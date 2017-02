Le milieu de terrain brésilien de la Juventus Hernanes (10 matchs et 1 but en Serie A cette saison), 31 ans, vainqueur de la Coupe des Confédérations avec la Seleção en 2013, a signé au Hebei China Fortune, le club de la Chinese Super League entraîné par Manuel Pellegrini.

Il aura notamment pour équipiers l'Argentin Ezequiel Lavezzi (ex-Naples), l'Ivoirien Gervinho (ex-AS Rome) et le Camerounais Stéphane Mbia (ex-FC Séville) qui ont comme lui évolué dans des grands clubs européens, avant de se laisser tenter par les gros salaires offerts à l'ombre de la Grande Muraille.

La transaction rapporte huit millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus à la Juventus, où Hernanes avait débarqué il y a un an et demi. Son contrat expirait dans 18 mois.





