De quoi mettre Twitter en émoi. Notons que le frangin suit également quelques pages consacrées de près ou de loin au club mancunien, ce qui peut simplement témoigner d'une affection pour le multiple champion d'Angleterre.

- 15h25 : Anderlecht poursuit sa cure de jouvence. Le Sporting a annoncé ce mercredi après-midi avoir offert un contrat d'une durée de trois ans et demi à son jeune défenseur Hannes Delcroix. Le jeune talent de Neerpede fêtera ses 18 ans le 28 février prochain se réjouit de cette nouvelle.

"Je suis très content d’avoir franchi cette étape et de constater que le club croit en moi. J’en suis très reconnaissant envers la direction, le staff et les autres joueurs. Au fil des années, j’ai été constamment bien accompagné et j’ai maintenant été très vite intégré au groupe" s'est exclamé celui qui était parti en stage avec le noyau professionnel plus tôt ce mois-ci.

Les infos du matin

- Comme annoncé hier, Ishak Belfodil a paraphé un nouveau contrat avec le Standard. Un deal qui ferait de lui le joueur le mieux payé du vestiaire rouche.

- Beni Badibanga, fort peu utilisé cette saison, a lui aussi signé un nouveau contrat. Point commun aux deux dossiers, la durée des contrats n'a pas été communiquée puisque le Standard ne souhaiterait plus divulguer cette information aux clubs concurrents.

- Même si ce n'est pas encore officiel, Danilo est un élément du noyau d'Aleksandar Jankovic. Il s'entraîne avec ses partenaires depuis lundi. Précisons que le club liégeois a jusqu'à ce soir minuit pour qu'il soit qualifié en vue de la rencontre de jeudi à Eupen.

- En manque de temps de jeu cette saison, Jean-Luc Dompé peut partir. Waasland-Beveren s'est montré intéressé pour une location mais il n'y a pas eu suite. On apprend que deux autres formations belges et un club français seraient sur les rangs pour l'ailier droit.

- Eyong Enoh n'a pas été prolongé par le Standard et quittera gratuitement, selon toute vraisemblance, les bords de Meuse en juin prochain.

- Davy Roef s'est exprimé pour la première fois à la presse en tant que Herculino. Sans savoir quel serait sa place dans la hiérarchie des gardiens, il estime pouvoir "évoluer" au Deportivo La Corogne et ne ferme par la porte à un possible départ définitif du Sporting d'Anderlecht. "On ne sait jamais" se confie-t-il dans nos colonnes.

- Vers un troisième Roumain au Sporting d'Anderlecht ? Dorin Rotariu, 21 ans, évolue actuellement au Dinamo Bucarest et est considéré comme un grand talent au pays. Il a été observé par une délégation bruxelloise lors d'un match amical face au FC Zurich.

- Arrivé à Gand l'été dernier, Jérémy Taravel peine à faire son trou à la Ghelamco Arena même si Hein Vanhaezebrouck est "satisfait" de son défenseur français. Mais le joueur de 29 ans estime "ne pas [pouvoir] rester pour faire banquette." De quoi mettre en éveil les potentiels clubs intéressés dans cette dernière ligne droite du mercato.

- Selon nos confrères de la RTBF, Julien Gorius ne viendra pas à Mouscron comme cela avait été pressenti plus tôt cette semaine. L'ancien médian de Malines préférerait un autre challenge sportif que celui proposé au Canonnier.

- La piste Adnan Aganovic est, quant à elle, toujours au point mort. Une réponse, positive ou négative, est toujours attendue pour les prochains jours.

- Christopher Samba serait en test aux côtés de Christien Benteke. A en croire le Guardian, le défenseur central congolais pourrait rejoindre Crystal Palace cet hiver après avoir vu son contrat au Panathinaikos prendre fin plus tôt ce mois-ci.

