Le fil infos





Les infos du matin

Jordan Remacle et Hamdi Harbaoui sont officiellement des joueurs du Sporting Charleroi. Plus d'information ici.

Toujours à Charleroi, Sotiris Ninis a reçu son bon de sortie. Le Grec devrait être présent ce vendredi pour la reprise. Mais pas sûr qu’il accompagne le groupe en stage. Mehdi Bayat lui a signifié les conditions financières auxquelles il pouvait quitter le Sporting. C’est à son agent de lui trouver un nouveau club (l’Étoile Rouge reste sur le coup). Le Sporting cherche également quelques pistes afin de caser des Zèbres qui n’ont pas su convaincre Mazzù en 2016. Par contre, le Sporting dément être en contact avec Julien Gorius.

Malgré l’accord personnel qu’il a avec La Corogne, Diego Capel est du voyage à La Manga. Le Deportivo et Anderlecht n’ont pas encore d’accord. L’Espanyol Barcelone s’intéresse aussi à l’ailier de poche.

Flop du mercato d’hiver 2016 du Sporting bruxellois, Rafael Galhardo est prêté à l’Atletico Paranaense mais il ne joue pas. Gremio aimerait en profiter pour récupérer la location mais ne parvient pas à trouver un accord. Le club devrait se tourner vers d’autres options.

Dans le sens des arrivées à Anderlecht, la radio espagnole Radio Taronja annonce un intérêt des Mauves pour un prêt de Matthew Ryan (Valence). Son passé d'ex-Brugeois et son refus de revenir en Belgique devraient néanmoins être de gros freins à une possible arrivée au Parc Astrid.

Le "meilleur est à venir" durant ce mercato pour le FC Bruges. C'est en tout cas ce qu'indique Het Laatste Nieuws, qui annonce que la soif de transferts du Club Bruges n'est pas encore étanchée.

Selon Het Laatste Nieuws, Thomas Foket pourrait quitter la Belgique. Le néo-Diable rouge est pisté par l'Atalanta et Naples.

Teddy Chevalier ne rejoindra pas Mouscron. Le joueur français devrait en effet effectuer son retour à Courtrai, à en croire HLN.

Le buteur du FC Randers, Mikael Ishak, pourrait débarquer en Belgique : Genk voudrait en faire le remplaçant de Karelis, blessé.

Paulin Puel, le fils de Claude Puel, est en test à Zulte Waregem. Cet attaquant de 19 ans évoluait dans le noyau B de Nice.





Selon le Daily Telegraph, Memphis Depay ne quittera pas Manchester United cet hiver. L'international néerlandais, en manque de temps de jeu, aimerait se relancer ailleurs mais son gros salaire et l'indemnité de transfert demandée par les Red Devils (23 millions d'euros) décourageraient les éventuels candidats acquéreurs.

John Obi Mikel a annoncé quitter Chelsea. Le médian nigérian s'est engagé avec le club chinois de Tianjin TEDA.

Le club de West Ham a nié le moindre intérêt pour Moussa Dembele (Celtic). Un dirigeant du club londonien aurait certifié à Sky Sports que les rumeurs d'une éventuelle offre sont fausses et non fondées.

Jose Fonte, capitaine de Southampton, voudrait quitter son club. Il l'a annoncé aux dirigeants des Saints, qui ont confirmé l'information lors d'une interview accordée à la BBC Radio Solent. "Il a clairement exprimé son envie d'explorer de nouvelles opportunités", indique le directeur Les Reed. "Il a formellement demandé un transfert."





Antoine Griezmann pourrait quitter l'Atlético dès cet hiver. L'attaquant français serait la cible prioritaire des Red Devils durant ce mercato. Des dirigeants mancuniens seraient même déjà en négociations avec les représentants de la star de l'Atlético. The Sun évoque un salaire de 250 000 euros par semaine (plus les bonus), une offre identique à celle faite à Paul Pogba cet été. Mais les dirigeants du club d'Old Trafford devront avant tout trouver un accord avec l'Atléti, qui demande 100 millions d'euros pour son buteur fétiche.

Salvatore Sirigu, qui évolue actuellement au FC Séville, pourrait déjà quitter le club andalou. Selon Marca, le portier italien serait en partance pour Cagliari. Sirigu est actuellement numéro deux à Séville, où il est barré par Sergio Rico.

La Gazzetta dello Sport annonce que la Roma pourrait se faire doubler sur le transfert de Jese. En effet, l'ailier espagnol serait plus enclin à rejoindre Las Palmas en cas de départ du PSG cet hiver.





En cas d'échec sur la piste Jese, la Roma pourrait se rabattre sur El Ghazi (Ajax) ou Musonda (Chelsea) annonce La Gazzetta dello Sport.

L'AC Milan attend toujours une réponse d'Everton pour Deulofeu. L'ailier espagnol pourrait quitter le club anglais, d'autant que les Toffees viennent d'engager Ademola Lookman, une jeune pépite de 19 ans qui peut lui aussi évoluer sur le côté de l'attaque. Un transfert qui pourrait faciliter le départ de Deulofeu d'après La Gazzetta dello Sport.

L'Atalanta Bergame pourrait perdre l'un de ses jeunes les plus talentueux. Frank Kessie, milieu offensif de 20 ans, serait dans le viseur de Chelsea. Le joueur ivoirien, qui s'apprête à jouer la CAN, pourrait débarquer à Londres dès la fin de la compétition, contre un chèque de 28 millions d'euros annonce La Gazzetta dello Sport.





Suite (et pas encore fin) du feuilleton Payet à Marseille. Selon The Sun, le Réunionnais s'est entretenu avec Slaven Bilic, le coach des Hammers. Il lui aurait confié son bonheur de jouer pour le club londonien et l'aurait rassuré sur les rumeurs insistantes qui l'envoient chez son ancien employeur. Dans le même temps, L'Equipe continue de clamer que la cité phocéenne lui manque et qu'il est décidé à y revenir.

Selon Ouest-France, Andy Delort pourrait revenir en Bretagne mais pas à Lorient, comme indiqué précédemment. Le buteur français, qui ne s'est pas imposé aux Tigres, pourrait être prêté au Stade Rennais selon le quotidien.

Morgan Sanson, très courtisé et qui est notamment dans le viseur de l'OM pourrait plutôt partir à l'étranger, comme le précise le président Louis Nicollin dans les colonnes de La Provence : "L'AS Roma ? Ce n'est pas un grand club. Il y en a des plus gros. On attend, on va voir, on n'est pas pressé."





Chicharito est à vendre ! Le Bayer Leverkusen, lassé du jeu individualiste de son buteur mexicain, a décidé qu'il devait quitter le club annonce SportBild. Il faudra avancer tout de même 25 millions d'euros pour s'attacher les services de Javier Hernandez, qui n'a plus marqué depuis le 1er octobre.

Marca est formel : Nikola Kalinic (Fiorentina) rejoindra bien la Chine et Axel Witsel à Tianjin Quanjian. Le club a obtenu l'accord de la Fiorentina contre un chèque de 45 millions d'euros, une partie de la somme destinée initialement au plan A du club chinois : Diego Costa.

A en croire Voetbal International, Gregory Van der Wiel quittera très prochainement le Fenerbahce, où il est arrivé cet été. Le back droit néerlandais aurait un accord avec le club émirati d'Al-Wahda, dont il a vu le dernier match depuis les tribunes.