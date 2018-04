Du jeune, du Belge et du talent : les meilleurs clubs de l’élite sont à la recherche de ce genre de profil. Dans cette optique, le profil d’Elias Cobbaut (22 ans) fait l’unanimité auprès des membres du G5, c’est-à-dire Anderlecht, Bruges, le Standard, Genk et La Gantoise. "Elias veut franchir une nouvelle étape et nous l’avons fait savoir à la direction malinoise", explique son agent, Alain De Nil.

À l’heure actuelle, aucune négociation n’a encore débuté entre les différentes parties concernées, mais Malines est déjà certain de ne pas pouvoir conserver son back gauche, capable aussi d’amener du danger sur le plan offensif. Les dirigeants anversois ont, en revanche, bien l’intention de profiter de ce transfert pour renflouer les caisses et renforcer un noyau qui devra remonter immédiatement en D1.

Le prix de la transaction tournerait autour de deux millions et demi d’euros. Une somme tout de même assez élevée pour une formation qui chute un étage plus bas mais, à l’intérieur du club, on s’appuie sur les exemples de Tshimanga et De Bock, partis de Lokeren pour respectivement deux millions et demi et trois millions d’euros.

L’été dernier, le Standard, via Olivier Renard, avait déjà laissé filtrer son intérêt pour le back gauche, tout comme Genk douze mois plus tôt. Durant le prochain mercato, Anderlecht cherchera également à acheter davantage de joueurs belges pour respecter les quotas imposés par la Pro League.

Ce dossier risque d’animer une partie de l’été. Reste à voir qui en sortira gagnant.