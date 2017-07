A un an de la Coupe du monde, les choix portés par les joueurs seront cruciaux, pour se faire remarquer ou se relancer. En Belgique, les grands n'ont pas attendu longtemps avant de signer quelques jolis coups. A l'étranger, on suivra de près la situation de Neymar, Alexis Sanchez ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Pour ne rien manquer, notre journal du mercato est indispensable.





© D.R. - En fin de contrat en juin prochain, la situation de Mile Svilar à Anderlecht n'est pas simple. Pratiquement assuré de redevenir numéro 3 quand Frank Boeckx sera rétabli, le jeune talent mauve veut du temps de jeu, ce que le Sporting ne peut pas lui offrir avant la saison prochaine. Tous les détails ici.

- Dans une interview à Humo, Herman Van Holsbeeck a indiqué que deux raisons avaient poussé le RSCA à mettre un terme aux négociations avec Clinton Mata. Le fait que le défenseur carolo ait changé d'agent, John Bico, et les montants déboursés pour les transferts prioritaires de Pieter Gerkens, Sven Kums et Henry Onyekuru.

- L'attaquant des Mauves Dylan Lambrecth est suivi par Lommel United (D1 Amateurs), mais l'ancien joueur du RFC Liège attend une proposition d'un club professionnel (division 1A ou 1B).

- Buteur ce mardi soir face à Tubize (défaite 1-2), Clément Tainmont ne se voit plus évoluer au Sporting de Charleroi au-delà du 31 août. "Dans ma tête, je ne resterai pas à Charleroi" a indiqué l'unique buteur zébré de l'amical contre Tubize. Tous les détails ici.

- Dino Arslanagic est apparu ce mardi à Mouscron. L'incertitude plane toujours autour du défenseur et ex-capitaine des Hurlus, en passe de rallier l'Antwerp. Plus d'informations ici.

- A Mouscron toujours, le milieu de terrain défensif Wato Kuaté est à l'essai depuis ce mardi. Le joueur de 21 ans est libre de s'engager où il le veut après avoir vu son contrat à Dundee United (Ecosse) prendre fin en juin dernier.

- Ruud Vormer, le nouveau capitaine du FC Bruges, se plaît dans la Venise du Nord. En marge de la rencontre qualificative pour la Ligue des Champions de ce mercredi soir contre les Turcs de Basaksehir, le Néerlandais a indiqué qu'"un transfert à l'étranger ne [l'] intéresse pas" malgré une proposition d'un club de Serie A.

- Ayant convaincu Hein Vanhaezebrouck, Siebe Horemans a reçu un nouveau contrat de la part des dirigeants de La Gantoise. Le défenseur de 19 ans est désormais lié aux Buffalos jusqu'en juin 2020.

- Le KRC Genk se montre inflexible quant aux départs de l'effectif d'Albert Stuivenberg. Ainsi, malgré un intérêt de la Sampdoria pourdont fait mention le, les Limbourgeois ne laisseront pas partir l'une des révélations de la saison dernière.

- Nicaise Kudimbana quitte le Royal Antwerp FC. Arrivé il y a deux ans au Bosuil, le gardien de 30 ans a signé en faveur de l'Union Saint-Gilloise en division 1B.

© D.R. - Divers médias espagnols, RAC1 et Mundo Deportivo en tête, annoncent qu'un accord existe entre le FC Barcelone et Philippe Coutinho. Reste un problème, de taille, pour les Catalans qui est de convaincre Liverpool d'accepter de voir filer leur joueur clé. Jürgen Klopp a réitéré que l'international brésilien était invendable. Depuis son arrivée en bord de Mersey en janvier 2013, Coutinho c'est 42 buts et 37 assists en 181 rencontre disputées sous la vareuse des Reds.

- Burnley enregistre l'arrivée de Phil Bardsley. Le défenseur de 32 ans quitte Stoke City après trois ans chez les Potters. Celui qui a également transité par l'Antwerp en 2004 a signé un contrat de deux ans à Turf Moor.

© D.R. - Malgré son devenu célèbre "Se queda" ("Il reste" en espagnol") Gerard Piqué entretient le flou autour de Neymar. "On a tous pris du temps pour convaincre Neymar de rester" explique le défenseur du FC Barcelone qui avoue même lui avoir clairement dit de ne pas s'engager au Paris Saint-Germain, "mais ça ne dépend pas de nous." Tous les détails sur l'évolution de la saga Neymar.

- Farid Boulaya arrive à Gérone pour renforcer les rangs de l'équipe promue en Liga pour la première fois de son histoire. Le milieu offensif quitte ainsi Bastia après avoir signé un contrat de trois ans avec les Catalans.

© D.R. - L'AC Milan pourrait être le futur point de chute de Diego Costa. Selon la branche italienne du média Sky, Jorge Mendes, l'agent de l'attaquant espagnol, s'est entretenu avec les dirigeants du club lombard ce mardi. Il leur a également fait part de la situation de Renato Sanches (voir ci-dessous) et de Radamel Falcao.

© D.R. - Renato Sanches n'est pas "satisfait" de sa situation au Bayern Munich. Dans une interview accordée à Bild, le milieu de terrain portugais concède qu'il "aimerait jouer davantage" et voudrait "donc changer d'équipe pour glaner plus de temps de jeu."

© D.R. - Le Stade Rennais arrache Ismaïla Sarr au FC Metz contre dix-sept millions d'euros. C'est L'Equipe qui révèle ce mercredi que l'ailier de 19 ans va passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant son transfert en Bretagne.

- Toulouse a annoncé mardi soir le transfert de Yannick Cahuzac. Le milieu de terrain de 32 ans a signé un contrat de deux saisons avec le TFC et quitte ainsi le SC Bastia après quinze années en Corse.

rejoint Lille pour cinq ans. Le milieu de terrain brésilien de 20 ans, champion olympique à Rio, a paraphé son contrat avec les Nordistes ce mardi.

- L'ancien ailier gauche du Borussia Mönchengladbacha signé jusque fin novembre avec la franchise de New York Cosmos. C'est un retour dans la ville qui ne dort jamais pour le Vénézuélien de 37 ans qui avait porté les mêmes couleurs de janvier 2016 à janvier 2017.