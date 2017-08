Le fil infos :

12h30: Coutinho n'a pas pris part au voyage de Liverpool vers Dublin, où les Reds doivent affronter l'Athletic Bilbao ce soir. Officiellement, il souffre du dos. Pour beaucoup d'observateurs, le Brésilien serait sur le point de s'engager à Barcelone.





11h20: Messi a sa petit idée pour remplacer Neymar. L'Argentin voudrait que son club engage deux de ses compatriotes et amis: Angel Di Maria (PSG) et Paulo Dybala (Juventus). Le Barca tiendrait ce dernier en haute estime et pourrait tenter un transfert en incluant Andre Gomes et Rafinha dans la transaction d'après les informations de la Gazzetta dello Sport.





11h00: L'Inter tiendrait à l'oeil Serge Aurier. L'international ivoirien a perdu son statut de titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Thomas Meunier à Paris. Et la signature de Dani Alves l'aurait convaincu de faire ses valises. Il est également cité à Chelsea et à Manchester United, où Paul Pogba ferait le pressing pour faire venir son pote.





10h45: Riyad Mahrez répète son envie de quitter Leicester. L'international algérien s'est confié à Sky Sports News: " Je sais que la Roma a fait deux offres qui ont toutes les deux été refusées. Je ne peux donc pas faire grand chose. Rome est un grand club et j'aimerais pouvoir discuter avec eux mais je ne peux rien faire tant que Leicester n'a pas donné son accord." La frustration monte donc chez l'ailier de 26 ans.





9h20: Trois transferts presque acquis au Barca ! C'est en tout cas ce qu'annonce Sport. Le quoitiden espagnol indique que Coutinho (Liverpool) mais aussi Ousmane Dembele (Dortmund) et Inigo Martinez (Real Sociedad) seraient proches de s'engager avec le club catalan. Des transferts plus que vraisemblablement débloqués par le départ de Neymar.





8h36: Cristiano Ronaldo, entendu par une cour madrilène la semaine passée, aurait confié à la justice son envie de retourner en Angleterre selon Sky Sports. Une envie qui n'est le résultat que des sentiments du joueur, dont la raison le pousse à rester au Real. Il est en effet conscient qu'un transfert est pratiquement impossible.