Prêté en Turquie toute la saison, Trezeguet vient de signer définitivement à Kasimpasa. Le club turc a levé l’option de son contrat qui s’élevait à 3 millions d’euros.

Anderlecht récupère ainsi la totalité de ce qu’il a investi en l’Égyptien avec même un petit bonus.

Marc Coucke s’en mordra quand même les doigts. Les 13 buts et 5 assists de Trezeguet ont fait de lui l’un des joueurs les plus en vogue du championnat. Kasimpasa est d’ores et déjà certain d’en tirer au moins 6 millions cet été.