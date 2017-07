Nouveau coach de l’Olympiacos, l’ancien T1 d’Anderlecht, Besnik Hasi, souhaite faire ses emplettes en Belgique.

À la recherche d’un défenseur central, le club grec a tenté le coup avec l’Anderlechtois Bram Nuytinck mais il a dû rebrousser chemin face aux exigences salariales du Néerlandais. Une autre piste menait à Sclessin où Milos Kosanovic plaît également à Hasi. Lundi soir, la presse serbe faisait état d’un accord entre le Standardman et le club du Pirée. Mais dans l’entourage du joueur, on démentait fermement tout accord sans pour autant nier l’intérêt du club.

Car l’Olympiacos s’intéresse de très près à Kosanovic mais il aurait également d’autres cibles en vue. En Grèce, on allait plus loin ce mardi en assurant que le Serbe était attendu au club dans la soirée. Kosanovic, quant lui, a bien participé aux deux entraînements du jour et posé sur la première photo officielle du Standard.

Les choses pourraient néanmoins s’accélérer ce mercredi puisque l’Olympiacos débarquera en Belgique pour séjourner à Genk avant d’affronter, en match amical, le KV Malines samedi et Lokeren la semaine prochaine. Pour finaliser la venue de Milos Kosanovic, il nous revient de Grèce que l’Olympiacos pourrait être tenté d’inclure…. Kostas Laifis dans le deal. Le Chypriote est prêté, avec option d’achat, pour deux ans au Standard. Cette option s’élèverait aux alentours de 1.8M € et elle pourrait faire chuter le prix de vente de Kosanovic et ainsi satisfaire les deux clubs.