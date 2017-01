Mercato Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !





Le fil infos

Les infos du matin

- Le Standard négocie avec Gand pour Ndongala, Mbenza a fait ses adieux au vestiaire! Plus d'informations ici sur le mercato du Standard

- Luchkevych arrive au Standard pour un million d'euros. Le droitier arrive en provenance de Dnipropetrovsk. Le joueur peut évoluer sur le flanc droit, tant offensivement que défensivement. L'officialisation se fera dans la journée.

- Anderlecht refuse une offre monstre de Leicester pour Kara Mbodji ! Plus d'informations ici

- Matthew Ryan revient en Belgique! L'ancien portier de Bruges qui appartient désormais à Valence va signer avec le Racing Genk. Bizot étant blessé, les dirigeants limbourgeois saisissent l'occasion de relancer Ryan.

- Andriy Yarmolenko va prendre la direction de la Premier League! L'ailier droit du Dynamo Kiev est suivi par des clubs comme Tottenham, Stoke City et Everton. Ces clubs devraient débourser plus de 10,6 millions d'euros pour tenter d'acquérir l'international ukrainien.

- Un nouveau concurrent pour Courtois à Chelsea? Asmir Begovic voulant quitter les Blues, les dirigeants de Chelsea se doivent de trouver un nouveau concurrent pour Courtois. Sky Sports nous apprend que le club aurait déjà fait une deuxième offre à hauteur de 5 millions d'euros pour Craig Gordon , le portier des Celtic Glasgow. Begovic est quant à lui annoncé du côté de Bournemouth.

- Defour incertain sur son futur? C'est en tout cas ce qu'annonce Sky Sports qui l'a interviewé: " Je ne peux pas vous dire que je vais rester à Burnley pour toujours alors que si une grosse opportunité s'offre à moi en Chine où n'importe où en Angleterre. Si des grosses propositions arrivent et qu'elles sont bonnes pour le club et pour moi, nous devrons y réfléchir mais pour le moment il n'en est rien ."

- Swansea souhaite attirer Lisandro Lopez , le défenseur de Benfica. Une offre de 8 millions d'euros pourrait être formulée pour le défenseur argentin de 27 ans.

- C'est officiel pour Dimitri Payet à Marseille! Le joueur est transféré pour 29 millions d'euros en provenance de West Ham. Plus d'informations ici

- Le co-président de West Ham, David Sullivan a réagi via un communiqué à propos du transfert deen indiquant: "L

- Romain Alessandrini va signer pour trois ans au Galaxy Los Angeles! Le joueur s'est envolé hier en début d'après-midi pour rejoindre Los Angeles où il va passer sa visite médicale pour s'engager en MLS pour trois millions d'euros plus des bonus. En deux saisons à Marseille, le gaucher aura été 39 fois titulaires, il aura inscrit 11 but et donné deux passes décisives.

- Selon Nice-Matin , Mouez Hassen , le gardien de Nice, va rejoindre son ancien entraîneur à Southampton, Claude Puel. Sous contrat jusqu'en 2019, le portier français de 21 ans va être prêté avec option d'achat au club de Premier League.

- Marca annonce que Jesé va être prêté ce lundi à Las Palmas! L'attaquant espagnol avait émis son souhait depuis le début du mercato de rejoindre la Liga et son club de coeur. Ce sera chose faite donc malgré l'intérêt de l'AS Rome et de Middlesbrough.

- La Juventus songe à Javier Pastore ! L'ailier argentin étant en manque de temps de jeu du côté du PSG, un retour en Série A serait le bienvenu vu les renforts offensifs à son poste durant ce mercato . La Juventus serait prête à émettre une offre aux dirigeants parisiens.

- L'attaquant argentin, Lucas Ocampos , va s'engager avec l'AC Milan ce lundi après la traditionnelle visite médicale. Le joueur appartenant à Marseille qui avait été prêté à la Genoa durant la première partie de saison va donc rejoindre un autre club de Série A.

- Les médias italiens annoncent que les négociations sont terminées entre Naples et Southampton à propos de Manolo Gabbiadini . Alors que l'on se dirigait vers un accord autour des 20 millions d'euros, Aurelio De Laurentiis (président de Nales) ne serait plus très chaud à l'idée de vendre son attaquant.

- Clément Grenier est officiellement prêté à l'AS Rome par l'Olympique Lyonnais.

- Stuttgart suit un jeune défenseur central français. Jérome Onguéné , qui évolue à Sochaux et qui a été champion d'Europe U19 tout récemment, est fortement courtisé par Stuttgart, club de Bundesliga 2.

-Tianjin Quanjian tient son attaquant! Alexandre Pato a officiellement signé en faveur du nouveau club d'Axel Witsel en provenance de Villarreal pour 18 millions d'euros.