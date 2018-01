Pour tout savoir sur le marché des transferts, notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.





Le fil infos:

- 20h45: Thorgan Hazard réalise un excellent début de saison avec le Borussia Mönchengladbach. Auteur de 6 buts et autant de passes décisives, le Diable rouge qui évolue en Bundesliga depuis 4 saisons maintenant, pourrait bien revenir en Premier League. En effet, selon le média allemand Bild, Chelsea, où Thorgan était arrivé en 2012 avec son frère Eden, aimerait bien faire revenir l'ailier de 24 ans l'été prochain. Prêté successivement par les Blues à Zulte puis à Mönchengladbach, Thorgan s'était définitivement engagé avec le club allemand en 2015. La grande question à présent est de savoir s'il y sera toujours fin août prochain...

- 19h00: Selon le média turc FotoMaç, Florentin Pogba, le frère de Paul, intéresserait grandement le Galatasaray. Le défenseur central guinéen a peu joué avec Saint-Etienne et ne serait pas contre un départ...

- 15h15: Arturo Vidal va-t-il quitter le Bayern? Le Chilien de 30 ans, pourtant important chez les Munichois avec 5 buts en 23 matches, est cité du côté de Chelsea. Mais son coach Jupp Heynckes a fait le point concernant le mercato du club de Bavière, comme le relaie le Bild: "Il n’y a pas eu de contact entre Chelsea et le FC Bayern. Nous ne laisserons pas Arturo ni aucun autre joueur pendant le mercato d’hiver." Voilà qui est clair...

- 13h00: Roger Martinez, un attaquant colombien de 23 ans qui était prêté par l'Inter Milan au club chinois de Jiangsu Suning, débarque à Villareal pour un montant de 15 millions d'euros.

- 12h19: Harry Maguire est dans le viseur de Manchester City. Les Cityzens seraient prêts à dépenser l'incroyable somme de 50 millions de livres pour s'offrir le défenseur de Leicester, selon The Sun on Sunday.

- 11h57: 300 millions de livres pour Harry Kane. Voici le montant de la transaction que revendique Tottenham pour vendre son attaquant vedette. D'après le Sunday Mirror, c'est donc la somme record que le Real Madrid devra mettre sur la table pour s'attacher les services du buteur des Spurs.

- 11h07: Qui les Reds de Liverpool vont-ils bien pouvoir recruter pour oublier Philippe Coutinho? Le départ du Brésilien au Barça pourrait entraîner une réaction en chaîne sur le marché des transferts hivernal qui ferme ses portes le 31 janvier, notamment en Angleterre et en France. D'après Bein Sports, c'est Riyad Mahrez qui remplacera Coutinho. Le joueur de Leicester pourrait signer à Liverpool un contrat jusqu'en 2022 après avoir passé ses tests médicaux ce dimanche.





Les infos du matin:

arrive ce dimanche à La Manga: L’attaquant congolais fait son retour dans le groupe d'Anderlecht ce dimanche à La Manga suite à la fin de son prêt au FC Malines.

- Mircea Rednic a le sourire lorsque l’on évoque son avenir. Le Roumain arrive en fin de contrat au mois de juin à Mouscron. "Je n’ai pas encore discuté avec la direction pour une éventuelle reconduction. J’attends les neuf matchs de la phase classique pour me prononcer. J’ai eu quelques offres, il est vrai. Mais j’ai beaucoup de respect pour cette équipe de Mouscron qui a su me donner la chance de revenir en Belgique. Et puis, cela se passe très bien avec les supporters. Donc jamais je n’oublierai Mouscron. Mais maintenant, si Arsenal vire son entraîneur…"



- Nicolas Verdier retourne à Malines. L'attaquant français qui officiait du côté d'Eupen ne participera au stage hivernal des Pandas. Il rejoint Malines sans avoir convaincu le Kehrweg.

- Kevin Mirallas retourne en Grèce. Everton et l’Olympiakos ont trouvé un accord concernant le transfert de Kevin Mirallas. C’est le club grec qui l’a annoncé sur son compte Twitter. "L’Olympiakos a finalement trouvé un accord avec Everton pour Kevin Mirallas." Le Diable , qui a peu joué en Premier League cette saison, va évoluer sous les ordres d’Oscar Garcia. L’ancien entraîneur de Saint-Etienne a été nommé vendredi. Kevin Mirallas quitte Everton après cinq années et demi passées dans le club anglais. Il avait déjà porté le maillot de l’Olympiakos entre 2010 et 2012.