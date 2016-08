Journal du mercato (29/08): Lacazette reste à Lyon et pourrait prolonger, Tchité au White Star ?

Mercato

- Anderlecht pulvérise le record d'un transfert entrant dans notre compétition ! Avec les 9,8 millions d'euros que le Sporting déboursera pour s'attacher le numéro 10 roumain Nicolae Stanciu, le club bat de près de quatre millions le montant dépensé pour acheter Steven Defour il y a deux ans. Plus d’informations sur ce transfert record et l'opinion de quelques anciennes figures de notre Pro League. L'international roumain est arrivé à Brussels Airport ce matin.

- Le week-end dernier a été le moment de quelques avancées sur le marché des transferts pour les Mauves. Markus Henriksen ne viendra pas après avoir opté pour Hull City. Jakub Brabec et Massimo Bruno vont arriver. Le premier quittera le Sparta Prague pour deux millions et demi d'euros, le second en prêt. Tandis qu'Anderlecht a garanti à Nicolas Lombaerts de réaliser des efforts pour attirer le Diable rouge au Parc Astrid car le Zenit Saint-Pétersbourg n'entend pas baisser son prix de vente. De nouvelles discussions vont débuter ce lundi.

- Côté départs, Stafano Okaka négocie toujours avec un club inconnu. Kara reste la priorité de Swansea mais Anderlecht se montre trop gourmand, tandis que Trezeguet veut toujours quitter le club sous forme de prêt, et aurait jeté son dévolu sur Charleroi.

- "Oui, Anderlecht a flirté avec Hein Vanhazebrouck cet été." La phrase provient de la bouche d'Ivan De Witte. Le président gantois a affirmé dans les pages du Nieuwsblad que son entraîneur a été courtisé par les dirigeants mauves avant de se tourner vers René Weiler. Une preuve que l'ancien entraîneur de Courtrai croit encore pouvoir réaliser des exploits avec les Buffalos. En tout cas la rencontre d'hier au Parc Astrid a prouvé qu'il n'avait pas perdu la main sur son noyau.

- Au Standard par contre, c'est le calme plat. Auteur d'un match sobre ce dimanche à Bruges, Guillaume Hubert estime que ce partage n'était pas sa dernière apparition avec la vareuse rouche.

- Du reste, les renforts promis par la direction se font toujours attendre. L'entourage de Filip Raicevic a infirmé les rumeurs d'une offre d'un million et demi concernant l'attaquant monténégrin de Vicenza.

- Proposé à la direction liégeoise, le milieu de l'Olympiacos Nicolas Martinez ne devrait pas venir car les dirigeants n'ont pas manifesté d'intérêt pour le joueur de 28 ans.

- Sven Kums l'a confirmé hier au sortir du partage entre Anderlecht et La Gantoise, il est bel et bien sur le départ. Le Soulier d'Or est sur le point de s'engager avec l'Udinese, via Watford où il passe les tests médicaux ce lundi.

- Les renforts devraient finalement arriver du Royal Excel Mouscron. Cela fait des semaines que le supporters attendent cela mais leur attente devrait prendre fin dans les prochaines heures car Daniel Graovac rejoint le REM à deux jours de la fin du mercato. Il est le remplaçant désigné de Noë Dussenne. Il s'agit d'un défenseur central droitier de 23 ans qui arrive ce lundi matin à Zaventem pour passer sa visite médicale à Mouscron dans la foulée. Il évoluait jusqu'ici sous les couleurs du Zrinjski Mostar, en Bosnie, alors qu'il avait été formé au Dinamo Zagreb. Le joueur arrive par l'intermédiaire d'Apollon Limassol qui vient de l'acquérir pour le prêter dans la foulée. Tandis que Roman Ferber, barré à Charleroi, doit arriver sous forme de prêt en provenance du Mambourg.

- Pour compenser numériquement le départ de Roman Ferber, le seul mouvement sortant à Charleroi d'ici mercredi en théorie, les Carolos n'ont pas terminé leur mercato dans le sens des arrivées. Selon Mogi Bayat, les dirigeants zébrés lorgnent toujours sur un attaquant, mais également un milieu de terrain.

