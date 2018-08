LE FIL INFOS

Les infos de la matinée

- Charleroi hésite encore à prendre un nouveau gardien, les noms de Hendrik Van Crombrugge, Yannick Thoelen ou encore Lucas Pirard circulent au Mambourg et un contact a été pris avec Bruges pour Guillaume Hubert. Pour l'instant le club ferait confiance à Parfait Mandanda.

- Un nouveau renfort pour Tubize. Le Brésilien, Pedro Henrique Bueno, arrive en prêt de Niort.

- Selon le Daily Telegraph, Liverpool serait en train de songer à vendre Loris Karius et Simon Mignolet. Les Reds ont déjà transféré Alisson comme nouveau gardien.

- N'Golo Kanté pourrait bien revoir ses plans. D'après le Daily Mirror, le PSG serait prêt à offrir 325.000 euros par semaine pour le milieu de terrain de Chelsea.

- La sagacontinue alors que Dortmund fait le forcing pour l'ancien joueur du Standard. Plus d'infos ici.

- Leipzig aurait fait une offre de 18 millions de livres (20,2 millions d'euros) pour Ademola Lookman d'après le Daily Mail.

- D'après le Daily Mail, Wolfsbrug serait intéressé par Luke Shaw mais le joueur ne serait pas prêt à quitter Manchester United.

© D.R.

intéresse de plus en plus le FC Barcelone. Plus d'infos ici.