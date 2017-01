D'après nos confrères d'outre-Manche de Sky Sports, le médian ivoirien aurait refusé une offre mirobolante en provenance de Chine.

Cette proposition se révèle d'ailleurs encore plus exorbitante que celle paraphée par notre compatriote Axel Witsel (18 millions d'euros net par saison).

Dimitri Seluk, l'agent de Touré a expliqué ce choix via le média russe Championat: "Je ne suis pas entièrement d'accord avec le choix de Witsel, on peut renoncer à ce type d'offre... Le plus important, c'est la mentalité du footballeur. Il y a des gens qui aiment l'argent, d'autres le foot."

Avant de conclure: "Pour tout l'argent de Chine, il n'y a pas un seul joueur au niveau de Yaya Touré. Je suis sûr qu'il jouera au plus haut niveau encore cinq autres années."