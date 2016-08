Journal du mercato (28/08): Stanciu à Anderlecht pour 9,8 millions !

Mercato

- 17h18 : Nicolae Stanciu à Anderlecht, ce serait fait ! Le site roumain digisport.ro annonce un accord entre les Mauves et le Steaua Bucarest pour 9,8 millions d'euros, dont deux millions de bonus. Anderlecht paierait ainsi 4 millions tout de suite, 3,8 millions supplémentaires dans 10 mois et les bonus éventuels si Stanciu joue plus de 50% des matches d'Anderlecht. L'officialisation de ce transfert record pour un club belge pourrait tomber dans les prochaines heures.



- 17h02 : L'attaquant international néerlandais Bas Dost a signé pour quatre saisons au Sporting Portugal, en provenance du VFL Wolfsburg, a annoncé dimanche le club lisboète dans un communiqué. Le contrat du joueur de 27 ans est assorti d'une clause de cession de 60 millions d'euros, précise le club sans dévoiler le montant du transfert, évalué à environ 10 millions d'euros par la presse portugaise.



- 16h45 : Gokhan Inler, arrivé il y a un an à peine à Leicester en provenance de Naples, pourrait déjà quitter les champions d'Angleterre. Lyon et Besiktas ont approché le Suisse qui manque de temps de jeu en Premier League. Claudio Ranieri ne serait pas contre un départ, selon les médias britanniques.

- 15h51 : Juan Iturbe, prêté en fin de saison dernière par la Roma à Bournemouth, pourrait cette fois faire une pige à Lyon si l'on en croit la Gazzetta dello Sport. Spalletti ne souhaite pas conserver le joueur dans son effectif et celui-ci pourrait voir d'un bon oeil la possibilité de jouer la Champions League au lieu de l'Europa League...



- 14h39 : Déjà prêté la saison dernière à la Juventus par Chelsea, Juan Cuadrado pourrait refaire une pige chez la Vieille Dame. La Gazzetta dello Sport explique que le joueur intéresse toujours la Juve, tandis que Chelsea attend de se renforcer avant de louer à nouveau l'international colombien



- 14h31 : Daryl Murpy quitte Ipswich Town pour rejoindre Newcastle. Le meilleur buteur de Championship en 2014-2015 viendra aider les Magpies à remonter en Premier League au plus vite.



- 14h10 : Christodoulopoulos (Hellas Véros) rejoint l'AEK Athènes pour deux ans. Il s'agit d'un milieu offensif international grec.



- 12h08: L'attaquant de la Juventus Turin Simone Zaza a été prêté pour une saison à West Ham en échange de cinq millions d'euros, a annoncé dimanche le club italien. Le contrat comporte également une clause d'achat obligatoire à partir d'un certain nombre de matches officiels disputés qui n'a pas été précisé. Le transfert s'élèverait alors à 20 millions d'euros plus d'éventuels bonus de trois millions d'euros. Âgé de 25 ans, Zaza n'a joué qu'une saison à la Juventus, barré par la saison dernière par Mandzukic, Dybala et Morata. L'arrivée cet été de Gonzalo Higuain risquait de faire encore baisser son temps de jeu. Il a disputé en tout 24 matches sous le maillot bianconero, inscrivant huit buts.

- 08h57: Le Norvégien Markus Henriksen ne viendra pas à Anderlecht. Hier matin, il a pris l’avion pour Hull, néo-promu en Premier League, pour y passer ses tests médicaux. Dès le début, Anderlecht avait l’impression que Henriksen n’était pas charmé par un transfert vers la Belgique.

Herman Van Holsbeeck mise donc tout sur Nicolae Stanciu, le numéro 10 roumain du Steaua Bucarest. Van Holsbeeck est parti à Bucarest hier matin, avec dans sa mallette un contrat de 4 ans. Mais d’abord, il fallait encore trouver un accord avec Gigi Becali, le président du Steaua, concernant le prix de transfert. Becali ne cesse de répéter qu’il veut 10 millions, Anderlecht proposerait 7 millions avec 2 millions de bonus.

- 08h25: Le champion d'Europe portugais Joao Mario a été transféré par le Sporting du Portugal à l'Inter de Milan pour 45 millions d'euros, a annoncé samedi soir le club lisboète. Joao Mario, 23 ans, avait rejoint le Sporting il y a 14 ans, club où il s'est épanoui comme milieu offensif. Titulaire dans l'équipe championne d'Europe au mois de juillet, il compte 18 sélections en équipe nationale. Selon le Sporting, il s'agit du "transfert le plus cher d'un joueur portugais de la première division du championnat", devant ceux de Renato Sanches, Pepe, Ricardo Carvalho et Fabio Coentrao.