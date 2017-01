Mercato Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !





- 17h00 : Le gardien Hendrik Van Crombrugge, le défenseur Siebe Blondelle et le milieu de terrain Daiwangou Diagne ont prolongé leur contrat à Eupen. C'est ce qu'a annoncé le club germanophone samedi. Van Crombrugge, 23 ans, évolue depuis juillet 2013 pour les 'Pandas' et a signé jusqu'en juin 2020. Le Brugeois Siebe Blondelle, 30 ans, est désormais lié à la KAS Eupen jusqu'en juin 2019 tout comme le médian Diawandou Diagne, international sénégalais de 22 ans.

Eupen, 13e en Jupiler Pro League, ira défier Mouscron dimanche soir (20h) pour le compte de la 24e journée de championnat.

- 14h00 : Fin du feuilleton Dimitri Payet? Le joueur de West Ham est plus que proche d'un transfert vers Marseille. Selon le Times, l'OM a fait une nouvelle offre de 32 millions d'euros. Avec ce montant, les Hammers ne devraient plus s'opposer à un départ de leur milieu de terrain.

- 13h50 : le milieu argentin Walter Montoya va être transféré de Rosario Central vers le Séville FC, où il signera un contrat jusqu'en 2021, ont annoncé les deux clubs, laissant toutefois planer le doute sur la date exacte d'intégration du joueur dans l'effectif andalou.





STANDARD

Arrivé en juillet, l'espoir belge de 20 ans n'a pas convaincu et file à Montpellier. (Plus d'infos ici)





ANDERLECHT

"Capel ? Loin d’un accord"

Stéphane Badji (cité à Grenade) et Diego Capel (cité à l’Espanyol et Grenade) sont encore à Neerpede. Van Holsbeeck : "J’espère les vendre définitivement, mais je crois que ce sera une location. Capel estime qu’il ne joue pas assez, mais il ne partira que si l’offre plaît à tous. On est loin d’un accord. Si on va le remplacer ? On a Hanni, Acheampong et Bruno à ce poste."





Le RSCA s’intéresse à des joueurs d’Eupen

L’été prochain, Anderlecht pourrait faire du shopping à Eupen. Henry Onyekuru était n°1 sur la liste des souhaits des Mauves. Le buteur nigérian de 19 ans d’Eupen est toutefois en partance pour la Russie. "À Eupen, il y a plusieurs joueurs intéressants" , explique Van Holsbeeck. "La seule chose, c’est qu’il faut essayer de savoir si un dossier est réalisable ou pas. Comme j’ai une bonne relation avec les décideurs de ce club, je les contacte en direct. Ils m’ont dit que pour le moment, ce n’est pas possible de transférer des joueurs. En juin, ce sera une autre période de transfert, qui est moins compliquée."





Kara pas (encore) sur le départ Fin du mercato "sauf si…"

En principe, le mercato du RSCA est terminé. "Le coach a les trois joueurs qu’il voulait", dit Van Holsbeeck. "Mais la période de transferts ne se termine que mardi à minuit. Par expérience, je sais qu’il peut toujours y avoir une opportunité de dernière minute au niveau rentrées et sorties." Côté départs, c’est surtout la très bonne Can de Kara qui risque de pousser des Anglais à faire une offre. Van Holsbeeck : "On ne va pas laisser partir des cadres, sauf s’il y a une offre qui ne se refuse pas."





Leya Iseka reste à Marseille

Leya Iseka, prêté par Anderlecht à Marseille, va terminer la saison à l’OM. Pourtant, l’OM acceptait qu’il quitte de club. "Son agent m’a appelé pour dire qu’il va quand même rester là", dit Van Holsbeeck. "Leya Iseka commence à comprendre que les clubs ne font pas la file pour lui et que c’est peut-être mieux qu’il essaie de montrer à l’OM qu’il est un bon joueur."