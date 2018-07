Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Pro League ou à l'étranger, de nombreux mouvements sont une fois encore à attendre. Suivez le mercato en direct sur DH.be.

Avec un été qui aura rimé avec Coupe du monde, nombreux sont les joueurs qui auront pu se mettre en évidence en Russie afin d'attirer les regards des plus grands clubs. Comment se renforceront le Standard et Anderlecht, qui ouvrent une nouvelle page de leur histoire ? Quels Diables rouges changeront de club ? Tout cela et bien plus encore, c'est dans notre journal du mercato.

Le fil info :

Les infos du matin :

© DH - - Le jeune belge Daouda Peeters définitivement transféré à la Sampdoria. Le joueur défendait les couleurs du FC Bruges en équipe de jeunes.

- Dussaut finalement vers Francfort. Le joueur est suivi par Charleroi et le Standard. Il est actuellement en négociation avec le club allemand.

© DH - Wilshere est officiellement un joueur de West Ham. Il ne s'éloigne donc pas de Londres et tentera de relancer sa carrière après une série de blessures. Le joueur a manqué la CDM à cause de ces problèmes récurrents.



- MBaye Niang vers Arsenal ? C'est ce qu'annonce le Mirror qui pense que les Gunners devront se frotter à Everton, Monaco, Marseille et Nice. Le joueur évolue au Torino et a déjà annoncé qu'il considérait un retour en France.

- Quelqu'un va devoir partir pour faire de la place à Ronaldo ! Mais qui sera "l'heureux élu" ? Selon Tuttomercato, Paulo Dybala pourrait être sacrifié pour la star portugaise. Moins utilisé mais toujours aussi performant l'an dernier, l'Argentin est suivi par Liverpool. Les Reds s'intéressent aussi à Shaqiri qui serait, de fait, beaucoup moins onéreux que le joueur de la Juve.

© DH - C'est officiel ! Odriozola a signé pour 40 millions au Real Madrid. Le joueur est annoncé comme le futur de la Roja et le remplaçant de Dani Carvajal.



- Lopetegui compte sur Dani Ceballos selon Marca. Le joueur a très peu joué sous Zidane mais il semble que le nouveau coach du Real a un autre avis sur la question.

- "Cela ne dépend pas de nous, c’est un joueur avec une valeur élevée. L’année dernière nous l’avons récupéré (en prêt) à 23h20 le dernier jour du mercato, la situation pourrait être similaire cet été. C’est une situation compliquée qui se réglera à la fin du mois d’août." Voici les mots de Almany, le directeur général du FC Valence à propos de Goncalo Guedes. Ce dossier s'annonce compliqué et tout pourrait se décanter d'ici août.

© DH - Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo, sort enfin du silence. Et il ne dément pas un transfert de son poulain : "Si Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid, il sera éternellement reconnaissant au club, au président, à toute la direction, à tout le staff médical, à tous les employés sans exception et à tous les Madridistas éparpillés dans le monde entier. S’il part, ce sera une nouvelle étape et un nouveau défi dans sa brillante carrière". Déclaration pas très claire et très évasives. LE feuilleton du mercato s'annonce plein de rebondissements.

- Bastos est pisté par Wolverampton. Selon le "Birmingham Live", les Wolves pourraient faire une offre de 20 millions d'euros. L'Angolais était arrivé en 2016 en provenance de Rostov pour 5 millions d'euros. Il s'ést imposé comme un pion majeur de l'équipe laziale.

© DH - Bernardo du RB Leipzig a signé pour le club de Brighton. Le Brésilien a connu l'ascension du club le plus détesté d'Allemagne. Cet arrière gauche a notamment joué la Bundesliga, l'Europa League et la Champions League. Il a signé en Premier League pour 10 millions d'euros.

© DH - Kahzri n'a toujours pas choisi sa future destination. Selon le journal l'équipe, Saint Etienne qui était proche de boucler le dossier s'est fait doubler par Rennes. Le joueur évoluait chez les Bretons l'an dernier et s'est bien relancé avec 9 goals en 24 matchs. Rennes a formulé une offre de contrat nettement supérieur à celle de l'ASSE. Aujourd'hui, il semble que les Bretons ont la main dans ce dossier.



© DH - Hirving Lozano quittera-t-il les Pays-Bas ? Le Mexicain, qui a brillé pendant la coupe du monde, est suivi par Arsenal selon TransferMarketWeb. "Chucky" a 22 ans et coûterait 40 millions d'euros selon le site internet.



- Bruno Peres, l'ancien joueur de la Roma, a été prêté au club de Sao Paulo. Le joueur voulait retourner dans son ancien club du Torino. Mais sa famille voulait rentrer au Brésil. C'est la seconde option qui a été privilégiée.