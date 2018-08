Le prochain départ du RSCA devrait se nommer Isaac Kiese Thelin. L’international suédois, qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde avec son pays, est sur une voie de garage au RSCA.

Il ne s’entraîne d’ailleurs plus avec le groupe afin de pouvoir négocier avec les candidats acquéreurs.

Plusieurs clubs sont sur la balle et espèrent enrôler le joueur qui a connu un bon début de saison passée à Waasland-Beveren.

Le Lokomotiv Moscou est très intéressé par ses services et serait prêt à déposer une somme avoisinant les six millions d’euros.

Les Russes ont l’avantage de jouer la Ligue des Champions. Le Dynamo Kiev est également en Ligue des Champions (en préliminaires) et lorgne sur le Suédois.

Les Ukrainiens ont proposé un prêt payant avec une grosse option d’achat. Un montant qui a impressionné les dirigeants du RSCA qui ont négocié avec les patrons de Kiev.

Plusieurs sources nous ont fait part d’un intérêt du Bayer Leverkusen. Les Allemands seraient toutefois moins concrets que les Russes et les Ukrainiens.

L’avenir du joueur devrait se décider dans les jours à venir. Les deux parties veulent se séparer et feront toutes deux une bonne affaire vu que Kiese Thelin touchera un plus gros salaire ailleurs et qu’Anderlecht fera une plus-value importante vu que le joueur a coûté à peu près deux millions et pourrait être revendu pour près du triple.