Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Pro League ou à l'étranger, de nombreux mouvements sont une fois encore à attendre. Suivez le mercato en direct sur DH.be.

Avec un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.

Le fil infos :

Les infos du matin :

© DH - "Le Belgique ne doit être qu'un tremplin" Cheick Keita, le nouveau joueur d'Eupen affiche ses ambitions.

- Bogonda officiellement à Zulte Waregem !

© DH - Divock Origi de retour à Liverpool. Cependant, ses perspectives d'avenir semblent bouchées pour l'international belge qui a raté la coupe du monde. Il devrait rencontrer les dirigeants des Reds prochainement pour discuter de son avenir. L'an dernier, le joueur était en prêt à Wolfsburg où il a scoré 7 goals en 36 apparitions.

- Shaqiri vers Manchester United ? Stoke city est relégué en Championship ce qui pourrait faciliter son transfert à un prix dérisoire. Selon Sky Sports, 12M de livres devraient suffire pour le joueur suisse.

- Jack Wilshere dispose de plusieurs offres dont une concrète de West-Ham selon Sky. Arsenal n'a pas reconduit le contrat du milieu de terrain et les Hammers comptent bien en profiter pour recruter ce joueur au talent indéniable mais souvent blessé.

- Vers un échange Martial - Willian ? Cette rumeur est à prendre avec des pincettes car elle émane du Sun. Selon le Tabloid, le joueur français pourrait être échangé contre le Brésilien. Willian est ardemment courtisé par Barcelone qui a déjà formulé 2 offres...

© DH - Selon Marca, Michel, l'ancien entraineur de l'Olympique de Marseille, aurait les faveurs du vestiaire pour reprendre le flambeau de l'équipe nationale. Les autres noms évoqués sont Quique Sanchez Flores et Luis Enrique. On ne parle déjà plus de Roberto Martinez....

- Alvaro Odriozola, qui a remplacé au pied levé Carvajal pendant la coupe du monde, va signer au Real Madrid d'après Mundo Deportivo ! C'était dans l'air depuis quelques temps. Il devrait signer son contrat cette semaine pour une somme de 40 millions d'euros soit le prix de sa clause libératoire. L'arrière droit évoluait à la Real Sociedad.

- Banega ne souhaiterait pas quitter le FC Séville ! Selon Marca, l'international argentin se sentirait bien en Andalousie. Le joueur est convoité par Arsenal et sa clause libératoire de 20 millions d'euros ne parait pas insurmontable. Surtout pour les clubs anglais...

© DH - Selon l'agent de Gonzalo Higuain " Gonzalo est bien à Turin et si Ronaldo arrive, il aimerait jouer avec lui". Ces déclarations faites à Sky Sports vont à l'encontre des rumeurs l'envoyant vers Chelsea. Il semble peu probable que la Juventus puisse garder Higuain et faire venir Ronaldo à la fois...

- Marcelo Brozovic, le joueur de l'Inter Milan est courtisé par l'Atlético Madrid selon la Gazzetta Dello Sport. Le Croate actuellement à la CDM pourrait remplacer Gabi parti à Al Sadd.

- Le Torino proche de signer un défenseur brésilien. Selon le média brésilien Gazeta Esportiva, Lucas Verissimo, le défenseur central de Santos coûterait la bagatelle de 10 millions d'euros.

© DH - Jérôme Boateng serait pisté par la Juventus selon le Corrierre dello Sport . Alors que le dossier semblait clos, la Vieille Dame veut réactiver cette piste. Le nouvel entraineur, Niko Kovac, ne compte pas sur lui et le défenseur allemand de 29 ans dispose d'un bon de sortie.

- Le Borussia Monchengladbach bloque sur Pléa ! Le club allemand refuse de payer les 30 millions d'euros réclamés par Nice. Son offre maximale n'excédera pas 20 millions. Le Gym espère faire jouer la concurrence dans ce dossier pour en tirer le maximum.

© DH - L'Olympique Lyonnais blinde Ferland Mendy ! Le joueur de 23 ans a signé un contrat jusqu'en 2023. L'an dernier l'arrière gauche a disputé 27 matchs pour 5 caviars en ligue 1.

- Adrien Rabiot est courtisé par Barcelone, Naples et la Juve selon L'Equipe. Rabiot et son "clan" en veulent au PSG de ne pas avoir pris position suite à sa non sélection. De plus, le joueur aimerait obtenir une revalorisation salariale pour atteindre 600.000 euros mensuels. Pour les dirigeants parisiens, la porte du départ ne serait pas fermée...

© DH - Yerry Mina courtisé par Fenerbahçe et Everton selon la chaine catalane TV3. Une belle plus value attendrait même le Barça. Recruté pour 12 ME, le club turc en propose 30 et les Tofees 24. Le joueur n'a pratiquement pas joué lors de la deuxième partie de saison en Catalogne. En revanche, le joueur colombien de 23 ans sort d'une coupe du monde réussie où il a scoré 3 goals.



- Le Costa Rica a remercié son entraineur. Oscar Ramirez était à la tête des Ticos depuis 3 ans. Selon le président de la fédération, Rodolfo Villalobos, "Le contrat d’Oscar a expiré après le match contre la Suisse (le 27 juin dernier, Ndlr) et la décision de ne pas le renouveler a été prise en accord avec le comité exécutif. Je tiens à le remercier pour tous ses efforts." Son remplaçant n'a toujours pas été dévoilé.