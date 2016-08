Journal du mercato (30/08): Harbaoui et Bruno présentés par Anderlecht

Mercato

- Malgré un accord entre l'AS Roma et le Standard de Liège, William Vainqueur ne reviendra pas au bercail. Disposant de pistes italiennes, françaises, allemandes et anglaises, le récupérateur français met la priorité sur ces intérêts extérieurs à la Pro League.



- Les arrivées se font toujours attendre en bord de Meuse. Deux joueurs ont été proposés au club. Le médian argentin Nicolas Martinez (Olympiakos) ne viendra pas et privilégie le club grec d'Atromitos. Et un nom beaucoup plus ronflant en la personne de Victor Vazquez. L'ancien Brugeois qui évolue aujourd'hui à Cruz Azul ne voit pas un retour en Belgique comme la meilleure piste mais la direction liégeoise espèrent toujours le convaincre.

- A Anderlecht en revanche, ça a énormément bougé ce lundi. Dans notre édition du jour, on fait le bilan des arrivées de Nicolae Stanciu et de Hamdi Harbaoui, loué une saison, ainsi que du départ de Stefano Okaka, qui ne devrait pas être prêté comme Sven Kums à l'Udinese.

- Et le mercato bruxellois est loin d'être fini puisqu'Idrissa Sylla prend la direction de Londres, et plus précisément de Queens Park Rangers (Championship). Selon nos informations, l'attaquant guinéen est ce matin à Londres pour procéder aux tests médicaux d'usage. Alors que Wolverhampton proposait six millions, Anderlecht n'en touchera finalement que 2,2 pour un joueur acheté un million et demi d'euros.

- C'est ce mardi que le retour à la maison de Massimo Bruno doit s'opérer. Prêté une saison par le RB Leipzig, il pourrait revenir à titre définitif au Sporting d'Anderlecht si les dirigeants lèvent l'option d'achat incluse dans le contrat qui l'attend.

- En défense, Anderlecht ne chôme pas non plus. Kara Mbodj doit toujours partir et Mogi Bayat est en Angleterre pour négocier son départ, dans la mesure du possible à Swansea. Pour compenser les départs, les Mauves misent toujours sur Nicolas Lombaerts, avec qui ils ont un accord. Ils ont réalisé une nouvelle offre lors de la reprise des discussions mais il n'est pas encore acquis que le Zenit Saint-Pétersbourg l'accepte. Quant à Jakub Brabec, ça coince. Le Sparta Prague estime qu'Anderlecht ne tient pas sa promesse en baissant son offre alors que les dirigeants mauves l'estiment déjà assez importante.

- Mahmoud Hassan Trezeguet ne devrait pas s'engager avec Charleroi car bon nombre de joueurs similaires étoffent déjà l'effectif du noyau de Felice Mazzu. Côté départs, Damien Marcq suscite les convoitises de La Gantoise pour remplacer Sven Kums, parti à l'Udinese. Mais grâce à une renommée retrouvée ces dernières saisons, le Sporting a désormais les arguments sportifs et financiers de convaincre le médian de rester.

- Confirmation des deux renforts du côté du Royal Excel Mouscron. Roman Ferber (Charleroi) et Daniel Graovac (Limassol) arrivent en prêt au Canonnier. Ils porteront respectivement les numéros 9 et 15.

- Dans une vidéo postée sur Facebook par la société de management Atticus Sports Management Ltd.,livre son envie claire et immédiate de quitter La Gantoise. Le club champion 2015 ne l'entend pas de cette oreille alors que le joueur souhaite s'en aller du côté de Zulte Waregem où il connaît bien Francky Dury. "" affirme-t-il dans cette vidéo.

- Jack Wilshere s'oriente vers un prêt. Non-repris par Sam Allardyce dans la sélection anglaise pour les matches internationaux à venir, il paie le prix fort de son manque de temps de jeu à Arsenal, qui est enclin à le laisser aller trouver du temps de jeu ailleurs indique Sky Sports.

- Le Torino s'apprête à accueillir ce mardi Joe Hart. Le gardien international anglais est attendu aujourd'hui dans le Piémont pour négocier son transfert en Serie A. Indésirable dans l'effectif de Pep Guardiola à Manchester City, il a été autorisé par la Fédération anglaise à quitter la sélection nationale hier soir pour boucler son départ de City.

- Munir el Haddadi sur le point de s'engager avec le FC Valence. La pépite du FC Barcelone, formée à La Masia, a passé sa visite médicale hier annoncent nos confrères espagnols de Marca. En sélection espoir avec l'Espagne à Madrid, l'attaquant de 20 ans a passé ses tests médicaux dans la capitale espagnole, où un superviseur de Valence était présent précise Marca. Munir va être prêté par le FC Barcelone mais Valence dispose d'une option d'achat.

- Denys Boyko s'engage pour une saison avec Malaga. Le gardien international ukrainien est prêté par les Turcs de Besiktas, avec qui il s'était engagé en janvier dernier en provenance du Dnipropetrovsk.

- C'est ce mardi que l'attaquant Emmanuel Rivière (ex-Monaco et Toulouse) devrait quitter Newcastle pour être loué une saison par Osasuna, club de milieu de tableau en Liga.

- Le média allemand Kicker indique que Georg Niedermeier va s'engager avec le SC Fribourg. Descendu avec Stuttgart en deuxième division allemande, le défenseur central âgé de 30 ans ne sera pas resté très longtemps au deuxième échelon du football professionnel allemand.

- Sky Sports révèle que le transfert de Goerges-Kevin N'Koudou à Tottenham n'a pas encore été officialisé par les Spurs qui attendent que l'Olympique de Marseille finalise le prêt de Clinton N'Jie. N'Koudou doit signer un contrat de cinq ans à Tottenham, où il s'entraîne depuis la semaine passée. La presse anglaise indique que le club londonien débourserait un montant d'environ treize millions d'euros.

- L'AS Monaco a reçu deux offres pour son défenseur Marcel Tisserand. La première émane des Allemands d'Ingolstadt qui sont prêts à payer quatre millions d'euros directement, plus un million et demi dans le futur, en incluant un pourcentage à la revente de 20% en faveur des Monégasques. L'Espanyol Barcelone entend lui aussi recruter le joueur de 23 ans en le louant une saison, avec option d'achat obligatoire. L'offre allemande paraît être la plus à même de convaincre les dirigeants principautaires.

- L'Equipe annonce ce mardi que le SCO Angers souhaiterait muscler son milieu de terrain. Pour ce faire, le club lorrain entend recruter le médian de Montpellier Jamel Saihi.

- Présent sur l'antenne de SFR Sport, Jean-Michel Aulas a indiqué que Clément Grenier avait été approché par l'OGC Nice pour un prêt d'un an. Selon le président de l'Olympique lyonnais, les Gones sont disposés à céder leur milieu de terrain mais c'est à l'international français de prendre sa décision.

- Le Spartak Moscou accueille un nouvel élément. Il s'agit du défenseur de la Lazio Rome Mauricio. Le Brésilien de 27 ans est loué pour une saison par le club russe.