17h20: Manchester United se serait renseigné sur Lucas Moura. L'ailier du PSG, en manque de temps de jeu, aimerait quitter cet hiver le club parisien. Le Brésilien aurait même refusé une offre venue de Chine pour poursuivre sa carrière en Europe.





16h25: Le journal Marca a annoncé que Leon Goretzka devrait s'engager avec le Bayern Munich au mois de juin prochain. Le jeune milieu de terrain, très talentueux, arrive en fin de contrat avec Schalke 04 dans six mois et aurait pris la décision de rejoindre le club le plus titré d'Allemagne. L'Allemand était aussi sur les tablettes de Barcelone et de Liverpool. Si ce transfert se réalise, le Bayern mettrait la main sur l'un des joueurs les plus prometteurs pour zéro euro.





15h05: Coutinho en partance pour Barcelone ? Le milieu offensif de Liverpool est légèrement blessé et n'a pas été repris par Klopp pour affronter Burnley en ce premier jour de l'année 2018. Plusieurs médias anglais annoncent que le Brésilien serait en chemin vers Barcelone et que son transfert sera officiliasé dans peu de temps.





14h00 : Un an et demi après son arrivée, Islam Slimani pourrait-il quitter Leicester ? Selon le Daily Mirror, l'Algérien est pisté avec grand intérêt par Newcastle et Watford. Le média anglais avance un montant de 30 millions de livres pour l'international de 29 ans qui n'a pas réussi à s'imposer cette année au sein de l'effectif des Foxes.





12h00 : La "faible" clause libératoire de Samuel Umtiti inquiète le Barça. Après avoir vu le record du défenseur le plus cher être battu, les Blaugranas souhaiteraient rapidement réévaluer le contrat du défenseur français, qui peut partir si un club met soixante millions d'euros sur la table. Des négociations vont rapidement commencer entre les deux parties annonce Marca, alors que le Français est sur la touche pour encore quelques semaines.





11h45 : Virigil Van Dijk est officiellement le défenseur le plus cher de l'histoire. Le Néerlandais a été présenté ce lundi par Liverpool, qui l'a acheté pour 85 millions d'euros à Southampton. " Je suis impatient de débuter avec mes nouvelles couleurs, avec ce club rendu spécial par les joueurs, le coach et évidemment les supporters" annonce Van Dijk dans sa première interview accordée à la chaîne du club anglais.













11h30 : Anderlecht et Robert Beric c'est déjà terminé, selon un média français du moins. Le Progrès annonce en effet que l'attaquant slovène, qui n'aura débuté qu'une rencontre avec les Mauves, est supposé partir en stage à Murcie avec Saint-Etienne ce lundi.





11h00 : En difficulté à Chelsea où il ne joue pas des masses, David Luiz pourrait déménager. Mais pas bien loin puisque selon le Daily Express, ce serait Arsenal qui tiendrait la corde pour s'attacher les services de l'international brésilien.





10h20 : Un international allemand gratuitement, ou pour pas cher, à la Juventus ? Divers médias italiens rapportent que les dirigeants turinois ont fait d'Emre Can une priorité. En fin de contrat en juin prochain à Liverpool, le médian n'a toujours pas prolongé en bord de Mersey et son profil plaît depuis longtemps à la Vieille Dame. Par crainte de se faire griller la politesse, les champions d'Italie pourraient recruter le Red dès cet été contre cinq à six millions d'euros.