Journal du mercato (26/08): un défenseur et un attaquant en route vers Arsenal

Mercato

Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça ! Posez vos questions à notre expert mercato dès aujourd'hui !





Le fil infos

Les infos du matin

- "Anderlecht et l'AZ ont presque un accord, cela ne dépend plus que de moi." Cette déclaration est de Markus Henriksen. Le médian d'Alkmaar a pu compter sur les informations de son coach... John van den Brom.

- De son côté, Kara Mbodj est pratiquement parti. Le défenseur aurait été l'objet de l'offre attendue par Anderlecht, Swansea aurait déposé les sept millions demandés par les dirigeants mauves.

- Pour le remplacer, Jakub Brebec est en pole et Anderlecht sait qu'avec deux millions et demi d'euros, le Sparta Prague pourrait être convaincu de laisser filer le joueur de 24 ans. Nicolas Lombaerts reste aussi convoité et des discussions sont prévues prochainement avec le Zenit Saint-Pétersbourg.

- Dans le secteur offensif, Nicolae Stanciu ne viendra pas mais Massimo Bruno reste bien l'objectif prioritaire du Sporting qui pourrait louer son ancien élément offensif.

- Malgré l'échec de son transfert à Wolverhampton, Idrissa Sylla n'a pas perdu ses envies de départ. "J'espère quitter le Sporting" a-t-il clamé hier soir au sortir de la qualification du club pour la phases de groupes de l'Europa League. Un transfert vers l'Atalanta Bergame est désormais envisagé.

- Le Standard se veut intraitable dans le dossier Adrien Trebel. Le capitaine liégeois peut compter sur l'intérêt de La Gantoise mais difficile de voir la direction le laisser partir chez un concurrent direct. Et même Al Jazira avec ses millions a été refroidi par les attentes financières des dirigeants rouches.

- Du côté du Royal Excel Mouscron, rappel du transfert de Noé Dussenne vers Crotone en Italie. Le défenseur s'est engagé pour trois ans avec le club de Serie A.

- Toujours à Mouscron, des renforts sont nécessaires. Ibrahima Conté reste une cible de choix dans la tête des dirigeants. Un défenseur central et un attaquant sont également recherchés et selon nos informations, un transfert pourrait se conclure en cette veille de week-end. A suivre...

- Bart Van Lancker (Deinze) est le candidat numéro 1 pour prendre la place de Karim Belhocine sur le banc de Courtrai révèlent nos confrères du Nieuwsblad. Pour rappel, l'ancien défenseur n'a plus que trois jours d'intérim et Courtrai doit absolument trouver un coach disposant de la Licence Pro.

- Christian Osaguona a passé ses tests médicaux pour le compte du FC Malines indique le Nieuwsblad dans son édition du jour. Les résultats seront connus aujourd'hui mais il ne devrait pas y avoir de problème concernant l'attaquant nigérian du Raja Casablanca.

- Waasland-Beveren aurait des vues sur un défenseur du club serbe de Vojvodina. Nemanja Miletic, c'est son nom, est un droitier qui évolue dans l'axe. Âgé de 25 ans, il a fait toute sa carrière dans le championnat serbe et sa valeur est estimée à 450.000 euros.

- Chelsea a confirmé l'arrivée d'une nouvelle doublure pour Thibaut Courtois. Âgé de 33 ans, le gardien Eduardo débarque du Dinamo Zagreb et s'est engagé pour une saison avec le club londonien.

We can today confirm the signing of goalkeeper Eduardo from Dinamo Zagreb... https://t.co/SQv37pF1T8 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 25, 2016

- En quête d'un attaquant, West Ham aurait des vues surselon. Lesseraient prêts à offrir un prêt à l'attaquant de Chelsea, qui n'a jamais réellement percé à Stamford Bridge depuis son arrivée en août 2014 en provenance de QPR.

- Encore et toujours à Chelsea, le Telegraph nous apprend que les Blues disposeraient de 55 millions d'euros pour enrôler le défenseur Marquinhos. En cas d'échec dans le dossier Kalidou Koulibaly, le joueur du PSG serait la piste numéro 2 de l'équipe d'Antonio Conte.

- Walter Mazzari bloque le prêt de Christian Kabasele. Cité avec insistance du côté de l'Udinese, le Diable rouge devrait rester à Watford car son entraîneur ne veut pas le laisser partir dans le club italien, détenu par la même famille, et compte le faire débuter en Premier League prochainement.

- Encore de l'argent qui rentre dans les caisses du Sporting d'Anderlecht. La direction bruxelloise a vendu son jeune milieu de terrain Samuel Bastien au Chievo Vérone. Pour deux millions et demi d'euros, le médian quitte donc la Belgique et a signé un contrat définitif en Italie. Un pays qu'il connaît bien puisqu'il avait été prêté la saison dernière chez les pensionnaires de Serie B d'Avellino. En 31 rencontres, il avait inscrit deux buts et donné un assist.

- Le média espagnolannonçait hier que l'Atlético Madrid pourrait engager des discussions avec l'AS Monaco pour envisager le transfert de son ailier droit. A Monaco depuis janvier 2015, le Portugais de 22 ans dispose d'un contrat jusqu'en 2020 en Principauté. Sa valeur est estimée à seize millions d'euros, à peine plus que le montant déboursé par l'ASM pour l'arracher au Benfica il y 18 mois.

- En ce jour de rentrée pour la Bundesliga (Bayern Munich - Werder Brême ce soir en ouverture du championnat), c'est assez calme outre-Rhin. Un bref rappel pour indiquer que Schalke 04 a enregistré les arrivées de Nabil Bentaleb (Tottenham) et Benjamin Stambouli (PSG) hier.

- Hier en fin d'après-midi, le FC Nantes a annoncé sur son compte Twitter que Lorik Cana a mis un terme à son contrat avec les Canaris. En le remerciant pour les services rendus, le club de Ligue 1 ne donne pas les détails de cette rupture de contrat de la part du capitaine de la sélection albanaise.

débarque à Montpellier. Prêté une saison, avec option d'achat, par le Stade rennais, l'international malien de 25 ans est le troisième renfort enregistré par les champions de France 2012. Passé par Aston Villa, il évoluait depuis l'an dernier à Rennes.

- Le défenseur central brésiliena signé en faveur du club de Vitoria (D1 brésilienne). Sans club depuis la résiliation de son contrat à Fluminense en avril dernier, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux a signé un contrat dont la durée n'a pas été précisée.