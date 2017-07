A un an de la Coupe du monde, les choix portés par les joueurs seront cruciaux, pour se faire remarquer ou se relancer. En Belgique, les grands n'ont pas attendu longtemps avant de signer quelques jolis coups. A l'étranger, on suivra de près la situation de Neymar, Alexis Sanchez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Pour ne rien manquer, notre journal du mercato est indispensable.





Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Peu utilisé par Ricardo Sa Pinto, Benito Raman pourrait déjà quitter Sclessin puisque le coach portugais trouve son noyau toujours trop large. Dans la seconde moitié des joueurs les plus utilisés lors de la préparation, le joueur de poche peut quitter sur l'intérêt de Zulte Waregem. Plus de détails ici.

- Signe du manque de stabilité au Canonnier, Dino Arslanagic s'apprête à rejoindre le Bosuil de l'Antwerp. Un transfert à 400.000 euros, dont 160.000 iront dans les caisses du Standard, et qui rappelle le départ de Mickaël Tirpan vers Eupen. Plus d'informations ici.

- Dans le sens des arrivées à l'Excel, on notera que Teddy Mézague est toujours en discussions avec le club hennuyer. Quant à Anil Koç et Dolly Menga, ils ne viendront pas. Le premier n'a pas trouvé d'accord avec les dirigeants, tandis que le second n'a tout simplement pas convaincu le staff sportif. Il nous revient par contre que Mohamed Aïdara a signé un contrat d'un avec les Hurlus. Le Franco-Sénégalais de 27 ans, qui évolue en tant que numéro 6, est libre depuis la fin de son contrat au Werder Brême en juin dernier.

- Obbi Oulare, en difficulté durant la préparation à Watford, pourrait devenir le nouvel attaquant de l'Antwerp. Selon Het Laatste Nieuws, l'ancien joueur de Bruges aurait déjà discuté avec le Great Old.

- Pour Het Nieuwsblad, Sébastien Siani est entre une prolongation de contrat et un départ du KV Ostende. Pièce majeur de l'effectif des Côtiers, le Camerounais serait suivi au Moyen-Orient mais le club qualifié en Europa League pour la première fois de son histoire veut garder le champion d'Afrique. Une proposition pour prolonger d'une saison ou deux devrait être soumise au joueur de 30 ans.

© D.R. - Malgré l'intérêt de nombreux clubs qui suivent sa situation de près, Michy Batshuayi veut rester à Chelsea pour s'y imposer. Batsman peut en outre compter sur le soutien de Thibaut Courtois. Le portier des Blues estime que l'ancien avant du Standard dispose d'une avance sur la recrue Alvaro Morata pour prendre place dans le onze de base des champions en titre. Tous les détails ici.

- Javier "Chicharito" Hernandez retourne en Angleterre. Après un passage de quatre ans à Manchester United, entre 2010 et 2014, l'attaquant mexicain a signé un contrat de trois ans avec les Hammers de West Ham. Le montant de la transaction s'élève à près de 18 millions d'euros, ce qui permet au Bayer Leverkusen de réaliser un bénéfice de 6 millions par rapport à son achat il y a deux ans.

- Un nouvel équipier pour Christian Benteke.a signé pour cinq saisons en faveur desde Crystal Palace. A Londres, le défenseur néerlandais de 20 ans retrouvera son ancien mentor Frank De Boer, qui l'avait lancé dans le football professionnel à l'Ajax Amsterdam.

© D.R.

a signé pour quatre ans en faveur de Villareal. Le milieu de terrain de 21 ans quitte donc Malaga où il évoluait depuis l'été 2015.

© D.R. - L'AC Milan n'est pas rassasié. Le club lombard ne serait pas contre l'idée de réaliser un ultime gros coup dans son mercato gargantuesque en signant Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais est toujours un joueur du Borussia Dortmund, mais rien ne dit qu'il restera dans la Rhur jusqu'au 31 août. En plus de la Chine, où le mercato s'est refermé il y a dix jours, Chelsea, Liverpool, Manchester City et le Paris Saint-Germain, il faut donc maintenant rajouter le Milan AC à la liste des intéressés par l'attaquant de 28 ans.

© D.R. - Hannes Wolf, le coach de Stuttgart qui a permis au club de retrouver la Bundesliga après un an en division 2, a renouvelé son contrat avec le Vfb. L'entraîneur de 36 ans a signé jusqu'en juin 2019.

© D.R. - Jordan Veretout est attendu ce mardi à la Fiorentina. Nos confrères français de L'Equipe indiquent que, malgré l'intérêt de Saint-Etienne où il était prêté par Aston Villa, le milieu de terrain va s'engager avec La Viola. Les Villans qui devraient récupérer sept millions d'euros pour ce joueur acheté 10 briques il y a deux ans.

© D.R. - Nicklas Hult, ancienne cible du Standard, a prolongé son contrat avec les Grecs du Panathinaikos. L'arrière gauche suédois est désormais lié au club hellène jusqu'en juin 2020.

- Une autre piste liée au Standard a connu un changement de cap. L'entraîneur Gabriel Heinze quitte les Argentinos Juniors.

- Emilio Izaguirre quitte le Celtic Glasgow après sept saisons passées en Ecosse. L'arrière gauche hondurien va prendre la direction de l'Arabie Saoudite pour signer en faveur d'Al-Fayha.

- Mason Mount loué par Vitesse Arnhem pour une saison. Membre de l'Académie de Chelsea, le milieu offensif de 18 ans a été sacré champion d'Europe des U19 avec l'Angleterre cette année.