- En grand manque de temps de jeu du côté de Charlton (League One), Jorge Teixeira pourrait retrouver le plaisir de jouer à Zulte Waregem. Les dirigeants flandriens souhaitent boucler leur noyau avec un défenseur et envisagent une location d'un an pour l'ancien Standardman, qui présente l'avantage de connaître la compétition.

- Du mouvement belge du côté de West Bromwich Albion, Nacer Chadli est sur le point de s'engager avec les Baggies. Pour ce faire, le club entraîné par Tony Pulis va battre son record pour un transfert entrant avec quinze millions d'euros. Il doit passer ce lundi sa visite médicale pour retrouver du temps de jeu alors qu'il ne joue plus du côté de Tottenham.

- Un record que Chadli ne devrait pas détenir très longtemps puisqu'As indique que le club anglais pourrait dépenser trois millions de plus, soit les dix-huit millions de la clause libératoire d'Ignacio Camacho, pour attirer le milieu de terrain de Malaga.

- De son côté, Sébastien Pocognoli commence à trouver le temps long dans une équipe où les backs sont fortement encouragés à camper sur leur position, et espère toujours trouver un nouvel employeur.

- Jason Denayer n'a aucune perspective à Manchester City cette saison et le Diable l'a bien compris. Il veut être prêté même si son employeur ne l'entend pas de cette oreille. Southampton s'est rajouté à la liste des clubs intéressés, Sunderland, Galatasaray et le Sporting Portugal. Cette histoire sent le dénouement dans les toutes dernières minutes du mercato mercredi soir...

- João Mario s'est engagé avec l'Inter Milan pour une durée de cinq ans. Le milieu de terrain de 23 ans, champion d'Europe avec le Portugal, quitte le Sporting Portugal contre quelques 45 millions d'euros, soit le transfert sortant de première division portugaise le plus cher de l'histoire indique le club portugais dans un tweet de remerciement.

João Mário is the most valuable Portuguese player in the Primeira Liga. Thank you and good luck @joaome17! pic.twitter.com/XlakEUp2rf — Sporting CP_en (@SportingCP_en) August 27, 2016

- Naples enregistre l'arrivée de. International croate, ce milieu de terrain offensif de 21 ans arrive en provenance du Dinamo Zagreb contre 13,5 millions d'euros.

- Le Standard affrontera en Europa League l'attaquant italien Giuseppe Rossi. Le joueur appartenant à la Fiorentina est loué pour une saison, avec une année supplémentaire, en option par le Celta Vigo, actuel avant-dernier de Liga.

El Celta, a falta de detalles y revisión,enriquece la Liga con un goleador centenario:Rossi https://t.co/HPd9muQpaP pic.twitter.com/UCJsN36SQG — RC Celta (@rccelta_oficial) August 27, 2016

- Une célèbre boisson énergisante estampillé d'un taureau rouge fait des émules sur le marché des transferts. Salzbourg se sépare de son milieu défensifqui quitte l'Autriche et prend la direction de Leipzig où il s'est engagé avec le RasenBallsport pour quatre millions d'euros. C'est le huitième joueur à naviguer entre les deux clubs détenus par le taureau rouge indique. Une liste dont fait partie Massimo Bruno.

- Le club promu en Bundesliga qui ne s'arrête pas là puisqu'ils ont dépensé dix-huit millions d'euros pour Oliver Burke, joueur écossais le plus cher de l'histoire. Le milieu de terrain écossais de 19 ans a signé pour cinq ans avec Leipzig et quitte Nottingham Forest où il a fait ses classes.

- Lucien Favre étaint la rumeurà l'OGC Nice." a indiqué le coach du Gym qui ne compte donc pas se renforcer avec l'attaquant de Liverpool, décidément indésirable un peu partout où il est proposé. A deux jours de la fin de ce mercato,est proche de devoir disputer la première moitié de saison avec la réserve des

- Vincent Aboubakar s'est engagé pour une saison avec le Besiktas Istanbul. Il est prêté par le FC Porto, où l'international camerounais évolue depuis deux saisons.

- Didier Zokora multiplie les expériences en Indian Super League. Après Pune City la saison dernière, il s'est engagé avec le club de NorthEast United, en tant que marquee player. Pour promouvoir le championnat, les clubs de cette division doivent en effet présenter dans leur effectif un joueur star.