Le fil infos:

21h00 : Kevin Mirallas quitte Everton et s'engage avec l'Olympiacos, où il a déjà évolué par le passé. C'est le club grec qui l'a annoncé ce samedi soir sur Twitter. La durée de son contrat au Pirée, où son retour était attendu, n'a pas été communiquée et les modalités de cette transaction non plus.

Mirallas, 30 ans, n'a plus disputé une rencontre de Premier League depuis le 26 novembre 2017. Depuis l'arrivée de Sam Allardyce à la tête des 'Toffees', il a dû se contenter d'une seule rencontre, celle contre Limassol en Europa League en décembre.

Désireux de retrouver du temps de jeu en vue du Mondial russe, l'international belge à 59 reprises (10 buts) retrouve la ville portuaire après un passage de 2010 à 2012, avant de passer à Everton où il aura navigué régulièrement entre le banc et le onze de base, avant de disparaître des feuilles de matches ces derniers mois. Lors de son premier passage à l'Olympiacos, il avait été sacré meilleur buteur du championnat grec en 2011-2012. Une performance qui lui avait également valu le titre de meilleur joueur de la saison.

En tout, il avait disputé 71 rencontres pour le club grec, et avait marqué 34 fois et distillé 13 assists.

20h00 : Philippe Coutinho est transféré au FC Barcelone. Le Brésilien quitte Liverpool après cinq ans passés en bord de Mersey. Il a signé un contrat de cinq saisons et demie avec le club catalan, comme le révèle ce dernier dans un communiqué diffusé samedi soir.

Pour rappel, le dernier montant évoqué pour ce transfert est de 120 millions d'euros, assorti de 40 millions de bonus. Ce qui fait de Philippe Coutinho le troisième joueur le plus cher de l'histoire, le transfert entrant le plus cher du FC Barcelone, et le transfert le plus cher concernant un club anglais.

Les Blaugranas ont inclus une clause libératoire de 400 millions d'euros dans le contrat du joueur de 25 ans, surnommé le Petit Magicien.

Avec ce milieu de poche (1,71 m), doté d'une bonne frappe du droit, le Barça tourne définitivement la page Neymar: ébranlée par la perte de l'attaquant, puis mise en cause pour sa position modérée dans la crise politique catalane, la direction du Barça su faire le dos rond et les résultats sportifs lui ont donné raison avec une solide première place en Liga.

Désormais lié au Barça jusqu'en 2023, le Brésilien fait aussi figure de cure de jouvence dans un compartiment offensif reposant sur Lionel Messi (30 ans), Luis Suarez (bientôt 31 ans) et Andrés Iniesta (33 ans). C'est à ce dernier, indispensable mais vieillissant, que Coutinho est appelé à succéder.

Certes, le Brésilien ne pourra plus jouer cette saison en Ligue des champions après l'avoir déjà disputée avec Liverpool. Mais la presse catalane souligne qu'en pleine année de Coupe du monde, le Barça s'est peut-être évité un surcoût lié à la probable exposition planétaire de l'international brésilien (32 sélections).

Barcelone, Coutinho connaît: il y a vécu quelques mois lorsque l'Inter Milan l'avait prêté en 2012 à l'Espanyol, l'autre club de la ville. C'est cependant à Liverpool que le joueur formé au Vasco de Gama a percé après son arrivée en 2013 pour environ 10 M EUR, même s'il n'y a remporté aucun trophée.

Son transfert laisse un trou béant chez les "Reds" mais le club anglais va disposer d'un solide trésor de guerre pour le remplacer.

"Nous avons tout fait pour le retenir" explique Klopp

Quelques minutes après l'officialisation de la transaction, Liverpool a rendu publique la réaction de Jürgen Klopp, désormais ex-entraîneur de Coutinho.

"Ce n'était un secret pour personne que Philippe voulait ce transfert depuis juillet, quand le FC Barcelone a confirmé son intérêt" explique l'Allemand. "Il s'est montré insistant auprès de moi, des propriétaires du club et même auprès de ses équipiers."

"Je peux affirmer aux supporters de Liverpool que le club a tout fait, dans ses moyens, pour convaincre Philippe de rester membre du projet Liverpool mais il est convaincu à 100% de son choix" affirme encore l'ancien tacticien du Borussia Dortmund.

"Il a rendu de fiers services au club, et il est resté concerné par le club en nous aidant à remporter des matches. Il a montré son niveau de professionnalisme."

Avant de s'envoler pour la Catalogne, le Brésilien a réussi un excellent automne à Liverpool, inscrivant notamment 6 buts lors de ses 7 derniers matches. Tout le Camp Nou espère désormais qu'il fera aussi bien en Liga et égalera les grands attaquants brésiliens de l'histoire du club: Romario, Rivaldo, Ronaldinho... et l'éphémère Neymar.

18h31 : Stefan Mitrovic n'ira finalement pas à Saint-Etienne. Comme le club stéphanois l'explique dans un tweet, le Serbe n'a pas réussi ses examens médicaux.

18h00 : Selon The Telegraph, le transfert de Philippe Coutinho au FC Barcelone est bouclé. Le média anglais annonce que Liverpool et le club catalan sont tombés d'accord sur un montant légèrement supérieur à 160 millions d'euros. Les modalités de payement seraient également entendues.

L'international brésilien n'attendrait que l'accord définitif pour s'envoler vers la Catalogne, et il est attendu que le deal soit conclu dans les prochaines heures puisqu'on évoque une visite médicale dès ce lundi.

