A 5 mois de la Coupe du monde, les choix portés par les joueurs seront cruciaux, pour se faire remarquer ou se relancer. En Belgique, certains vont déjà devoir revoir leur copie après des débuts mitigés. A l'étranger, on suivra de près la situation de Philippe Coutinho, Alexis Sanchez, ou encore Ryad Mahrez. Du côté des Diables rouges, Kevin Mirallas, Michy Batshuayi, voire Thomas Meunier pourraient avoir des envies d'ailleurs. Pour ne rien manquer, notre journal du mercato est indispensable et reprend toutes les informations et rumeurs qui circulent.

19h00 : Sacha Kljestan n'est plus un joueur des New York Red Bulls. L'ex-joueur d'Anderlecht de 32 ans reste cependant en MLS car il s'est engagé avec le club d'Orlando City.

- Felice Mazzù a trouvé son nouveau T3 en la personne de Samba Diawara, ancien international malien qui a notamment participé à la demi-finale de la CAN en 2002.

- Du côté de l'Excel Mouscron, 3 noms circulent avec insistance : Andraz Sporar, Ismail Sassi et Yoni Buyens . Dénouement dans les prochains jours.

© D.R. - Mourinho souhaite attirer Lucas Moura à ManU, sous la forme d'un prêt. Néanmoins, le PSG est décidé à le vendre, les Parisiens ayant déboursé 40 millions en 2013.

- Sergio Aguero a exprimé son souhait de rester au à Manchester City jusqu'à la fin de son contrat, en 2020. Il a malgré tout insisté sur le fait que la décision revenait au club et qu'il s'y plierait s'ils souhaitaient s'en séparer.

- Southampton est à la recherche d'un nouvel attaquant. Dans le viseur de Mauricio Pellegrino: Danny Ings et Daniel Sturridge.

- Antonio Conte a ouvert la porte à des départs de Chelsea, estimant que des joueurs malheureux de ne pas jouer minaient le moral de l'équipe. Est-ce que Michy Batshuayi va en profiter pour faire ses preuves ailleurs et ainsi gagner sa place pour la Russie ?

- Joe Allen est l'une des cibles de David Moyes à West Ham. Le coach des Hammers a insisté sur l'importance de recruter un milieu de terrain durant ce mercato.

© D.R. - Samuel Umiti intéresse Manchester City ! Avec une clause libératoire à 60 millions d'euros et un City que l'on sait capable de mettre une telle somme, c'est l'occasion rêvée pour le défenseur français de demander une revalorisation de contrat au FC Barcelone, où il est devenu un titulaire en puissance.

- Le nouveau coach de Séville, Vincenzo Montella, a été très clair: Il compte sur Steven N'Zonzi. Le joueur était clairement sur le départ, lui qui n'était pas dans les plans de Berizzo. Est-ce que cela suffira pour le faire rester en Espagne, lui qui intéresse beaucoup Everton ?

- Cédric Bakambu, qui fait les beaux jours de Villarreal (9 buts en 15 apparitions) serait tenté par l'aventure chinoise. Le club du Beijing Guoan serait prêt à dépenser 40 millions d'euros pour se l'offrir.

- Diego Simeone est sur la réserve pour ce mercato. Le tacticien est conscient du fait que les départs peuvent vite arriver et préfère être attentiste. Nico Gaitan et Luciano Vietto sont néanmoins poussés vers la sortie.

- Rafa Mir, le jeune prodige espagnol qui réalise une très bonne saison avec l'équipe B de Valence semble avoir envie de passer au niveau supérieur. Le leader de D2 anglaise, Wolverhampton est très intéressé et capable de mettre 2 millions d'euros sur la table, une chance pour Mir de se montrer à un haut niveau.

© D.R. - Selon RMC Sport , le PSG s'apprête à accueillir sa première recrue hivernale: Lassana Diarra. L'ancien Marseillais pourrait donc créer la surprise en rejoignant le club rival, lui qui rêve toujours d'évoluer sous le maillot des Bleus.

- Lille aurait refusé une offre de 10 millions d'euros en provenance de Bordeaux pour Amadou, le capitaine du LOSC.

- Soualiho Meïté a été prêté par Monaco à Bordeaux. Ce dernier n'a pas su trouver sa place dans le noyau monégasque et espère obtenir plus de temps de jeu chez les Girondins.

- Mapou Yanga-Mbiwa, plus dans les plans du coach et Clément Grenier, désirant évoluer à un plus haut niveau seraient sur le départ à l'OL.

© D.R. - Monchenglabach a proposé 11 millions d'euros pour le défenseur de West Ham Reece Oxford, selon Sky Sports. Le jeune joueur était déjà prêté à la formation allemande.

- Le successeur de Jupp Heynckes serait déjà tout trouvé au Bayern, selon SPORT 1. En effet, l'actuel coach du RB Leipzig Ralph Hasenhüttl plairait beaucoup aux dirigeants bavarois.

- Dans le dossier Goretzka (le médian de Schalke04), Heynckes a tenté de calmer le jeu, disant en conférence de presse que le joueur devait encore prendre sa décision et que des Espagnols étaient encore dans la course.

- Schalke a annoncé l'arrivée de Cédric Teuchert en provenance de Nuremberg. Il a signé un contrat jusque 2021.

© D.R. - Grzegorz Krychowiak intéresse beaucoup l'AS Roma. Hier, nous annoncions que Getafe désirait acquérir le joueur, mais il semblerait que les Italiens se soient mêlés à la course au médian polonais.

- Selon plusieurs médias allemands et italiens, la Juventus pourrait recruter Emre Can dès cet hiver. Le médian, en fin de contrat cet été, intéressait déjà beaucoup la Vieille Dame. Si l'opération devait se confirmer dès cet hiver, cela arrangerait tout le monde puisque les Reds récupéreraient une indemnité de transfert.