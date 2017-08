Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. -Vermaelen ne dit pas non à Anderlecht qui cherche un back gauche! Plus d'informations ici

-Nathan de Medina arrive à l'Excel Mouscron! Plus d'informations ici

-Erdin Demir, le joueur suédois de Waasland-Beveren intéresse un bon nombre de clubs! Le back gauche de 27 ans a reçu des offres de clubs venant d'Allemagne et de Championship en Angleterre. L'offre la plus concrète reste cependant celle du Panathinaikos. Le club grec a d'ailleurs comme chef du scouting l'ancien international suédois Mikael Nilsson. Le contrat du joueur à Waasland-Beveren prend fin à la fin de cette saison.

© D.R. -Arsenal a fait une offre pour Ousmane Dembele au Borussia Dortmund mais celle-ci a directement été rejetée! Le Mundo Deportivo annonce que le club de Bundesliga a remballé l'offre des Gunners dont nous ne connaissons pas encore le montant. Ces derniers jours, l'international français a été cité avec insistance du côté du Real Madrid et de Barcelone.



- L'attaquant international nigérian Kelechi Iheanacho a quitté Manchester City pour s'engager pour cinq ans en faveur de Leicester, a annoncé hier soir le champion d'Angleterre 2016 sans fournir de détail financier de la transaction. Selon la BBC, le montant du transfert d'Iheanacho, âgé de 20 ans, sera de 25 millions de livres (28 millions d'euros).

-L'avocat de Diego Costa a annoncé hier à l'agence de presse espagnole, EFE, qu'il avait officiellement demandé une demande formelle de transfert pour son client en indiquant qu'il allait procéder à toutes les combines légales pour faire partir le joueur de Stamford Bridge.

-Selon l'entraîneur de Swansea, Paul Clement, dans une interview relayée par The Guardian,le milieu de terrain islandais Gylfi Sigurdsson pourrait rejoindre Everton dans les prochains jours. Le montant du transfert s'élèverait à 55 millions d'euros. La cible potentielle pour remplacer le joueur dans le onze des Gallois n'est autre que Nacer Chadli, actuellement actif à West Bromwich.

© D.R. -Rachid Ghezzal, libre de tout contrat depuis son départ de Lyon, se dirige vers Monaco! L'ailier algérien de 25 ans, qui n'a pas resigné en faveur de l'OL suite à une mésentente sur quelques détails du contrat, va sans doute se diriger vers Monaco qui a annoncé vouloir encore recruter 3 à 4 joueurs d'ici la fin du mercato. Cette arrivée serait sûrement synonyme d'un départ de Thomas Lemar vers la Premier League et Arsenal plus précisément. Malgré des rencontres en France pour négocier (on parle de Southampton, du Milan AC et de l'OGC Nice), ce serait finalement vers le Rocher que le joueur se dirigerait donc. Des contacts entre Monaco, le joueur et son agent avaient déjà été établis en fin de saison dernière.



- Après avoir racheté son propre contrat, Neymar est arrivé à Paris ce jeudi, pour signer un contrat de 5 ans. Il y portera le numéro 10. "Neymar Jr est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2022", annonce le site du club. "Depuis mon arrivée en Europe, le PSG est devenu l’un des plus compétitifs et les plus ambitieux", a réagi l'ailier brésilien." Le plus grand challenge, ce qui m’a motivé à rejoindre mes nouveaux coéquipiers, est d’aider le club à gagner les titres dont ses supporters rêvent." "Sa culture profonde de la victoire, sa grande force de caractère et son sens du leadership font de lui un très grand joueur", a pour sa part réagi Nasser Al-Khelaïfi, le président du club. "Il va nous apporter une énergie très positive."

-L’attaquant français du Paris Saint-Germain, Jean-Christophe Bahebeck, qui avait été prêté la saison dernière à Pescara en Italie, avait jusqu’à mardi pour répondre aux sollicitations des dirigeants suisses du club de Lugano. L’ex-international espoirs français de 24 ans, qui n’entre plus dans les plans de Unai Emery au PSG, privilégierait d’autres pistes à en croire L’Equipe. Bahebeck est sous contrat avec le Paris Saint Germain jusqu’en 2019.

© D.R. -Et maintenant, direction le Barça pour Mbappé? Plus d'informations ici



-Le défenseur central epsagnol de 22 ans, Diego Gonzales, quitte l'Atlético Sevilla (D2 espagole)et rejoint Malaga en Liga! Le coût du transfert est de 2 millions d'euros. L'international U21 avait rejoint le club en 2015 en provenance de Cadiz pour 800.000 euros.

© D.R. -Ricardo Centurion, un ailier gauche argentin de 24 ans qui évoluait au Brésil à Sao Paulo rejoint la Série A et le club de la Genoa. Le joueur, qui avait été prêté au Boca Juniors la saison dernière, aura coûté 3.5 millions d'euros aux italiens.

© D.R. -Le tout jeune défenseur central néerlandais de 18 ans, Rick van Drongelen, rejoint la Bundesliga et le club de Hambourg! Considéré comme un véritable talent dans son pays, l'international U19 s'est engagé jusqu'en 2022 avec le club allemand. Le montant du transfert est de 3 millions d'euros.



© D.R. -Le milieu de terrain de Manchester City, Fernando, s'est engagé hier soir avec le Galatasaray. Le joueur de 30 ans, qui avait rejoint les Citizens en provenance de Porto pour 15 millions en 2014, est cédé cette fois-ci pour 5,25 millions d'euros au club turc de Superlig.



-L'ailier gauche brésilien du Partizan Belgrade, Leonardo, qui est âgé de 25 ans rejoint l'Arabie Saoudite et le club de Al-Ahlin Jeddah pour 4,25 millions d'euros.