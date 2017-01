Le fil infos





Les infos du matin

Hamdi Harbaoui est prêté 6 mois au Sporting de Charleroi et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a du ressentiment envers son ancien entraîneur René Weiler. Découvrez pourquoi ici.

Toujours à Charleroi, Christian Benavente devrait être prolongé. C'est en tout cas ce qu'on apprend ici.

Adrien Trebel a décidé de ne pas se rendre au stage du Standard. Voici ce qu'il s'est passé et la raison de ses agissements.

Un nouveau transfuge de choix pour le REM : Nathan Kabasele rejoint le groupe de Mircea Rednic. Plus d'informations ici.

Dylan Lambrecth sera bientôt à Anderlecht. À l’issue de la rencontre de ce dimanche entre le FC Liège et Châtelet, l’attaquant Dylan Lambrecth a détaillé sa situation personnelle, expliquant qu’il avait un accord avec Anderlecht depuis longtemps mais que les clubs avaient mis du temps à se parler. La situation devrait toutefois être réglée cette semaine et le joueur sera vraisemblablement prêté immédiatement par Anderlecht. Des formations de D1A et de D1B se sont déjà manifestées.

La colonie néerlandaise de Bruges s’est agrandie avec un quatrième élément. Le milieu offensif Lex Immers qui arrive de Cardiff a signé pour les 18 prochains mois. Le champion en titre a également officialisé l’arrivée du défenseur international colombien Helibelton Palacios qui débarque du Deportivo Cali. La venue de son coéquipier et compatriote German Mera, qui évolue lui dans l’axe, est aussi en passe d’être bouclée mais le joueur ne devrait arriver que cet été.

Eupen continue d’exploiter sa filière favorite via ses académies : Silas Gnaka a rejoint le noyau eupenois à Doha. Le joueur d’origine ivoirienne est un pur produit de la branche sénégalaise de l’Aspire Academy. Le défenseur a fêté ses 18 ans le 18 décembre et vient de signer son premier contrat professionnel.

Malines: Arrivé l’été dernier avec un simple contrat amateur, Reda Jaadi s’est engagé avec Malines jusqu’en fin de saison avec une option pour une année supplémentaire.

Waasland-Beveren: Alors qu’il s’entraînait déjà depuis quelques temps avec l’équipe, l’attaquant sénégalais Cherif Ndiaye a signé un contrat jusqu’en juin prochain. Le club espère toujours trouver une solution pour rapatrier Steeven Langil dans une impasse au Legia Varsovie depuis le licenciement de Besnik Hasi.

Westerlo: Libre de tout contrat après son passage en Chine, Julien Gorius intéresse la direction.

Prêté depuis le début de saison à Bournemouth, le défenseur polyvalent néerlandais Nathan Ake a été rappelé par Chelsea.

Selon le Daily Mirror, Southampton souhaiterait faire de Mamadou Sakho le remplaçant de Jose Fonte. Le capitaine des Saints est sur le départ et les dirigeants verraient d'un bon oeil l'arrivée du défenseur français, indésirable dans le noyau de Klopp à Liverpool.

Des sources de Sky Sport affirment que Michy Batshuayi et Fernando Llorente pourraient être échangés. Le Diable rouge serait alors propulsé à Swansea tandis que le buteur espagnol retrouverait Antonio Conte, avec qui il a déjà travaillé à la Juventus. Ces mêmes sources ne sont pour le moment pas capables de dire si il s'agira d'un transfert définitif ou d'un prêt d'un ou des deux joueurs. Antonio Conte a préféré ne pas faire de commentaire à ce sujet.

Le prêt de Lucas Piazon à Fulham pourrait être prolongé, selon les propos du principal intéressé dans le Daily Star. L'attaquant brésilien, qui appartient à Chelsea, est prêté à Fulham depuis la fin du mercato d'été.