- Les Eagles qui pourraient ne pas se contenter de cela. Le Daily Telegraph révèle que Sam Allardyce souhaiterait faire revenir en Premier League Yann M'Vila. Ancien joueur de Sunderland, le milieu défensif joue actuellement au Rubin Kazan et pourrait donc apporter son expérience de la lutte pour le maintien, qu'il connaît bien pour l'avoir expérimenté avec les Black Cats, à l'équipe londonienne.

- Prolongation de contrat pour Oriol Romeu à Southampton. L'une des pièces maîtresses de l'effectif de Claude Puel est désormais liée aux Saints jusqu'en juin 2021 révèle le club, qui pourrait se qualifier ce soir pour la finale de la Coupe de la Ligue s'il confirme le bon résultat de l'aller contre Liverpool.

s'est engagé ce mardi avec le Bétis Séville. C'est le club andalou qui a révélé l'information sur son compte Twitter. Le défenseur central roumain sera présenté ce mercredi à 13h30 à la presse. C'est la première fois de sa carrière que l'international roumain de 24 ans quitte le pays.

- La radio espagnoleannonce quepourrait rejoindre la Chine. Le rugueux défenseur du Real Madrid, qui s'est toutefois calmé ces dernières années, ne joue plus autant que par le passé à la. Arrivé en 2007 dans la capitale espagnole, l'international portugais pourrait signer en fin de saison en faveur de Hebei China Fortune, lorsque son contrat arrivera à expiration au Real. Le club chinois est actuellement entraîné par l'ancien tacticien du Real, Manuel Pellegrini.

- Nos confrères italiens de Sky annoncent que M'Baye Niang de l'AC Milan serait dans les petits papiers des dirigeants de West Ham. L'ailier franco-sénégalais a disputé 18 matches cette saison avec le club lombard, en marquant trois buts et donnant autant d'assists.

- La lanterne rouge du championnat allemand a engagé l'international américain Terrence Boyd. Darmstadt a en effet signé pour un an et demi l'attaquant de 25 ans, qui évoluait jusqu'ici chez l'actuel second de Bundesliga du RB Leipzig. Mais il n'a disputé que neuf rencontres avec l'équipe B du club sponsorisé par la célèbre boisson énergétique.

- Sky Sports annonce que l'Olympique de Marseille est "en contacts avancés pour signer Patrice Evra." Selon le média anglais, un contrat d'un an et demi attendrait le joueur de la Juventus en terres phocéennes. France Football poursuit en indiquant qu'une rencontre serait prévue entre l'agent du joueur et Andoni Zubizaretta.

- Marvin Ogunjimi, l'ancien attaquant du GBA et du Standard, notamment, n'évolue plus en Corée du Sud. L'ex Diable rouge a annoncé avoir rompu "d'un commun accord" son contrat avec le club du Suwon FC.

- Sergio Araujo quitte temporairement Las Palmas puisqu'il est prêté jusqu'en fin de saison par le club espagnol aux Grecs de l'AEK Athènes.

- Chypre après la Russie pour Cédric Yambéré. Le défenseur de 26 ans est prêté jusqu'en fin de saison par les Girondins de Bordeaux à l'APOEL Nicosie. Durant la première partie de saison, il avait été cédé aux Russes de l'Anzhi Makhachkala.

- Jonathan Spector s'est engagé jusqu'en fin d'année avec le club américain d'Orlando. L'ancien back droit de Manchester United et de West Ham évoluait à Birmingham, club avec lequel il avait disputé 22 rencontres de Championship cette saison. C'est donc un retour au pays pour le joueur de 30 ans qui avait quitté les Etats-Unis en 2004.

- Hugo Rodallega s'engage pour deux ans et demi avec les Turcs de Trabzonspor. L'ancien attaquant de Wigan et Fulham évoluait jusqu'ici à Akhisarspor et avait marqué quatre buts en dix-sept apparitions. Le transfert s’élèverait à un peu plus d'un million et demi d'euros.