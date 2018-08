Le défenseur et son nouveau club ont confirmé la nouvelle ce jeudi après-midi.

"Voilà c’est donc au FC.Nantes que j’aurai l’honneur de jouer cette saison" commence l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht dans un communiqué de presse.

"Merci à ce club de tradition de m’accueillir et je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance mise en moi. Jouer en France est aussi un rêve que je réalise depuis mon enfance au Sénégal."

Avant de remercier la maison mauve, où il évoluait depuis 2015. "Je tenais aussi à remercier Herman Van Holsbeeck et le Président Vanden Stock pour les 3 belles saisons au Sporting d’Anderlecht."

"Je n’oublierai pas non plus les supporters mauves pour leur soutien. Enfin merci à Jef Lenvain, mon coach personnel d’être présent à mes côtés surtout dans les moments les plus difficiles..."