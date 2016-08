Journal du mercato (27/08): la Juventus renonce à Matuidi

Mercato

Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça ! Posez vos questions à notre expert mercato dès aujourd'hui !





Le fil infos

- 18h30: L'administrateur délégué de la Juventus Turin Giuseppe Marotta a expliqué samedi que les champions d'Italie renonçaient à recruter Blaise Matuidi, les dirigeants du Paris SG ayant fait savoir qu'il n'était "pas sur le marché". "Nous avons demandé au PSG et les dirigeants du club nous ont répondu qu'il n'était pas sur le marché. Ce sont des choses qui arrivent. Je pense que c'est une opération qui est terminée", a déclaré Marotta à la chaîne Mediaset Premium.

- 16h30: L'entraîneur chilien Manuel Pellegrini, après trois saisons à Manchester City, prend les rênes du club chinois Hebei Fortune, a annoncé samedi le club de Gervinho et d'Ezequiel Lavezzi sur les réseaux sociaux. D'autres entraîneurs renommés officient en Chine: le Brésilien Luiz Felipe Scolari au Guangzhou Evergrande ou encore le Suédois Sven-Goran Eriksson à Shanghaï.





- 16h00: Le Belgo-brésilien Andreas Pereira a été prêté par Manchester United à Grenade, club de première division espagnole, pour le reste de la saison. C'est ce qu'a annoncé le joueur en personne sur Twitter. "Je vais jouer pour Grenade le reste de la saison", a en effet posté Pereira sur Twitter. "Je vais porter le numéro N.18." Le milieu de 20 ans, fils de l'ancien footballeur Marcos Pereira (Saint-Trond et Antwerp) a commencé à joueur au football à Lommel United. Après un passage au PSV Eindhoven, il a rejoint Manchester United en 2011, où il a fait ses débuts avec les espoirs en 2012. Deux ans plus tard, il a joué sa première rencontre en équipe première contre le MK Dons (4-0) en League Cup. Au total, il a disputé 13 rencontres avec les "Red Devils".





, le médian offensif norvégien d’AZ, était pourtant en pourparlers avec Anderlecht. D'après nos informations, Henriksen ne devrait pas, sauf revirement peu probable de situation, s'engager avec Anderlecht. Le médian a pris la direction de Hull City pour signer son contrat. L’intérêt du Sporting était pourtant très concret, vu que John van den Brom en avait parlé dans la presse néerlandaise.





- 14h32: Mario Balotelli se rapproche de l'OGC Nice. Le fantasque attaquant italien ne jouait plus du tout avec le Milan AC et a rencontré la direction du club. Un prêt avec option d'achat est à l'étude d'après Nice Matin. Reste à savoir si Mario saura se contrôler et rentrer dans le moule.