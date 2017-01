Mercato Comme à chaque période de mercato, les rumeurs et autres tractations vont bon train. Envie de ne rien manquer ? Notre journal du mercato est là pour ça !





- Chancel Mbemba souhaiterait faire son retour à Anderlecht annonce Het Laatste Nieuws! Le joueur, en manque de temps de jeu avec Rafael Benitez à Newcastle, aurait confié qu'il souhaiterait être prêté dans son ancien club.





- Le gardien Sebastien Bruzzese, le défenseur central Brandon Mechele et le flanc gauche Boli Bolingoli sont prêtés jusqu'à la fin de la saison à Saint-Trond par le Club Bruges. Trois gros renforts donc pour les Campinois avant d'aborder cette deuxième partie de saison!

- Genk cherche un remplaçant à Karelis et serait en contact avec l'attaquant vénézuélien Josef Martinez. Le joueur avait été acheté 3 millions d'euros en 2014 par le Torino FC aux Young Boys de Berne. Depuis ce transfert, l'attaquant a du mal à s'imposer dans l'effectif italien. Cette saison, il a inscrit un but en Série A et un but en coupe d'Italie.

- Dagur Dan Thorhallsson, un médian islandais de 16 ans, a signé en faveur de La Gantoise.

- Dedryck Boyata ne rejoindra pas Anderlecht! Sur le marché, le défenseur a suscité un intérêt lointain au Sporting mais le club n'a toutefois pas donné suite.

- Essikal, le milieu de terrain prêté par Zulte-Waregem, n'est plus en odeur de sainteté à Mouscron qui aimerait s'en débarrasser. Le Cercle de Bruges (D1B) est intéressé mais pas le joueur. Du moins pour le moment.

- Plusieurs pistes sont évoquées à Mouscron. Elles mènent, notamment, à Gianni Bruno ou encore et toujours à Leya Iseka.

- Deux nouveaux Zèbres arriveront avant le départ en stage! Plus d'informations ici

- Le Club Bruges a engagé le jeune attaquant suédois Carlos Strandberg qui a signé un contrat jusqu'en juin 2021, a annoncé le champion de Belgique sur son site. Gaucher d'origine de mozambicaine, Strandberg arrive du CSKA Moscou où il évoluait depuis février 2015. Il a été prêté au club russe d'Oural et suédois d'AIK. Strandberg a joué cette saison la Ligue des Champions avec le CSKA. Il était notamment au coup d'envoi du match à Monaco (3-0), début novembre. L'international espoir suédois participera au stage de Sotogrande, en Espagne. A l'issue du stage, le Club décidera de le prêter pour six mois ou de l'inclure dans le groupe. Mardi, le Club Bruges avait annoncé l'arrivée du gardien de but américain Ethan Horvath, 21 ans, en provenance du club norvégien de Molde.

- Julien de Sart prêté six mois à Derby County! Plus d'informations ici

- Stoke City a annoncé avoir transféré définitivement le gardien de Derby County, Lee Grant qui était déjà chez le Potters, en prêt, depuis le début de la saison. Le coût de la transaction s'élève à 1.5 millions d'euros. Le portier de 33 ans a signé un contrat de deux ans et demi.

- Brentford a refusé une offre de plus de 10 millions d'euros pour son buteur, Scott Hogan. Le club qui évolue en Championship estime que son joueur vaut plus ou moins 20 millions d'euros!

- L'ancien Anderlechtois, David Henen (20 ans), qui est sous contrat avec Everton, a reçu une offre de l'Olympique de Marseille pour un transfert cet hiver. Le joueur souhaiterait privilégier Lille qui est fortement intéressé aussi!

- Le quotidien L'Equipe annonce que c'est au tour de Crystal Palace de tenter le coup pour l'attaquant rennais Paul-Georges Ntep. Le Français privilégierait tout de même Wolfsbourg et la Bundesliga.

- Le site Footmercato annonce que Bernar (24 ans, Shakhtar) et Domenico Criscito (30 ans, Zenit) ont été proposés à l'Olympique de Marseille.

- Le Corriere dello Sport annonce dans sa Une du jour que la Juventus s'apprête à faire une offre de 80 millions d'euros pour Marco Verratti!

- L'AC Milan attend une réponse de la part d'Everton suite à son offre pour l'attaquant espagnol, Gerard Delofeu. Le club milanais souhaiterait acquérir le joueur sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une offre venant de l'AS Rome aurait déjà été refusée.

- Courtisé par Manchester United et Chelsea, James Rodriguez a indiqué aux médias espagnols qu'il allait rester au Real Madrid et tenter de gagner une place de titulaire dans l'échiquier de Zinedine Zidane. Auteur d'un doublé hier face à Seville, cela semble bien parti pour le Colombien!

- Les dirigeants du FC Séville ont indiqué hier qu'ils allaient tout faire pour garder Steven N'Zonzi. Le joueur français est fortement demandé par Manchester City et Pep Guardiola en aurait d'ailleurs fait sa priorité pour ce mercato.

- Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Bayern Munich, a répondu aux rumeurs qui envoyaient Arturo Vidal à Chelsea en disant tout simplement que c'était des bêtises!

- Martin Odegaard devrait bientôt s'engager avec Heerenveen! C'est dans l'air depuis quelques jours maintenant, le jeune international norvégien de 18 ans qui évolue au Real Madrid, devrait donc découvrir la Eredivisie. Un prêt de 18 mois serait envisagé!