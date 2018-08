LE FIL INFO:

15h13: Samuel kalu quitte la Pro League pour la Ligue 1. Bordeaux a annoncé avoir trouvé un accord avec La Gantoise pour le transfert du Nigérian de 20 ans. Il était arrivé en Belgique en 2017.









13h56: Alors que la piste menant à Luka Modric s'est nettement refroidie pour l'Inter, le club milanais aurait désormais pour cible un autre milieu de terrain: Ilkay Gundogan. Selon Tuttosport, le joueur de Manchester City pourrait être disponible pour 40 millions d'euros.





12h14: Rachid Ghezzal aurait passé sa visite médicale avec succès à Leicester, annonce Foot Mercato sur Twitter. Le milieu offensif de Monaco devrait, sauf surprise, être annoncé chez les Foxes très prochainement.





11h39: Jurgen Klopp serait décidé à laisser partir certains de ses joueurs. Sky Sports rapporte que le manager de Liverpool affirmait qu'il s'attendait à des mouvement avant la clôture du mercato anglais. Ces déclarations laissent présager du mouvement pour Divock Origi et Dany Ings, déjà pressentis sur le départ d'Anflield. Le Belge serait tout proche d'une signature au Fernerbahçe, en Turquie.



10h01: Olivier Giroud ne veut pas revenir en France. L'attaquant des Blues de Chelsea, sur les tablettes de l'OM, s'est expliqué dans un entretien au Dauphiné Libéré. "Dans un avenir proche, mon objectif n’est pas de rentrer en France", a expliqué le Français. " Pour l’instant, je suis un joueur de Chelsea. L’OM est un club que j’ai supporté et qui me faisait rêver quand j’étais petit. Aujourd’hui c’est un grand club français mais je suis bien en Angleterre. Je suis très attaché à la Premier League".

9h43: Selon le Mirror, Manchester United serait plus proche que jamais d'attirer Toby Alderweireld dans ses rangs! Les Red Devils déboureseraient pas moins de 60 millions de livres (environ 67 millions d'euros) pour s'accorder les services du défenseur belge. Selon le média britannique, un accord devrait être trouvé avec Tottenham dans les 48 prochaines heures.