Champion du monde U20, l’international serbe Nemanja Maksimovic est en fin de contrat avec Astana dans six mois. Le milieu a choisi de rejoindre Valence. Mais le club espagnol n’a pas encore décidé s’il allait l’accueillir dès cet hiver (contre 300.000 euros) ou bien attendre l’été prochain et l’avoir gratuitement.

Cité durant un moment à Manchester City, Ivan Rakitic ne devrait pas faire l'objet d'un offre de la part des Citizens à en croire Sky Sports. Les dirigeants mancuniens ne compteraient pas vraiment sur le Croate pour renforcer leur milieu de terrain, d'autant que Luis Enrique a encore rappelé ce week-end qu'il ne comptait pas se débarrasser du médian de 28 ans.

C'est un projet un peu fou que dévoile le Mundo Deportivo, qui annonce que l'Inter préparerait une offre démesurée pour Lionel Messi. Le club italien voudrait réaliser un gros coup cet été en recrutant la star de Barcelone. Lionel Messi devrait, pour sa part, prolonger son contrat dans la cité catalane sous peu.

Dele Alli attire l'intérêt de toute l'Europe. Après le Real Madrid, c'est maintenant Barcelone qui serait sur le coup.

L'AC Milan souhaite ardemment se procurer les services de Memphis Depay mais se heurte à un gros problème: son prix. Le joueur néerlandais serait trop cher pour les Milanais, qui envisageraient un prêt selon The Sun. Une solution que ne privilégierait pas Manchester United.

Torino aurait rejeté une offre d'Arsenal pour Andrea Belotti. Le club londonien aurait proposé 65 millions d'euros pour le buteur italien selon le directeur sportif du club turinois, Gianluca Petrachi. Une information démentie par une source interne au club d'Arsène Wenger, qui s'est confiée à Sky Sports. Les dirigeants du Torino espéreraient bien plus pour leur buteur de 23 ans. On parle d'une clause de départ de 100 millions d'euros.

Alessio Romagnoli (AC Milan) est toujours dans le viseur d'Antonio Conte à Chelsea, alors que le club lombard s'apprête à faire une offre de prolongation à son défenseur central à en croire The Sun.

Le Genoa a enregistré pour les 18 prochains mois le prêt du milieu marocain de Benfica, Adel Taarabt.

C'est la folle rumeur qui agite la France depuis hier: Didier Drogba va-t-il faire son retour à Marseille ? Sans club, à 39 ans, le buteur ivoirien s'est dit prêt à enfiler à nouveau la tunique marseillaise lors d'une interview accordée au Canal Football Club. "C’est la question éternelle depuis plus de douze ans maintenant," a-t-il confié. "A chaque fois que j’ai répondu, les gens disaient 'lui, il parle, il parle, mais il ne revient pas'. Mais ça ne dépendait pas que de moi."

D'après Record, Marseille voudrait attirer l'attaquant portugais André Silva. En proie à des soucis financiers, le FC Porto serait vendeur. Le seul problème pour l'OM est la concurrence puisque le Real et Arsenal seraient également sur les rangs. Le club madrilène serait même prêt à déposer une offre de 58 millions d'euros pour le buteur, avec qui ils ont déjà un accord d'après le Daily Star qui annonce également que, vu l'interdiction de transfert du Real, Arsenal pourrait tenter de coiffer les Espagnols au poteau avec une offre de 25 millions d'euros dès cet hiver. Affaire à suivre...

Selon Kicker, Adrien Trebel aurait été proposé à Mayence pour remplacer Yunus Malli, parti à Wolfsburg. Le milieu français du Standard pourrait coûter 3,5 millions d'euros d'après le quotidien allemand, qui annonce que c'est le seul candidat retenu par le club qui a affronté Anderlecht en Europa League cette saison.

Après avoir rompu son contrat avec l’Inter Milan, le milieu brésilien Felipe Melo s’est engagé en faveur de Palmeiras.

Selon la presse anglaise, Manchester United et Benfica auraient trouvé un accord pour le départ vers l’Angleterre du défenseur international suédois Victor Lindelof. Coût de l’opération ? 45 millions d’euros.