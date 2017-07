Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.





Le fil infos:

18h00 : On sait que Nemanja Matic est dans le viseur de Manchester United depuis quelques jours. Si le milieu de Chelsea débarquait à Old Trafford, Marouane Fellaini aurait peut-être du souci à se faire. D'ailleurs, selon le Daily Express, le club turc du Galatasaray serait intéressé par les services du Diable rouge. Quel choix fera donc Marouane, sous contrat avec les Red Devils jusqu'en 2018? Selon le média turc Fanatik, le Belge tiendrait déjà un accord avec le Gala...

17h00 : Le gardien français Romain Salin s'est engagé avec le Sporting Portugal pour les deux prochaines saisons, jusqu'en 2019, a annoncé samedi le club de Lisbonne. Peu utilisé la saison dernière du côté de l'En Avant Guingamp en raison d'une blessure à un coude, le portier français connaît bien le championnat portugais puisqu'il a déjà évolué à Naval, au Maritimo Funchal et à Rio Ave. Les modalités financières du transfert n'ont pas été révélées mais le joueur de 33 ans arriverait dans la capitale portugaise gratuitement selon la presse spécialisée.

14h05 : L'Udinese, le club italien de division 1, a officialisé samedi l'arrivée de Bram Nuytinck. Après avoir passé la traditionnelle visite médicale, le défenseur d'Anderlecht a signé son contrat de quatre ans avant de rejoindre en début de soirée ses nouveaux équipiers en stage à Sankt Veit, en Autriche. (Plus d'infos ici)

14h00 : Selon Marca, si Neymar devait être transféré au PSG, le Barça tenterait de recruter... Antoine Griezmann. Selon le média espagnol, les Catalans envisageaient d'abord les solutions Dybala (Juventus) et Coutinho (Liverpool) mais leur prix est exorbitant. En ce qui concerne l'attaquant français, par contre, la clause de transfert demandé par l'Atletico - soit 100 millions d'euros - serait plus abordable. A noter que selon Mundo Deportivo, le départ de Neymar ne ferait plus aucun doute et que le Brésilien en aurait déjà informé ses équipiers jeudi...

13h00 : Wesley Sneijder bientôt en Ligue 1? Le Néerlandais est en contact rapproché avec Nice. Selon Voetbal International, l'agent du joueur aurait déjà visité les installations du club français. A noter que Sneijder est libre depuis son départ de Galatasaray.

12h30 : Le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos aimerait que le prodige français Kylian Mbappé rejoigne les champions d'Espagne en titre: "Il a un gros potentiel", a estimé le défenseur espagnol. "Ce n'est pas moi qui prend ces décisions, mais Mbappé a un gros potentiel, il n'y a pas beaucoup de jeunes joueurs comme lui", a expliqué Ramos en conférence de presse. Affaire à suivre donc même si du côté du Parisien, on affirme que Mbappé pourrait rester à Monaco à condition... d'y avoir le salaire le plus élevé du club. Pour l'instant, c'est Falcao qui touche le plus d'argent sur le Rocher avec 7 millions d'euros par an...

13h00 : Le capitaine du FC Barcelone Andrés Iniesta a balayé l'idée selon laquelle une altercation à l'entraînement entre Neymar et un coéquipier pourrait définitivement jeter la star brésilienne dans les bras du Paris SG, prêt à débourser 222 millions d'euros. "C'est vrai, il s'est passé quelque chose, mais cela arrive à l'entraînement", a expliqué Iniesta en conférence de presse. "Mais tout ce qui est dit et écrit sur Neymar en ce moment est amplifié, encore une fois, ce genre d'incident. arrive. Après, c'est une décision qu'il doit prendre seul, mais nous voulons qu'il reste", a encore expliqué le Catalan.





Les infos du matin

ManCity cherche un défenseur central

Manchester City, qui a déjà dépensé plus de 200 millions de livres (223,5 millions d'euros) cet été, pourrait encore recruter durant le mercato, notamment un défenseur central, a admis Pep Guardiola, l'entraîneur de City où évolue Vincent Kompany et Kevin De Bruyne.

"Je suis content des joueurs que j'ai à ce poste, mais on va voir, nous n'avons plus beaucoup d'argent à dépenser", a insisté Guardiola en conférence de presse à Nashville à la veille du match amical contre Tottenham.

"On a déjà dépensé beaucoup et le marché est vraiment cher depuis quelques années, mais si une opportunité s'offre à nous, on saisira notre chance", a prévenu le technicien espagnol.





Standard: Legear vers Saint-Trond?

Jonathan Legear pourrait être le prochain joueur à quitter le Standard. Le droitier est en contacts avancés avec Saint-Trond. (Plus d'infos ici)





Anderlecht: Davy Roef doit refuser Rotterdam, quid de Svilar ?

Se dirige-t-on vers un départ de Mile Svilar? Le jeune gardien n'était pas sur le banc d’Anderlecht vendredi soir à l'Antwerp. Le numéro 2 était Davy Roef, pourtant jugé insuffisant la saison passée par Réné Weiler. Mais maintenant, le coach mauve s’oppose à un départ de Roef! ( Plus d'infos ici )





Mouscron: Teddy Mézague à Marseille

En attendant des nouvelles de la direction mouscronnoise, Teddy Mézague est retourné à Marseille, d’où il est originaire. Jeudi soir, il était même au Vélodrome pour assister à la rencontre d’ Europa League entre l’OM et Ostende. L’histoire ne dit pas s’il a rendu un rapport à Mircea Rednic sur le prochain adversaire de l’Excel.