Le fil infos :

23h50 : La Tour Eiffel s'est parée samedi soir d'un éclairage événementiel "saluant l'arrivée de Neymar à Paris", a annoncé la Ville de Paris qui en avait accepté la demande du PSG où a signé la superstar brésilienne jeudi.

"Ce dispositif temporaire sera effectif de 21h30 à 1h. Son installation est intégralement prise en charge par le club parisien", a précisé la municipalité de la capitale dans un communiqué.

21h00 : Mbappé vers Manchester City? Le joueur qui veut quitter Monaco a en tout cas posté une curieuse photo sur les réseaux sociaux, où on le voit aux côtés de Leroy Sané. Il s'agissait d'un déplacement pour son équipementier mais le talentueux attaquant français, cité également au Real, a commenté avoir été "enchanté" de rencontré le joueur de ManCity. Et quand on sait que Guardiola est très intéressé par Mbappé...

20h00 : La LFP "a envoyé la demande à la Fédération espagnole jeudi soir" pour un Certificat international de transfert (CIT) concernant la recrue star du Paris SG Neymar, et cette dernière "a sept jours pour répondre", a expliqué samedi sur BeIn Sports le directeur général de la Ligue, Didier Quillot.

15h40: Virgil Van Dijk (Southampton) ne prendra pas part au match amical entre son équipe et Séville. Une absence qui accentue la rumeur d'un départ vers Chelsea ou Liverpool pour le défenseur néerlandais.

13h45: L'Inter veut absolument Emre Mor. L'ailier turc du Borussia Dortmund serait la cible prioritaire de Luciano Spalletti à Milan à en croire Calciomercato. Le joueur est également suivi par la Fiorentina.

12h30: Coutinho n'a pas pris part au voyage de Liverpool vers Dublin, où les Reds doivent affronter l'Athletic Bilbao ce soir. Officiellement, il souffre du dos. Pour beaucoup d'observateurs, le Brésilien serait sur le point de s'engager à Barcelone.

11h20: Messi a sa petit idée pour remplacer Neymar. L'Argentin voudrait que son club engage deux de ses compatriotes et amis: Angel Di Maria (PSG) et Paulo Dybala (Juventus). Le Barca tiendrait ce dernier en haute estime et pourrait tenter un transfert en incluant Andre Gomes et Rafinha dans la transaction d'après les informations de la Gazzetta dello Sport.

11h00: L'Inter tiendrait à l'oeil Serge Aurier. L'international ivoirien a perdu son statut de titulaire indiscutable depuis l'arrivée de Thomas Meunier à Paris. Et la signature de Dani Alves l'aurait convaincu de faire ses valises. Il est également cité à Chelsea et à Manchester United, où Paul Pogba ferait le pressing pour faire venir son pote.

10h45: Riyad Mahrez répète son envie de quitter Leicester. L'international algérien s'est confié à Sky Sports News: "Je sais que la Roma a fait deux offres qui ont toutes les deux été refusées. Je ne peux donc pas faire grand chose. Rome est un grand club et j'aimerais pouvoir discuter avec eux mais je ne peux rien faire tant que Leicester n'a pas donné son accord." La frustration monte donc chez l'ailier de 26 ans.

9h20: Trois transferts presque acquis au Barca ! C'est en tout cas ce qu'annonce Sport. Le quoitiden espagnol indique que Coutinho (Liverpool) mais aussi Ousmane Dembele (Dortmund) et Inigo Martinez (Real Sociedad) seraient proches de s'engager avec le club catalan. Des transferts plus que vraisemblablement débloqués par le départ de Neymar.

8h36: Cristiano Ronaldo, entendu par une cour madrilène la semaine passée, aurait confié à la justice son envie de retourner en Angleterre selon Sky Sports. Une envie qui n'est le résultat que des sentiments du joueur, dont la raison le pousse à rester au Real. Il est en effet conscient qu'un transfert est pratiquement impossible.

Les infos du matin :

- Un joueur sur le départ au Standard: Martin Milec, toujours pensionnaire du fameux noyau C, est suivi de près par Maribor. Le club slovène voudrait décrocher un prêt gratuit mais les dirigeants liégeois veulent une indemnisation financière. Les négociations sont en cours entre les deux clubs.

- Kabasele change de destination. Nathan Kabasele, joueur d'Anderlecht, ne signera finalement pas en Israël. Il devrait s'engager avec Gaziantepspor, en D2 turque.

- Un test à Mouscron: Lomalisa Mutambala, un back gauche congolais, est en test. Mircea Rednic semble séduit. "Il a pas mal de qualités, il est rapide." Le joueur joue actuellement à l'AS Vita club Kinshasa.

- L'Italie pour Bjorn Engels ? La Sampdoria voit en tout cas en lui un alternative au Gantois Mitrovic. Le Brugeois préférerait émigrer en Angleterre.