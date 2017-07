Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

Cliquez ici pour voir le récapitulatif complet des transferts des clubs francophones ainsi que ceux de Bruges et de Gand

© D.R. -Miguel Lourenco en test à Mouscron. Le défenseur central du Vitoria Setubal est actuellement en test avec le REM.µ

-Ibrahima Cissé en route pour Fulham! Le milieu de terrain de 23 ans devrait quitter le Standard dans les prochaines heures pour rejoindre Fulham qui évolue en Championship. Le joueur aurait pris la direction de Londres, hier, juste après le match nul concédé face à Dudelange.

-Courtrai a enregistré un nouveau renfort en vue de la prochaine saison de Jupiler Pro League avec l'arrivée d'Abdul Ajagun, un milieu offensif nigérian de 24 ans. Ajagun a débuté sa carrière professionnelle en 2010 au Dolphins FC. Trois ans plus tard, il s'engage au Panathinaikos. Il a disputé 97 matchs sous les couleurs du club athénien avec lequel il a remporté la Coupe de Grèce en 2014 (4-1 contre le PAOK Salonique). Il avait alors remplacé Nikolaos Karelis, aujourd'hui à Genk, à 20 minutes de la fin.

-Le Beerschot Wilrijk, qui militera en Proximus League cette saison, a enregistré l'arrivée en prêt du gardien Rafael Romo, 27 ans, qui vient tout droit de l'APOEL Nicosie.

© D.R. -L'arrivée de Yuri Berchiche au Paris Saint-Germain ne semble plus qu'une question de jours! Le latéral gauche de 27 ans pourrait donc devenir la première recrue de ce mercato estival pour le club parisien. Le montant de la transaction se situerait aux alentours de 15 millions d'euros, sans compter les bonus. L'Espagnol devrait signer un contrat portant sur 4 saisons.



-Le milieu offensif de Guingamp, Yannis Salibur, pourrait rejoindre Bordeaux. Suite au départ du jeune Adam Ounas, les Girondins s'intéressent au joueur de 26 ans qui est sous contrat jusqu'en 2018 avec Guingamp.

-Le FC Nantes tient sa deuxième recrue estivale. Les Canaris ont annoncé hier l'arrivée en prêt de Chidozie Awaziem. Le défenseur central nigérian de 20 ans appartient au FC Porto et réalise donc le chemin inverse de Conceiçao en rejoignant Nantes.

-Nolan Roux ne sera pas retenu par Saint-Etienne. L'attaquant intéresse fortement le FC Metz qui est à la recherche d'un avant-centre. L'ancien lillois est sous contrat jusqu'en 2018 avec les Verts.

© D.R. -Romelu Lukaku va faire l'objet d'une offre chiffrée à 114 millions d'euros de la part de Manchester United selon le Daily Mail! Le joueur deviendrait le transfert le plus cher de l'histoire. Alors que Chelsea semblait tenir la corde pour un retour de notre attaquant belge chez les Blues, il semblerait que les relations entre Everton et Chelsea ne soient pas au beau fixe depuis 2015 et les échecs de négociations pour le transfert de John Stones.



-Arsenal suit de très près le milieu de terrain russe du CSKA Moscou, Aleksandr Golovin. Auteur d'une bonne coup des confédérations le joueur aurait attiré l'attention d'Arsène Wenger qui souhaiterait le faire venir à Londres. Pour rappel, le transfert de l'attaquant français, Alexandre Lacazette a été officialisé hier.

-Marca annonce qu'un accord entre le Real Madrid et Manchester United devrait être trouvé dans les prochaines heures au sujet de Alvaro Morata. Les Madrilènes qui souhaiteraient acquérir 80 millions d'euros pour ce transfert ont reçu une offre chiffrée à 75 millions d'euros. Il suffirait encore quelques négociations sur les chiffres pour que le deal soit conclu.

© D.R. -Giusseppe Rossi, l'ancien attaquant de Villarreal et de Manchester United rejoint le Celta Vigo! Libre de tout contrat depuis son départ de la Fiorentina, l'attaquant italien de 30 ans a signé un contrat portant sur une saison avec une autre en option.



-Chelsea et l’Atlético auraient trouvé un accord pour la signature de Diego Costa (28 ans) à Madrid. L’attaquant pourrait être prêté en Chine avant de retrouver l’Espagne en janvier. Reste à déterminer comment l’Atlético va gérer l'attaquant jusqu’à la fin de son interdiction d'ajouter un joueur à son effectif, le 1er janvier 2018. Un prêt en Chine est évoqué, ce qui pourrait atténuer le coût du transfert.

- AS annonce que l'arrivée de Dani Ceballos, le milieu de terrain du Betis Seville, au Real Madrid pourrait précipiter le départ de James Rodriguez. Chelsea, Manchester United et le PSG seraient sur la piste de l'international colombien.

-Bruno Gonzalez, défenseur central espagnol de 27 ans, quitte le Betis Seville pour rejoindre Getafe. Le montant du transfert est de 600.000 euros.

-Lionel Messi a prolongé son contrat avec Barcelone! Plus d'informations ici

© D.R. -Le jeune attaquant lituanien de 22 ans, Lukas Spalvis rejoint le FC Kaiserslautern en prêt. Le joueur, qui vient du Sporting Portugal, compte 15 sélections en équipe nationale et a inscrit 2 buts.



-Le quotidien français L'Equipe annonce que Jean-Kevin Augustin intéresse fortement le RB Leipzig. Sous contrat au PSG jusqu'en juin 2018, l'attaquant français de 20 ans, qui a également été approché par un autre club allemand, le Borussia Dortmund, serait intéressé par le projet du vice-champion d'Allemagne. Leipzig serait prêt à dépenser environ 5 millions d'euros pour s'attacher ses services.

© D.R. -Le milieu offensif néerlandais de Naples, Jonathan De Guzman, s'engage à Francfort. Le joueur de 29 ans a signé un contrat portant sur trois saison avec le club allemand.



-L'attaquant croate Ante Budimir est envoyé en prêt par la Sampdoria à Crotone. Le joueur de 25 ans a été prêté avec une option d'achat fixée à 2 millions d'euros.