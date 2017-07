Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. -Le retour de Paul-José Mpoku au Standard est officiel! Plus d'informations ici

-Dernière chance pour Thomas Foket de rejoindre l'Atalanta Bergame, il passera un dernier examen crucial! Plus d'informations ici

-Gianni Bruno signe au Cercle Bruges! Libre de tout contrat après la faillite d'Evian Thonon Gaillard, Gianni Bruno a signé un an au Cercle Bruges. L'attaquant belge évoluait depuis 18 mois au Krylia Sovetov.

-La presse croate évoque une offre de plus de 20 millions d'euros de Leicester pour le portier de Gand, Kalinic. En Angleterre, on doute de la véracité de cette information. Le défenseur Troost-Ekong a, lui, un accord avec Bursaspor. Il veut avoir du temps de jeu avant la coupe du monde mais La Gantoise ne semble pas prêt à le laisser partir.

-Thimoty Castagne ne s'entraîne plus avec le KRC Genk! Le joueur, qui veut à tout prix partir cet été suit donc un programme personnel en accord avec le club. Castagne a un accord avec l'OGC Nice mais c'est entre les deux clubs que subsistent quelques soucis. L'OGC ne serait pas prêt à mettre les 6 millions d'euros demandés par les dirigeants genkois.

-Zulte-Waregem engage un jeune attaquant international serbe qui arrive en prêt du Benfica. Ivan Saponjic est âgé de 19 ans et évoluait au Partizan Belgrade avant de rejoindre le Benfica la saison dernière.

-Sander Coopman va quitter Bruges pour aller en prêt à l'Antwerp. Le jeune joueur était hier à Anvers où il a visité les installations. Le Club demande 200.000 euros pour ce prêt somme que, Zulte-Waregem, qui était intéressé par le profil du joueur, ne semble pas disposé à mettre. Ce serait donc bien vers l'Antwerp que Coopman se dirigera.

© D.R. -Kylian Mbappé a rencontré les dirigeants du Paris Saint-Germain avec son père récemment. Les Parisiens veulent passer à la vitesse supérieure dans ce dossier mais il s'avère que la tâche semble très ardue pour enrôler la jeune pépite monégasque. Le PSG, qui souhaite aussi recruter un latéral gauche, a contacté le Basque de la Real Sociedad, Yuri Berchiche. L'entraîneur Unai Emery a d'ailleurs déjà rencontré le défenseur espagnol. Sous contrat jusqu'en 2020 à la Sociedad, le joueur de 27 ans coûterait 30 millions d'euros au Paris Saint-Germain.



-L'international italien Thiago Motta, 34 ans, a prolongé d'une saison son contrat avec le Paris SG, jusqu'à juin 2018, a annoncé le club mardi matin sur son site internet. Le contrat de Motta avait expiré au 30 juin dernier et devait, conformément à la volonté de son entraîneur Unai Emery, être prolongé d'une saison supplémentaire. Mais le joueur natif du Brésil était au coeur d'un feuilleton quant à sa prolongation. En cause, selon différents médias spécialisés: le niveau de sa rémunération une fois achevée sa carrière de joueur. Motta devrait en effet continuer au PSG une fois celle-ci terminée, en tant qu'entraîneur de jeunes. "J'ai une histoire particulière avec le club, qui m'a accordé beaucoup de confiance ces cinq dernières années. L'aventure se poursuit et j'en suis très content", a déclaré Motta, cité sur le site du club mardi. "On continuera d'être compétitif et nous donnerons le maximum pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions auxquelles nous participerons". Arrivé au PSG en janvier 2012 en provenance de l'Inter Milan, Motta est un des cadres du PSG version Unai Emery comme dans celui de son prédécesseur Laurent Blanc. Interrogé sur le joueur fin mai, le technicien basque avait expliqué: ""Sur Motta, mon opinion est que c'est un joueur important".​

-Le défenseur portugais Edgar Ié va s'engager ce mardi avec Lille. L'ancien international Espoirs portugais de 23 ans qui évolue au poste de défenseur axial va parapher un contrat portant sur 5 saisons. Il arrive tout droit du club de Belenenses. Les arrivées de Kevin Malcuit (Saint-Etienne) et du Brésilien Thiago Mendes devraient aussi se finaliser dans les heures qui viennent.

