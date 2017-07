Mercato Pour tout savoir sur le mercato, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas rater. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, les tractations seront encore une fois légion dans la planète football.

© D.R. -Ibrahima Cissé file à l'anglaise! Plus d'informations ici

-Quelques minutes après avoir confirmé l’arrivée de Jonathan Bolingi, l’attaquant congolais du Standard (prêt assorti d’une option d’achat), le REM a enregistré un autre prêt : celui d’Omar Govea, un milieu de terrain mexicain de 23 ans. Actif à Porto B la saison dernière, le milieu de terrain a joué plus de trente matchs avec la seconde équipe portugaise. Le joueur compte plusieurs sélections en équipe nationale de jeunes. Mouscron a réalisé une belle opération lorsque l’on sait que d’autres clubs de Pro League étaient sur le coup. Charleroi et l’Antwerp étaient également intéressés par les services du Mexicain. Omar Govea est arrivé jeudi soir à Spa et prendra part aux premiers entraînements collectifs ce vendredi.

-Geordan Dupire de Virton à... la Ligue des Champions? Geordan Dupire, gardien de 23 ans qui sort d'une très bonne saison à Virton (D1 amateur) pourrait signer au BATE Borisov, champion de Biélorussie qui joue les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

-Marco Ilaimaharitra est le nouveau médian de Charleroi! Plus d'informations ici

-Le prêt du jeune milieu offensif de Bruges vers Zulte-Waregem, Sander Coopman, 22 ans a été officialisé.

© D.R. -Selon les informations du quotidien français L'Equipe, Arsenal, déjà auteur du recrutement de l'attaquant Alexandre Lacazette cette semaine, insiste pour s'offrir Thomas Lemar l'ailier de Monaco. Les Gunners auraient revu leur offre à la hausse et proposent désormais 45 millions d'euros. Insuffisant pour le club monégasque selon le quotidien qui devrait encore refusé l'offre.

-Comment Manchester United a dribblé Chelsea dans le dossier du transfert de Romelu Lukaku, plus d'informations ici

-A en croire Sky Sports et The Telegraph, ce n'est plus qu'une question d'heures pour le transfert de Iheanacho chez les Foxes. Kelechi Iheanacho est en passe de s'engager avec Leicester contre 28 millions d'euros. Le jeune joueur de 20 ans avait séduit la saison passée avec les Citizens lors de ses rares apparitions (9 buts en 29 matches) mais la concurrence est rude à City avec Sergio Agüero et Gabriel Jesus.

-Le Birmingham Mail annonce que Aston Villa aurait approché Manchester City pour s'offrir le gardien international anglais, Joe Hart. Le portier avait été prêté au Torino la saison dernière et ne semble plus avoir d'avenir sous les ordres de Pep Guardiola. Villa serait aussi intéressé par Sam Johnstone qui évolue à Manchester United. Le joueur avait déjà été prêté la saison dernière à Villa Park.

© D.R. -Le milieu central malien Lassana Coulibaly, 21 ans, quitte Bastia pour rejoindre Angers. Le coût de la transaction s'élève à 2 millions d'euros pour le joueur qui ne quittera donc pas la Ligue 1 avec Bastia. Dans le même temps, Angers a aussi officialisé le transfert de Angelo Fulgini qui arrive Valenciennes. Le Français de 20 ans évolue au poste de milieu défensif.



-L'attaquant parisien Jonathan Ikoné est prêté pour la deuxième saison consécutive à Montpellier. Le joueur qui souhaitait un nouveau challenge poursuit donc son aventure à Montpellier, faute d'offres. Le prêt d'une saison du joueur de 19 ans est à nouveau sans option d'achat.

-Le quotidien français L'Equipe annonce que Bordeaux et Fulham étaient en train de finaliser le transfert de Diego Rolan, jeudi soir, autour d'une indemnité de 10 millions d'euros. Le club londonien n'a toutefois pas obtenu d'accord avec l'attaquant international uruguayen, sous contrat avec les Girondins jusqu'en 2018, qui hésiterait à rejoindre un club de Deuxième Division anglaise.

-Le latéral droit de Saint-Etienne Kévin Malcuit rejoint Lille pour un contrat de cinq ans. Le transfert est évalué à 9 millions d'euros. Dans le même temps, les Dogues devraient officialiser ce vendredi, sur le coup de 13h45, les arrivées du latéral gauche Fodé Ballo-Touré et du défenseur portugais Edgar Ié.

© D.R. -L'attaquant espagnol de 25 ans, Ruben Sobrino, rejoint définitivement Alavés. Le joueur quitte donc Manchester City et rejoint le club où il avait déjà été prêté la saison dernière.



-L'arrière droit espagnol de 30 ans, Antonio Barragan quitte Middlesbrough et rejoint en prêt le Betis Seville. Le joueur a déjà évolué dans plusieurs clubs de Liga, à savoir le Déportivo La Corogne, le Real Valladolid et Valence.

© D.R. -Timothy Castagne rejoint l'Atalanta Bergame! La formation italienne qui évolue en Serie A aura débourser 6 millions d'euros pour s'offrir les services de l'arrière droit belge. L'OGC Nice, qui était aussi sur le coup, n'a donc pas su convaincre les dirigeants genkois avec son offre estimée sous les 5 millions d'euros. Par la même occasion, ce transfert met fin à la saga Thomas Foket qui devait rejoindre le club italien mais qui avait été recalé lors de la visite médicale suite à des problèmes relevés au niveau cardiaque.

-L'AC Milan très actif durant ce mercato a officialisé l'arrivé de l'arrière droit italien, Andréa Conti. Le joueur de 23 ans évoluait à l'Atalanta Bergame l'année dernière où il a réalisé une très grosse saison, se faisant remarquer par beaucoup d'écuries européennes. C'est finalement à 50 kilomètres de son ancien club qu'il poursuivra sa carrière. Ce départ laisse donc la place à Timothy Casagne pour s'imposer dans cette formation

© D.R. -C'est officiel pour Jonathan de Guzman qui quitte Naples pour rejoindre l'Eintracht Francfort. Le milieu néerlandais continue ainsi son petit tour de l'Europe après avoir déjà évolué aux Pays-Bas, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Place à l'Allemagne, donc, avec ce transfert!