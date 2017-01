Interrogé par la chaîne de télé Tianjin Sports Channel, Shu Yuhui explique qu'il cherchait un buteur d'exception pour son équipe et qu'il avait marqué ces quatre noms sur sa liste. Le club a du revoir ses prétentions à la baisse avec les nouvelles règles imposées aux clubs chinois, dont celle de ne disposer que de trois joueurs étrangers sur la pelouse. " Nous avions un plan d'investissement massif pour cette nouvelle saison mais nous avons été limités par les nouvelles règles", explique le propriétaire de Tianjin Quanjian.





L'affaire va plus loin puisque deux joueurs avaient déjà un accord avec le club: " Nous avions un accord avec Falcao et avec Raul Jimenez, de Benfica", précise Shu Yuhui. " Nous nous étions accordés sur leurs salaires et leurs bonus mais les nouvelles règles nous ont bloqué dans ces deux transferts."





Quand au dossier Cavani, Tianjin Quanjian s'est heurté à un mur. " Le PSG ne voulait rien entendre. Ils nous ont expliqué que Cavani ne pouvait pas partir avant juin."





Avec ces nombreux transferts échoués, il ne reste que deux solutions offensives pour Tianjin. " Nous devons décider entre garder Luis Fabiano ou transférer Nikola Kalinic," explique le président du club chinois. " Notre coach, Fabio Cannavaro, préfère le profil du Croate, qui pourrait parfaitement s'intégrer à son schéma tactique."





C'est finalement Kalinic qui devrait être choisi puisque, selon plusieurs médias, Luis Fabiano a résilié son contrat à l'amiable pour rentrer au Brésil.