-D’après RMC, le défenseur international français de Séville, Adil Rami, présent à Marseille ce lundi, se serait entendu avec l’OM. Reste aux deux clubs à s’entendre sur le montant du transfert. Sous contrat jusqu'en 2019 en Andalousie, le joueur de 31 ans avait été champions de France avec Lille sous les ordres de Rudi Garcia en 2011.

© D.R. -Sky Sports annonce que le père et l'agent d'Alvaro Morata (Real Madrid) auraient rencontré les dirigeants de la Maison Blanche pour leur faire part du souhait du joueur de rejoindre Manchester United. L'attaquant espagnol qui a inscrit 15 but en 24 rencontres a une clause de départ fixée à 80 millions d'euros.

-Newcastle a officialisé la venue du défenseur central français, Florian Lejeune, en provenance de Eibar. Le joueur de 26 ans a signé un contrat de 5 ans. Le montant du transfert est de 10 millions d'euros.

-Le média portugais A Bola annonce que Arsenal serait prêt à offrir 80 millions d'euros pour s'offrir le duo du Sporting Lisbonne, William Carvalho (25 ans) et Gelson Martins (22 ans). Les Gunners ont pour l'instant fait signer Sead Kolasinac en provenance de Schalke et l'officialisation de Alexandre Lacazette devrait bientôt tomber.

-Le défenseur international anglais de Burnley Michael Keane (24 ans, 2 sélections) s'est engagé avec Everton pour un montant de transfert record pour le club de 30 millions de livres (34 M EUR), ont annoncé lundi les "Toffees". Plus d'informations ici.

© D.R. -L'Atlético Madrid voudrait faire revenir Diego Costa sur ses terres. Le buteur de Chelsea qui est devenu indésirable aux yeux de Conté est aussi fort demandé du côté de la Chine. Cependant, si Diego Costa rejoint l'Atlético cet été, celui-ci ne pourra pas jouer un seul match officiel avant le mois de janvier à cause de l'interdiction de recruter du club madrilène. Le transfert ne se ferait donc officiellement qu'au mois de janvier.

© D.R. -Matthias Ginter va quitter Dortmund et rejoindre le Borussia Mönchengladbach où un contrat jusqu'en 2021 avec une année en option l'attend. Le Borussia Dortmund devrait pouvoir récupérer 20 millions d'euros en réalisant ce transfert.

© D.R. -Le Real Madrid et la Juventus sont tombés d'accord sur l'indemnité su transfert de Danilo à la Vieille Dame selon le quotidien AS. Le montant de la transaction avoisinerait les 20 millions d'euros pour celui qui est barré par Daniel Carvajal en défense au Real.



-Adam Ounas quitte Bordeaux et rejoint officiellement Naples. Le Franco-Algérien de 20 ans évolue au poste d'ailier gauche et a disputé 27 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Le montant du transfert est de 10 millions d'euros.

-L'AC Milan, très actif sur le marché des transferts, a officialisé le recrutement du meneur de jeu international turc du Bayer Leverkusen Hakan Calhanoglu, lundi sur son site internet. Plus d'informations ici

© D.R. -Selon les médias turcs, le Fenerbahçe serait sur la piste de l'attaquant français, Loïc Remy. Le joueur, qui appartient à Chelsea, avait été prêté la saison dernière à Crystal Palace. Le club voudrait l'associer à Mathieu Valbuena comme ce fût déjà le cas à Marseille lorsqu'ils évoluaient ensemble.