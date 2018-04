Si l'attaquant polonais de 29 ans désirerait découvrir un autre projet et un autre championnat, il semble néanmoins peu probable que les dirigeants bavarois l'entendent de cette oreille. Pour preuve, Karl-Heinz Rummenigge a signifié que son diamant était intransférable à la fin du mois dernier.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, le meilleur buteur de Bundesliga (26 buts en 26 matches cette saison) a néanmoins mandaté son agent, l’énigmatique et puissant Pini Zahavi, afin qu'il se renseigne sur les offres potentielles de 4 clubs en particulier: Chelsea, le Real Madrid, le PSG et un autre club dont le nom n'a pas encore filtré d'après L'Equipe.

Rappelons que c'est ce même Pini Zahavi qui a facilité l'arrivée de Neymar au PSG, l'été dernier. L'Israélien est un as dans l'art de la négociation et rien ne semble lui résister. Le rachat de Chelsea par Roman Abramowitch, c’est lui. Les transferts de Neymar (déjà) à Barcelone, puis au PSG, c’est lui. De Rio Ferdinand, de Jaap Stam et de Juan Sebastian Veron à Manchester, c’est lui. De Didier Drogba et de Petr Cech à Chelsea, c’est toujours lui.

Si le départ de Robert Lewandowski semble compliqué, avec cet homme à ses côtés pour négocier... les frontières du possible semblent s'élargir grandement.

Il est également envisageable que le Polonais cherche simplement à revaloriser une nouvelle fois son contrat. Cristiano Ronaldo a souvent bluffé pour parvenir à ses fins... pourquoi pas lui ?