En cas de transfert, cette transaction serait la plus onéreuse de l'histoire concernant un club anglais puisque le passage de Neymar au PSG concernait un club espagnol et un français, et la sage Mbappé relevait de deux entités françaises.

16h50 : Dans un tweet, Henry Onyekuru annonce son départ d'Anderlecht.

"Je suis de retour à Everton un peu plus tôt que prévu" révèle le désormais ex-Anderlechtois. "Je suis très reconnaissant envers le club pour les installations et le travail de l'équipe médicale pour me permettre de rejouer aussi vite que possible" poursuit celui qui a marqué à neuf reprises en championnat avec les Mauves, avant de se blesser au genou face à ses anciennes couleurs d'Eupen en décembre dernier.

Souffrant d'une rupture du ligament latéral du genou, le Nigérian devrait être absent plusieurs mois, ce qui rend impossible de nouvelles apparitions sous la vareuse anderlechtoise. L'été dernier, Eupen avait récolté huit millions d'euros en vendant son international, et révélation de la compétition, au deuxième club de Liverpool.

: Moins de 24 heures après sa victoire enface au rival d'Everton, Liverpool s'est envolé ce samedi en direction de Dubai, où le club sera en stage. Un voyage auquel n'a pas pris part, officiellement blessé. Mais peu de personnes sont dupes en Angleterre et voient cette absence comme un indice lui permettant de boucler les négociations de son transfert. Aux dernières informations, le FC Barcelone débourserait 160 millions d'euros, bonus compris, pour le. Ce qui ferait de lui le troisième joueur le plus cher de l'histoire, derrière Neymar et Kylian Mbappé.

15h35 : Le Sporting Portugal a annoncé samedi la signature de deux joueurs, le jeune milieu de terrain brésilien Wendel et un autre médian, l'international croate Josip Misic. Annoncé un temps du côté du Paris Saint-Germain, Wendel a finalement paraphé un contrat jusqu'en juin 2023 avec la formation lisboète. Âgé de 20 ans, Wendel arrive en provenance du club brésilien de Fluminense, où il a disputé 41 rencontres et marqué 6 buts.

Josip Misic, 23 ans, a également lié son avenir au Sporting jusqu'en 2023. International croate à deux reprises, Misic a quitté son pays et le club du HNK Rijeka avec lequel il a été champion la saison dernière.

Après 16 journées de championnat, les troupes de Jorge Jesus pointent en deuxième position, deux longueurs derrière le FC Porto.

14h30 : Selon divers branches du média Sky, la Juventus aurait proposé un contrat de cinq ans à Emre Can. Alors qu'il arrive au terme de son passage à Liverpool, à moins que les Reds ne le convainquent de prolonger comme ils espèrent toujours le faire, le médian allemand est libre de préparer son futur comme il se doit et de signer un pré-contrat avec le club de son choix.

13h00 : En marge de la rencontre du Real Madrid au Celta Vigo de ce dimanche, Zinedine Zidane a donné une conférence de presse, durant laquelle il a abordé le mercato hivernal. "Des renforts cet hiver ? Ça m'est égal" affirme le tacticien français. "Pour l'instant, je ne considère pas avoir besoin d'un gardien" alors que Kepa, le portier de l'Athletic Bilbao est cité avec insistance chez les Merengues.

11h30 : Barcelone et Liverpool auraient trouvé un "accord de principe" autour du transfert en Catalogne du milieu offensif brésilien Philippe Coutinho . Le montant s'élèverait à 120 millions d'euros et 40 millions de bonus, ce qui en ferait le troisième joueur le plus onéreux de l'histoire, avance samedi le quotidien espagnol Sport.

"Philippe Coutinho va devenir joueur du Barça pour les cinq prochaines saisons, sauf si les négocations tombaient à l'eau autour des derniers détails", écrit le journal sportif catalan dans son édition de samedi.

"Le club blaugrana a arraché hier (vendredi) soir un accord de principe auprès de Liverpool concernant le montant final de l'opération", ajoute Sport.

L'autre quotidien sportif barcelonais, Mundo Deportivo, confirme que le club anglais réclame une somme proche de 160 millions d'euros "entre montant fixe et variables faciles à concrétiser" et assure que Coutinho lui-même a fait un effort financier à hauteur de 15 millions d'euros pour faciliter le transfert.

Si l'opération était menée à bien, le Brésilien (25 ans) monterait sur le podium mondial des transferts les plus onéreux: il serait troisième derrière la pépite du Paris SG Kylian Mbappé (180 millions) et surtout son compatriote et ami Neymar, parti du Barça au PSG pour 222 millions EUR l'été dernier et auquel il est censé succéder.





Les infos du matin:

Une prolongation imminente pour Toby Alderweireld

Une prolongation apparaît imminente pour Alderweireld à Tottenham. Aux conditions que le Diable espérait. (Tous les détails ici)





Anderlecht: Foulon (18 ans) signe à Beveren

Arrière gauche puissant et rapide de 18 ans, Daam Foulon a refusé de prolonger son contrat à Anderlecht et s’est engagé pour trois ans à Waasland-Beveren. Il voulait avoir rapidement du temps de jeu en équipe première, ce qui était difficile au RSCA à court terme. Son bail au Sporting ne prend fin que le 30 juin mais son agent tente de déjà le faire jouer à Beveren dès janvier.

A lire aussi:





Standard: Seck proposé mais Genk reste prioritaire, Kouassi (Celtic) également suivi

Ce n’est un secret pour personne : le Standard a besoin de recruter un médian central durant ce mercato pour pallier la future absence d’Uche Agbo. Voici les pistes... (Tous les détails ici)