-Mircea Rednic avait demandé la semaine dernière à sa direction d’engager. Le départ deà l’Antwerp et la blessure deimposaient l’arrivée d’un défenseur central. Le Marseillais avait effectué une semaine plus tôt un test au Canonnier. Un test que Mircea Rednic avait estimé concluant. Mais voilà, la direction mouscronnoise ne voulait pas précipiter le dossier. Mais elle a finalement cédé aux demandes de son entraîneur. Hier,s’est mis d’accord avec les responsables du club et doit passer ses tests médicaux ce mercredi matin. Il signera ensuite un contrat d’une saison plus une supplémentaire.-La destination Hambourg s’éloigne de plus en plus pour. Le club hanséatique a pris contact avec le jeune défenseur central du Sparta Rotterdam(18 ans), dont l’acquisition se révélerait nettement moins onéreuse que celle de son compatriote du Club Bruges.-Un nouveau joueur à Courtrai! L'Ukrainieno, qui est libre depuis le mois de janvier et son départ du Dynamo Kiev, qui est son club formateur, s'est engagé avec le club courtraisien. Ce back gauche de 26 ans a disputé 65 matchs en première division ukrainienne et a inscrit 4 buts.-Selon le Daily Mirror, le Paris Saint-Germain aurait accepté une offre de 30 millions d'euros de la part de Manchester United pour le défenseur international ivoirien de 24 ans,. Cependant, un obstacle reste à lever, et pas des moindres. Le joueur de 24 ans est toujours interdit de pénétrer sur le sol anglais depuis sa condamnation en France en septembre dernier, qui lui avait valu de manquer le déplacement à Londres pour affronter Arsenal en phase de groupe.doit être entendu par le tribunal la semaine prochaine, en guise d’appel, et cela pourrait débloquer la situation et ainsi finaliser son transfert vers Manchester United !-Watford serait sur le point de voir arriver en prêt le jeune talent de Manchester United,d'après The Sun., le gardien néerlandais de 30 ans, laissé libre par Utrecht, va s'engager dans les prochaines heures avec Sunderland. Le portier évoluait depuis 2012 en Eredivisie.-A la recherche d'un remplacant pour pallier le départ de, Tottenham s'intéresserait au back droit de Hoffenheim,. International U21 allemand, qui est désormais âgé de 22 ans coûte 15 millions d'euros selon le club de Bundesliga qui a perdudurant ce mercato, parti au Bayern Munich pour un peu plus de 19 millions d'euros.présenté ce lundi à Paris? Dans son édition du jour, L'Equipe a confirmé que le transfert du Brésilien vers la capitale française était en bonne voie. Mais hier soir, le quotidienaffirmait que la Ligue espagnole allait refuser le paiement de la clause libératoire. Par le biais d'une interview,, le président de La Liga est clair et net sur le sujet: «», révèle-t-il. Voilà qui a de quoi relancer tout le dossier à propos du joueur brésilien!s'engage pour trois ans avec le FC Metz, a annoncé en début de soirée le club de. Le milieu défensif portugais arrive en provenance du FC Lorient pour un montant qui n'a pas été communiqué par les deux entités.-Selon, il pourrait s'agir du buteur danois de l'Ajax,(19 ans), qui plaît beaucoup aux dirigeants de l'ASM. Auteur de 23 buts avec le club néerlandais la saison passée,plaît aussi à de nombreux autres clubs européens, mais l'Ajax aimerait le conserver une saison de plus.- Selon, Amiens s'active sur, l'attaquant de Nîmes. Auteur de 13 buts en Ligue 2 la saison passée, l'international marocain pourrait signer un contrat de trois ans en faveur d'Amiens qui a fait une offre de 1.7 million d'euros.-Pour Diego Simeone,est un dossier auquel son club va s'attarder... en janvier! Dans une interview, l'entraîneur des Colchoneros s'est exprimé sur le sujet: "«. » a relayé. Quant au buteur, il désire toujours rejoindre le club de la capitale espagnole via un prêt dans un autre club tout d'abord (AC Milan?) et s’impatiente.-Le jeune, 19 ans, s'engage avec l'AS Rome! Le milieu de terrain quitte Brondby, où il n'aura joué que 4 matchs, juste assez pour convaincre l'AS Rome de se l'acheter. Le Danois, international U20, a notamment marqué un but en Ligue Europa l'an passé.- Le Milan AC n'en aurait encore pas fini avec son mercato, pourtant déjà très prolifique. La nouvelle cible des Rossoneri ?, l'élégant milieu de terrain du Barça. Privé de temps de jeu en Catalogne, le Portugais pourrait retrouver une place de titulaire en Lombardie, selon le Corriere dello Sport.vers Las Palmas en prêt, ça se précise! Plus d'informations ici