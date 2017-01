Le fil infos

- On en sait plus sur la durée du nouveau contrat d'Ishak Belfodil. "Très heureux et fier de ma prolongation de contrat jusqu'en juin 2018" a indiqué l'attaquant algérien du Standard sur son profil Instagram. Plus tôt ce mois, le club avait levé l'option pour une saison supplémentaire et son nouveau contrat signé mardi ne fait donc état que d'une revalorisation salariale. Il devient, pour rappel, le joueur le mieux payé du noyau rouche.

- Danilo pourra être repris ce soir à Eupen. Le récent transfuge du Standard a été officialisé hier par le club liégeois. Pour rappel, il est prêté jusqu'en fin de saison par le Sporting Braga qui le récupérera quoi qu'il arrive en fin de saison, puisque aucune option d'achat n'est incluse dans le deal.

- A l'image de Senne Vits, prolongé puis directement prêté au MVV Maastricht,va quitter le Standard jusqu'en fin de saison. Après avoir prolongé son contrat jusqu'en juin 2018, l'ailier devrait prendre la direction du Roda Kerkrade en. Chez la lanterne rouge de division 1 néerlandaise, il retrouvera le back droit Martin Milec, prêté depuis l'hiver dernier et jusqu'en juin prochain.

- Jean-Luc Dompé va quitter le Standard. N'étant jamais parvenu à s'imposer, l'ancien Trudonnaire va être prêté cet hiver. Waasland-Beveren s'est proposé mais sans succès. Mais il ne fait quasi aucun doute qu'une solution sera trouvé d'ici mardi prochain pour le Français de 21 ans.

- Un temps cité avec insistance à Fulham, Ibrahima Cissé pourrait finalement rejoindre Noé Dussenne en Serie A. Het Nieuwsblad fait mention d'un intérêt de Crotone pour le milieu défensif liégeois.

- Le Club de Bruges n'est pas disposé à battre son record de transfert pour Tal Ben Haïm. L'attaquant du Maccabi Tel Aviv était convoité par les dirigeants brugeois mais le montant de trois millions et demi d'euros proposé ne convenait pas au club israélien. Ce dernier voulait une brique supplémentaire mais le montant a été jugé excessif par le leader de Pro League.

- Valentin Viola ne terminera pas la saison à Mouscron. Propriété de Limassol et prêté à l'Excel jusqu'en fin de saison, il devrait prendre la direction de Medellin en Colombie.

- Guy Dufour lorgne sur davantage de temps de jeu à Eupen. Sa situation au Kehrweg est assez compliquée et il n'a toujours pas eu l'occasion de discuter d'un nouveau contrat avec les dirigeants germanophones. Son bail actuel se termine en fin de saison.

- Une solution pour Jérémy Taravel ? Alors qu'il indiquait hier ne pas pouvoir perdre son temps sur le banc à La Gantoise, le défenseur français bénéficie de l'intérêt de Courtrai annoncent nos confrères néerlandophones du Laatste Nieuws.

- HLN qui indique également que le Racing Genk souhaiterait attirer le jeune milieu défensif ivoirien Pierre Desiré Zebli. Âgé de 19 ans, le joueur est une valeur sûre de l'équipe de Perugia en Serie B italienne.

- Ce qu'un joueur veut... il ne l'obtient pas forcément. Désirant ardemment rejoindre Las Palmas en Liga, Jesé devrait finalement être prêté à Middlesbrough. Son agent serait en négociations avec le club anglais, tandis que le Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas le voir rejoindre les îles Canaries.

- Middlesbrough verra partir en juin prochain son second gardien. Il est en effet prévu que Brad Guzan rentre aux Etats-Unis pour s'engager avec la nouvelle franchise de MLS d'Atlanta. L'international américain de 32 ans avait quitté les States en 2008 pour rejoindre Aston Villa.

- Très prolifique la saison dernière avec seize buts,ne retrouve pas son rendement passé à Watford. L'attaquant nigérian n'a trouvé qu'une fois le chemin des filets cette saison et, selon, le joueur de 27 ans pourrait s'envoler pour la Chine puisque deux clubs locaux auraient des vues sur lui.

- L'Athletic Bilbao prête jusqu'en fin de saison son milieu de terrain Mikel Vesga Arruti au Sporting Gijón. Très peu utilisé cette saison, le joueur de 23 ans doit aider sa nouvelle équipe à se sortir de la zone rouge de Liga.

est libre de tout contrat. La Sampdoria de Gènes annonce que le bail qui la liait à l'attaquant italien de 34 ans a été rompu d'un "" Les deux parties ont donc mis fin au troisième passage de l'attaquant en Ligurie. Le club précise sur son site internet que "

en partance pour le FC Cologne. Le média allemandrévèle que, sous réserve de la visite médicale d'usage, le défenseur du Borussia Dortmund devrait être prêté jusqu'en fin de saison par lesaux(les boucs) rivaux. Régulièrement blessé cette saison, le défenseur serbe a complétement disparu de la circulation au Signal Iduna Park.

- La piste Clément Grenier à l'OGC Nice abandonnée. Selon L'Equipe, il y a une incompatibilité entre les conditions demandées par l'OL, à qui le milieu de terrain français appartient, et ce que les Aiglons sont disposés à proposer.

- Jonathan Pitroipa bientôt de retour en France ? Présent au Gabon à la CAN avec le Burkina Faso, l'attaquant de 30 ans serait une piste privilégiée du FC Nantes annonce L'Equipe. Les Canaris misent donc sur ce joueur d'expérience pour donner de l'allure à leur division offensive. L'équipe de Guillaume Gillet est onzième de Ligue 1 mais a la pire attaque avec seulement quatorze buts inscrits en 21 rencontres.

- Un ancien du Sporting Charleroi en Corée du Sud ? Alors que Marvin Ogunjimi vient de quitter son club coréen, un autre ex-joueur de Pro League pourrait rejoindre la péninsule coréenne. Habib Habibou serait en discussions avec le club d'Ulsan Hyundai. C'est une information de nos confrères de L'Equipe qui indiquent que l'actuel attaquant de Rennes s'est déjà opposé à une offre d'un club iranien.