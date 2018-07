Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Pro League ou à l'étranger, de nombreux mouvements sont une fois encore à attendre. Suivez le mercato en direct sur DH.be.

Avec un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.

Le fil info :

Les infos du matin :

© DH - Dedoncker vers Marseille ? Selon Téléfoot, il serait la cible prioritaire de l'OM. La concurrence sera rude car d'autres clubs veulent s'arracher ses services. C'est le cas de West Ham, Séville, Villareal ou l'Atlético.



© DH - West Ham s'active sur le mercato. Wilshere est toujours attendu et une offre concrète pour Yarmolenko a été transmise de 20 millions d'euros. A priori, l'Ukrainien devrait passer sa visite médicale en Suisse où le club londonien effectue son stage de préparation.



- Manchester United veut Hirving Lozano! L'une des révélations du Mondial fait l'objet d'une offre de 40ME selon Tuttomercatoweb. Le joueur mexicain a scoré 19 goals et 11 passes décisives avec le PSV.

© DH - Fernando Hierro et l'Espagne, c'est terminé. Hierro a refusé de redevenir sportif de la sélection. L'ancien défenseur avait pris les reines de l'équipe après le renvoi de Lopetegui. Le communiqué de presse précise que "Après avoir marché de nombreux kilomètres côte à côte, la Fédération espagnole et Fernando Hierro mettent fin à leur relation maintenant que la participation de l'Espagne au Mondial en Russie est terminé." L'ancien Madrilène veut "embrasser de nouveaux horizons et entreprendre de nouveaux défis professionnels".

- Gameiro a un pas de Valence. C'est dans l'air depuis un petit temps, le joueur français de 31 ans va signer à Valencia CF. L'Atletico va récupérer 20 millions d'euros dans ce transfert. Son salaire passe de 4.8 à 3 millions mais il devrait obtenir plus de temps de jeu.

- Après Paulinho, Philippe Coutinho sur le départ ? Le PSG espère récupérer le Brésilien pour 270 millions d'euros. Selon Mundo Deportivo, Neymar voudrait jouer avec son compatriote pour gagner la Ligue des Champions.

© DH - Yarmolenko étant dans le viseur de West Ham, Felipe Anderson pourrait rester dans la Botte cet été. Il était donné partant à coup sur. Finalement le joueur pourrait prester une saison supplémentaire danns la capitale italienne.



- Naples veut tenter sa chance avec Benzema. Selon la Gazzetta Dello sport, le prix du joueur pourrait grimper jusqu'à 40 millions d'euros. Autre joueur souhaité, Stefan Lainer du RB Salzburg mais les Autrichiens demandent 15 millions d'euros. Ce prix est démesuré selon les Italiens. Santiago Arias, le joueur du PSV est également suivi.

© DH - Dortmund se penche sur Wilfried Zaha. Selon Bild, l'ailier anglais pourrait coûter la bagatelle de 22 millions d'euros. Il viendrait prendre la place de l'Ukrainien Yarmolenko, en partance pour West Ham.



© DH - Jean Mickäel Seri n'a pas voyagé avec ses collègues niçois pour le stage de pré-saison. Selon Sky, le joueur serait à Londres pour négocier avec Chelsea, Fulham et Arsenal. D'autres clubs sont intéressés comme Naples ou Séville.



- Mario Balotelli est à Marseille mais n'a pas encore signé son contrat. Les négociations avancent et Marseille tente de faire signer le joueur pour deux saisons avec un salaire très élevé. De plus, l'OM doit convaincre Nice de lâcher son joueur pour 10 millions d'euros ce qui semble dérisoire pour un joueur de la trempe de Balotelli. Le transfert est donc encore loin d'être entériné.

- Fékir, parti pour rester ? Le capitaine de l'OL, un temps annoncé à Liverpool pourrait être retenu par Jean Michel Aulas. Selon le président français : "Nabil sera, je le pense, à l'OL la saison prochaine." De plus, JMA a annoncé que Lyon suivait deux internationaux qui n'étaient plus au Mondial. "On a pu les observer et les rencontrer parce que les responsables des sélections sont ouverts. On va les recruter dans les jours qui viennent."