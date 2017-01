Le fil infos

- Alors que l'on se dirige vers une fin de mercato calme du côté des arrivées au Sporting d'Anderlecht, deux noms agitent encore le Parc Astrid du côté des arrivées. Diego Capel ne s'en cache plus, il veut davantage jouer et un départ est plus que d'actualité pour l'ailier espagnol, absent de la feuille de match lors de la victoire 2-4 à Westerlo. L'Espanyol Barcelone et Grenade sont sur le coup et devraient rapidement se positionner pour transférer le joueur de 28 ans.

- Grenade est également intéressée par Stéphane Badji. Autorisé à partir, le milieu de terrain devrait être prêté, avec option d'achat, d'ici lundi. Mogi Bayat a également transmis le dossier du jouer à des clubs français, dont Angers.

- Henry Onyekuru cherche à forcer un transfert et quitter Eupen mais le club, où il ne s'est pas présenté hier en marge du duel face au Standard, ne l'entend pas de cette oreille. De nombreux clubs européens suivent avec attention le meilleur buteur germanophone. Mais les Pandas ne sont prêts à discuter qu'à partir d'une offre de trois millions d'euros pour le Nigérian de 19 ans.

- Leonardo Ulloa n'est pas à vendre. C'est l'avis de Claudio Ranieri, son entraîneur à Leicester. Moins utilisé que la saison dernière, l'attaquant argentin souhaiterait obtenir davantage de temps de jeu, mais son coach compte malgré tout sur lui. "Si quelqu'un veut Leo, il devra payer" a toutefois précisé Ranieri qui ne ferme pas la porte à un départ si les conditions sont remplies. La valeur du joueur de 30 ans est évaluée à huit millions d'euros.

- Robert Snodgrass proche de West Ham. Selon Sky Sports, l'attaquant écossais doit se rendre dans les installations des Hammers ce vendredi pour négocier les détails de son transfert et passer sa visite médicale. Il aurait ainsi préféré les locataires du stade olympique à Burnley, alors que les deux clubs avaient formulé une offre de près d'onze millions et demi d'euros.

- Víctor Sánchez prolonge à l'Espanyol. Formé chez le grand rival du FC Barcelone, le milieu de terrain avait rejoint l'Espanyol en janvier 2012. Depuis lors, il a disputé 164 rencontres avec le club catalan, trouvant onze fois le chemin des filets et étant quinze fois à l'assist. Le joueur de 29 ans a paraphé un nouveau contrat qui le lie au club espagnol jusqu'en juin 2021.

- Walter Montoya en approche au FC Séville. Le milieu de terrain de Rosario en Argentine devrait quitter le continent sud-américain pour s'engager avec le FC Séville, à en croire son agent cité par nos confrères de Marca. "Walter [Montoya] jouera certainement à Séville, il a reçu une très bonne offre. Il y a un accord verbal avec le joueur mais rien n'est encore fait" indique son représentant. River Plate et Boca Juniors souhaiteraient également s'offrir le joueur mais un transfert en Europe semble être irrésistible pour le joueur de 23 ans.

- Jacques-Olivier Auguste, l'agent de Dimitri Payet, nie que son joueur ait trouvé un accord personnel avec l'Olympique de Marseille, comme cela avait été indiqué précédemment. Tout reste donc encore à faire concernant cette saga de l'hiver mais, selon L'Equipe, les Phocéens sont sereins quant à cette affaire et les choses devraient se débloquer d'ici mardi.

- Andy Delort quitte André-Pierre Gignac. L'attaquant français, qui a un contrat jusqu'en juin 2020 avec les Tigres, devrait s'engager prochainement avec le Toulouse FC. C'est le club mexicain lui-même qui annonce "être parvenu à un accord" avec le club de Ligue 1 et le joueur pour "sa vente définitive" et ainsi lui permettre de revenir en France, quatre mois seulement après l'avoir quittée.

