© DH - Dossier N'Zonzi : première offre d'Arsenal ! Les Gunners offrent 15 millions d'euros tandis que les Sévillans en veulent 10 de plus. Selon plusieurs médias anglais, le joueur de 29 ans souhaite rejoindre l'Angleterre.



- Yerry Mina, le défenseur colombien, encore buteur hier soir en CDM, pourrait rejoindre Anfield Road selon Fotomac. Le club turc de Fenerbahçe serait aussi intéressé par le défenseur appartenant à la Colombie.

- Selon The Independant, André Gomes, pourrait signer à Arsenal ! Son prix de transfert avoisinne les £30m. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2021 au Barça.

© DH - Selon AS, Cholito pourrait rejoindre le Chlo! Traduction : le fils de Diego Simeone, Giovanni Simeone, intéresserait l'Atletico Madrid. Le fils rejoindrait donc le père qui voit en lui le possible successeur de Diego Costa. De plus, le club s'intéresse à Kalinic, l'attaquant du Milan AC renvoyé pendant le mondial par la Croatie..



- Nehuén Pérez officiellement pensionnaire de l'Atlético Madrid. Le joueur restera en prêt dans son club formateur, l'Argentinos Juniors, encore une année. Son contrat avec les Colchoneros court jusqu'en 2024.

- Sergio Canales au Bétis Séville, c'est fait ! Le joueur était libre de tout contrat après une saison aboutie du côté de la Real Sociedad. L'ancien du Real Madrid n'est pas la première recrue du Bétis : Takashi Inui (la révélation japonaise du Mondial) et Pau Lopez (qui devrait suivre) ont ou vont signer au Bétis ! Le club andalou jouera en Europa League l'an prochain.



© DH - Rodrigo Battaglia de Lisbonne à la Fiorentina selon la Gazzetta Dello Sport. Après le départ de Milan Badelj, la Viola tiendrait son probable successeur. Le joueur du Sporting Lisbonne possède la double nationalité italienne et argentine et joue millieu central. C'est le second transfert de la Fio après la signature hier de Alban Lafont. Autre joueur suivit, Pasalic qui jouait au Spartak Moscou l'an dernier.



- Moussa Dembele, nouvelle recrue de...l'Inter ? Selon la Gazzetta Dello Sport, les Spurs aimeraient se séparer de son milieu pour des raisons physiques. En effet, le joueur rencontre des problèmes de blessures récurrents. Pour le journal, les nombreuses blessures sont dues au jeu de Pochettino qui demande un investissement de tous les instants. L'Inter Milan espère le recruter pour un prix au rabais grâce à la fin de son contrat qui expire en 2019.

© DH - Le RB Leipzig frappera-t-il un grand coup lors de ce mercato ? Tanguy Ndombele serait la cible prioritaire du club selon Eurosport. En conférence de presse, Bruno Génésio a confirmé vouloir garder son joueur et que le prix évoqué, 25 millions d'euros, ne ferait pas fléchier Jean Michel Aulas.



© DH - Rabiot partira-t-il de la capitale française ? Après sa grosse désillusion d'avoir loupé la CDM le joueur pourrait viser un transfert selon France Football. Tottenham serait bel et bien intéressé par le Français de 23 ans.



- Pape Cheikh Diop, acheté 10 millions d'euros au Celta Vigo par Lyon, "aura un rôle à jouer" selon Génésio. L'an passé, le milieu défensif n'avait pas eu droit au chapitre. Pour l'entraineur rodanien, "Il peut être une bonne surprise cette année. On a investi sur lui sur la durée".

© DH - Yohan Cabaye signe à Al Nasr. Le joueur était en fin de contrat à Crystal Palace. A 32 ans, le joueur obtient un dernier gros contrat dans un club exotique émirati de Dubai.



- Une vieille connaissance de retour ? Royston Drenthe est en essai au Sparta Rotterdam. Le joueur batave, qui évoluait au Real Madrid ou encore Everton, avait annoncé sa retraite il y a un an et demi.