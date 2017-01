Les infos du matin

- Zulte Waregem s'offre Babacar Gueye, un attaquant d'Hanovre. Le joueur sénégalais a signé jusqu'à la fin de la saison et sera là pour concurrencer Mbaye Leye.



- Diego Capel serait en contact avec le Deportivo La Corogne. Le joueur, qui est en manque de temps de jeu du côté du RSCA négocierait déjà avec les dirigeants du Deportivo selon "Tiempo de Juego". Suite au départ de Ryan Babel au Besiktas, le club espagnol, actuellement classé 15ème en Liga, verrait en l'ailier gauche de 28 ans son successeur idéal. Le joueur est arrivé gratuitement cet été en provenance de la Genoa.



- Olivier Deschacht restera mauve cette saison! restera mauve cette saison! Plus d'informations ici



- Dauda Mohammed vient de signer un contrat pour 5 saisons avec Anderlecht. Le Ghanéen vient tout droit de l'Ashante Kotoko où il a été acheté pour 400.000 euros. Il est considéré comme étant rapide et précis devant le but. Dauda Mohammed ne partira pourtant pas en stage avec le noyau A, il s'entraînera tout d'abord avec les U21 pour pouvoir s'acclimater au rythme belge.



- Le gardien américain de 21 ans, Ethan Horvath, a signé jusqu'en 2020 en faveur du Club de Bruges! Il pousse ainsi Sébastien Bruzzese vers Saint-Trond.



- La Gantoise accueille un nouveau nigérian dans son effectif. Après Simon Moses en 2015, c'est au tour de Samuel Kalu (18 ans) de venir en provenance du club slovaque de Trencin. L'ailier nigérian a signé pour 3,5 ans.





- Steve Mandanda de retour au Vélodrome? C'est possible! Le quotidien français L'Equipe annonce qu'une rencontre entre Andoni Zubizarreta (le directeur Sportif de l'OM) et Steve Mandanda a bien eu lieu. Opéré début décembre du genou, l'ancien gardien et capitaine des Phocéens serait déjà nostalgique d'un club qu'il a quitté il y a six mois à peine.



- Louis Nicollin, le président de Montpellier a réagi auprès de nos confrères d'Eurosport sur un probable transfert de Morgan Sanson à Marseille. "Si on me paie et s'il veut y aller, je ne vois pas le problème! Disons qu'à partir de 12.5 millions d'euros, je commencerai à réfléchir mais pour l'instant je n'ai encore eu aucun contact avec Marseille mais de grands clubs étrangers se sont déjà manifestés" a confié le président héraultais.







- Sunderland a directement mis en retrait West Ham qui portait de l'intérêt pour leur attaquant, Jermain Defoe, en indiquant tout simplement que celui-ci n'était pas à vendre.



- Watford a envoyé une première offre à hauteur de 10 millions d'euros à Brentford (Championship) pour Scott Hogan. West Ham serait aussi intéressé par le buteur de 24 ans annonce The Guardian.



- The Sun indique que Frank Lampard serait courtisé par Crystal Palace et Brighton. L'ancienne légende de Chelsea et actuel joueur de New York City serait bien tenté par un retour en Angleterre.



- Le Daily Mail annonce que Crystal Palace a fait une offre à Norwich pour son back gauche irlandais, Robbie Brady. Cette offre serait à hauteur de 8.5 millions d'euros et serait une priorité pour Sam Allardyce, nouvel entraîneur de Crystal Palace, qui veut à tout prix renforcer le côté gauche de son échiquier.





- Le site allemand Kicker annonce que Paul-Georges Ntep serait tout proche de signer en faveur de Wolfsburg. L'actuel joueur de Rennes serait considéré comme étant le remplaçant idéal de Draxler qui est parti au PSG. Wolfsburg serait aussi intéressé par Filip Kostic (Hambourg) et Heung-Min Son (Tottenham).



- Liverpool voudrait acquérir Emil Forsberg, le milieu suédois de Leipzig. Le Daily Mirror indique que le joueur de 25 ans serait devenu la nouvelle cible des Reds après l'échec dans les négociations avec Christian Pulisic, l'international américain du Borussia Dortmund. Une offre à hauteur de 25 millions d'euros serait en préparation.





- L'AC Milan insiste pour s'attacher les service de Gerard Delofeu, l'attaquant espagnol d'Everton. Le joueur serait le premier objectif de l'AC pour ce mercato hivernal. Adriano Galliani, le vice-président des Rossonneri, serait passé à l'attaque dans le dossier et Everton serait prêt à le laisser partir en prêt mais le dirigeant italien voudrait à tout prix une option d'achat assortie au prêt du jeune joueur espagnol d'après la Gazzetta dello Sport.



- Marco Verratti serait ouvert à un transfert à l'Inter ou à la Juventus. Son agent a indiqué à la Gazzetta dello Sport que Verratti était en France mais pas pour toujours et que même si son joueur est bien à Paris, celui-ci voudrait que sa carrière ne s'arrête pas qu'à la Ligue 1 et que les Nerazzurri et les Bianconeri étaient deux très grands clubs.





- Le quotidien espagnol AS annonce que le nouvel objectif du Real Madrid serait de transférer le jeune milieu international allemand du Borussia Dortmund, Julian Weigl. Le milieu de 21 ans serait aussi courtisé par Manchester City.



- Du côté de Barcelone, Aleix Vidal souhaiterait quitter le club alors que la direction lui conseille de rester jusqu'en juin annonce le Mundo Deportivo. Dans le sens des arrivées, le club travaille toujours sur son objectif premier: convaincre Darijo Srna, l'arrière droit du Shakthar Donetsk et dont le contrat expire en juin, de rejoindre les Blaugrana.





- Jonathan Mensah (26 ans) rejoint la MLS et le Colombus Crew. Le joueur ghanéen quitte donc l'Anzi Makhachkala après être passé par par l'Udinese, Grenade et Evian notamment.