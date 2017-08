Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

© D.R. - Strandberg en route vers Malmö! Carlos Strandberg va quitter le Club. Arrivé en 2016, le jeune attaquant suédois n’a jamais disputé un seul match avec l’équipe fanion. Il n’a même jamais pris place sur le banc. Au dernier mercato d’hiver, il a été prêté à Westerlo, où il ne s’est pas imposé non plus. Cette saison, il est barré par Vossen , Perbet , Wesley et Diaby , sans parler de Dennis, voire de Rotariu et Limbombe . Strandberg suscite pourtant de l’intérêt. Le média de son pays Afton Bladet assure que Malmö FF, un des clubs de pointe, est sur le point de l’acquérir.

Vermaelen et Ciman dans le viseur: Anderlecht veut du lourd!

-Le milieu de terrain serbe Luka Stojanovic a été prêté à l'Antwerp pour une saison par son club chypriote d'Apollon Limassol, a annoncé le néo-promu anverois en Jupiler Pro League mercredi. Luka Stojanovic , 23 ans, avait été prêté la saison dernière à l'Excel Mouscron, inscrivant 4 buts en 29 apparitions. Ancien joueur du Sporting Lisbonne (2012-2014), Stojanovic (1m87) avait remporté la Coupe de Chypre en 2016 avec Limassol qu'il avait rejoint en 2014.

- Sanounou Sidibé est le quatrième renfort de l'Olympic de Charleroi. L'ailier de 21 ans, s'était également illustré lors du match amical contre Fontaine. Avec ce dernier renfort , Charleroi semble être prêt pour la nouvelle saison. A noter que le jeune Swen a décidé lui de quitter le matricule 246 pour Monceau, en P1.

L'AS Monaco n'a pas prêté n'importe quels joueurs au Cercle Bruges!

© D.R. -Jose Mourinho souhaite encore trois renforts pour le reste de ce mercato annonce le Daily Express! Les Mancuniens ont cependant arrêté les négociations au sujet de Ivan Perisic , l'ancien brugeois, avec l'Inter Milan.



-Auteur d’une saison 2016-17 décevante, Steven Defour devrait poursuivre sa route du côté de Burnley. L’ancien joueur du Standard et d’Anderlecht réalise une bonne préparation et son entraîneur, Sean Dyche, voudrait que son équipe pratique un football moins british . Un choix qui fait augmenter les chances de jouer de Steven Defour qui garde dans un coin de sa tête l’idée de participer à la Coupe du Monde 2018.

-Le Daily Mirror annonce que Virgil van Dijk , le défenseur central néerlandais de Southampton va tout faire pour tenter de forcer son transfert! Le joueur est annoncé avec insistance du côté de Liverpool depuis plusieurs jours.

- Gylfi Sigurdsson à Everton ce week-end? C'est en tout cas ce qu'annonce le Daily Star qui évoque un transfert chiffré à près de 60 millions d'euros pour l'Islandais de Swansea.

© D.R. -Kylian Mbappé a tranché, il veut quitter Monaco cet été! Le jeune attaquant français de 18 ans, auteur de 26 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, et lié à l'AS Monaco jusqu'en 2019, souhaite quitter le club du Rocher rapidement, et le choix des prétendants se restreint dans son esprit annonce le quotidien français L'Equipe. Sa destination future pourrait bien se trouver en Catalogne, au FC Barcelone plus précisément suite au départ de Neymar au Paris Saint-Germain! Un rendez-vous entre les dirigeants du club et l'entourage du joueur a déjà eu lieu à cet effet.

- Neymar a passé sa visite médicale hier à Porto! Le joueur est attendu aujourd'hui à Paris pour y signer son contrat. Aucune indication cependant sur le jour de sa présentation officielle au club parisien.

© D.R. -Les discussions entre Leicester et l'AS Rome au sujet de Mahrez se poursuivent. Une offre a déjà été faite par la Roma mais celle-ci an été refusée par les Foxes. Présent sur la pelouse face à Burton lors d'un match amical mardi, l'international algérien devrait faire l'objet d'une nouvelle offre de LaLouve.

-Le milieu de terrain international uruguayen Matias Vecino a été recruté par l'Inter Milan pour les quatre prochaines saisons en provenance de la Fiorentina, a annoncé le club milanais mercredi sur son site internet. Le joueur de 25 ans, qui évoluait à Florence depuis 2013, a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2021. Il a disputé 13 rencontres avec sa sélection nationale.

-L'attaquant international équatorien Felipe Salvador Caicedo Corozo a été recruté par la Lazio Rome en provenance de l'Espanyol Barcelone, a annoncé mercredi le club italien sur son site internet. La durée du contrat du joueur âgé de 28 ans n'a pas été communiqué par la Lazio, qui a toutefois souligné "la puissance musculaire" de l'attaquant arrivé en Europe dès l'âge de 16 ans.

- l'Inter Milan serait sur la piste de Presnel Kimpembe , un des rares jeunes Parisiens à être fait une place dans le noyau A en sortant de l'académie. La Gazzetta dello Sport ajoute que le transfert coûterait entre 20 et 25 millions d'euros.

© D.R. --Le Daily Mail nous informe que Barcelone serait prêt à déposer 120 millions d'euros sur la table des dirigeants de Liverpool pour Philippe Coutinho. Malgré le fait que le club ait indiqué qu'il ne souhaitait pas vendre son joueur (Jurgen Klopp a encore annoncé lundi que le joueur restait). Malgré ces paroles, Barcelone serait tout de même prêt à tout pour faire venir le joueur brésilien.

-Selon le Mundo Deportivo, le Real Madrid espère doubler le FC Barcelone sur le transfert d' Ousmane Dembélé . Florentino Perez, le président du Real, considère que le jeune crack français de Dortmund est plus abordable que Kylian Mbappé , qui poserait problème pour la masse salariale de la Maison Blanche.

-France Football croit savoir que Grzegorz Krychowiak intéresse fortement au Valence. Le club ibérique aimerait obtenir le prêt du milieu polonais du PSG, en y incluant une option d'achat de 22 millions d'euros selon FF. Débarqué l'été dernier à Paris, l'ancien pensionnaire de Séville n'entre pas dans les plans d'Unai Emery et un départ estival est plus qu'envisageable.